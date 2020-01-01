Типы точек акупунктуры - 针灸点

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

1. Тонизирующая (возбуждающая) точка.

Она всегда располагается на основном (своем) меридиане и стимулирует деятельность корреспондируемых, связанных с ним органов. При воздействии на нее методом тонизации - бу - усиливается пульс, повышается энергия, что укрепляет органы и ткани данного меридиана при их исходной слабости. Помимо этого тонизирующая точка "рассеивающе" влияет на последующий и предыдущий по отношению к своему меридианы (т.е. снижает их энергетику).

Подробное описание, тонизирующих точек акупунктуры

Правило Бу-се

Правило Бу-се является основополагающим при лечении методами восточной рефлексотерапии. Переводится «бу-се» следующим образом: бу– прибавить недостающую энергию; се– отнять избыток энергии. Или так: бу – восполнить, возбудить, тонизировать; се – рассеять, притормозить, седатировать.





2. Седативная (успокаивающая) точка.

Также располагается на основном (своем) меридиане и служит для подавления возбужденной деятельности органов, связанных с меридианом. Для этой точки рекомендуется раздражение тормозным методом, так называемым "методом отнятия" - се. При подобном раздражении седативные точки вызывают снижение пульсового напряжения, уменьшают энергию, успокаивают системы и органы, связанные с меридианом.

Подробное описание, седитативных точек акупунктуры

Правило Бу-се

Правило Бу-се является основополагающим при лечении методами восточной рефлексотерапии. Переводится «бу-се» следующим образом: бу– прибавить недостающую энергию; се– отнять избыток энергии. Или так: бу – восполнить, возбудить, тонизировать; се – рассеять, притормозить, седатировать.

3. Точка-пособник (источник), юань-точки

Находится на основном меридиане на конечностях в области запястья и лодыжек. Она может быть использована как пособник, т.е. воздействие на нее может заменить или усилить тонизирующую или седативную точку, в зависимости от метода раздражения.

Группа точек «юань». Согласно теории ТКМ в точках «юань» сосредоточена ци самого органа. То есть точка «юань» добавляется в рецепт тогда, когда имеется патология самого органа, а не только его канала. Метод лечения точек «юань», за исключением юань почек, должен соответствовать синдрому. При пустом синдроме используется метод «бу», при полном синдроме – «се». На канале почек при полноте используется метод «пин бу пин се».

Подробное описание, акупунктурных точек источников





4. Сочувственная точка (согласия), шу-точки.

Соответствующая меридиану данного болезненного синдрома точка находится всегда вне самого меридиана Эти точки в количестве 12-ти располагаются на первой ветви наружного хода меридиана мочевого пузыря. При патологии соответствующих этим точкам органов надавливание на них сопровождается весьма заметным проявлением таких симптомов как болезненность и дискомфорт, напряжение мышц, похолодание или повышение температуры кожи.

Эти точки используются в основном при наличии синдромов пустоты как плотных, так и пустых органов, и чаще всего делаются методом «бу». Кроме того, точки «шу» спины используются в тех случаях, когда есть так называемая «патология окон» того органа, которому принадлежит то или иное «окно». То есть легкие контролируют нос. При патологии носа мы будем добавлять точку «фэй шу», являющуюся точкой «шу» спины для легких.

Основная функция шу-точек транспортная - подача ци на соотвецтвующий меридиан и орган.

Воздействуя на точку согласия, можно усилить эффект воздействия на две первые специфические точки - возбуждающую и успокаивающую, хотя успокаивающий эффект данной точки явно сильнее.

Подробное описание, шу-точек, сочувственных точек





5. Точка-глашатай, сигнальная, му-точки.

Часть этих точек располагается на своем меридиане а часть вне своего меридиана, в непосредственной или сегментарно обусловленной близости от пораженного органа, преимущественно в области зон кожной гипералгезии. Китайская версия указывает на важность точки, как места сбора всей канальной ци они все являются еще и точками пересечения нескольких каналов, что немаловажно и говоряще само по себе.

Эти точки используются в основном методом «се» при наличии полных синдромов как плотных, так и пустых органов. Для пустых органов при синдромах пустоты эти точки могут использоваться методом «бу». Например, при запоре на фоне синдрома полного жара в толстом кишечнике мы будем делать методом «се» точки «тянь шу».

Данные точки играют важную роль при постановке диагноза. Самостоятельное воздействие на эту точку оказывает лечебный эффект в виде успокоения, особенно, когда поражение органов сопровождается болью.

Подробное описание, му-точек, сигнальных точек акупунктуры





6. Противоболевая точка.- точки си

Она всегда находится на самом меридиане. Как правило, очень болезненна при острых заболеваниях. Используется эта точка для лечения острых заболевании в области, относящейся к соответствующему меридиану. Это точки, которые используются при острой патологии канала и находятся на самом канале. Например, при том же приступе удушья мы будем использовать точку «кун цзуй» на канале легких. А при острой боли в желудке точку «лян чю» на канале желудка. Характерная особенность этих точек состоит в вызове мощного стимулирующего эффекта в течение нескольких секунд после раздражения, с последующим раздражением и длительным седативным действием. Они не используются для выравнивания баланса между меридианами. Показанием к применению является слабость пациента, вялая реакция организма на стимуляцию других точек.

Подробное описание, си точек, сигнальных точек акупунктуры





7. Стабилизирующая точка (ло-пункт).

На этой точке проявляются симптомы хронического заболевания. Расположена она всегда на основном меридиане, но в его конечной части, в месте перехода энергии со своего меридиана на последующий или, как говорят китайцы, в месте перехода энергии своего меридиана в смежный.

Воздействуя на эту точку, считается возможным отвести избыточную энергию из одного меридиана в другой, сопряженный меридиан с недостаточностью энергии. Если в паре сопряженных меридианов, к примеру, почек и мочевого пузыря, один показывает большее энергетическое наполнение, то, воздействуя методом отнятия на ло-пункт более сильного меридиана, мы обеспечим передачу избыточной энергии от сильного меридиана (избыточности) к более слабому (недостаточности).

Точки «ло» – это коллатерали, отходящие от одного сопряженного канала к другому. Например, при пустоте коллатерали тонкого кишечника, которая будет проявляться наличием папиллом на теле, мы на канале тонкого кишечника берем точку «ло» (чжы чжен). Или когда имеется патология сопряженных каналов, например, приступ бронхиальной астмы с высокой температурой и запором, мы будем добавлять в рецепт точку «ле чюе» («ло» легких) или «пянь ли» («ло» толстого кишечника).

Подробное описание, ло-пунктов, стабилизирующих точек акупунктуры

8.Точки акупунктуры - Моря энергии и океан энергии.

Точка океан энергии Тань-чжун CV.17. Она используется для общего пополнения энергии ЧИ в организме и применяется при длительных истощающих хронических заболеваниях. В точки моря энергии вливается вся ЧИ каналов тела, коллатералей и чудесных сосудов.

Различают четыре моря энергии -море крови, энергии, пищевое и костномозговое, которые имеют точки входа и выхода энергии . Воздействие на них применяется для общей стимуляции, при подготовке к лечению хронических заболеваний и при лечении несвойственного больному темперамента, который отождествляется с одним из морей: море энергии ; сильные процессы возбуждения и торможения, море крови - сильное возбуждение и ослабленное торможение, море пищевое ; сильное торможение и ослабленное возбуждение, море костномозговое ; ослабление обоих процессов

9. Нижние ХЭ (моря) точки Фу-органов (Полых органов)

Желудок

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Толстый кишечник

Шан-цзюй-сюй (ST-37) (上巨虚, shàng-jù-xū - огромный верхний проход)

Тонкий кишечник

Ся-цзюй-сюй (ST-39) (下巨虚, xià-jiù-xū - нижний огромный проход)

Желчный пузырь

Ян-лин-цюань (GB-34) (陽陵泉, yáng-líng-quán - источник ян на холме)

Мочевой пузырь

Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)

Тройной обогреватель

Вэй-ян (UB-39) (委陽, wěi-yáng - накопление ян)

10. Античные точки или точки 5 первоэлементов - Ву-шу точки- 针灸点

В российской медицине их еще часто называют «точками пяти первоэлементов», так как каждая из них относится к какому-либо элементу. Эти точки расположены на каждом из 12 каналов, ниже локтевых и ниже коленных суставов. Точки, расположенные на концевых фалангах, относятся к точкам «цзин» (родник). Точки, расположенные у оснований пальцев, относятся к точкам «ин» (ручей). Точки, расположенные в области запястья и голеностопного сустава, относятся к точкам «шу» (быстрина). Точки, расположенные выше лучезапястного и голеностопного суставов, относятся к точкам «цзин» (река). И точки, расположенные в области коленных и локтевых суставов, относятся к точкам «хэ» (устье), независимо от того, иньский это канал или янский, то есть принадлежащий к плотному органу (инь) или к пустому (ян). Каждая из этих групп точек, имеет свои терапевтические показания.

Система у-син - это не система 5 элементов, а система 5 стадий одного процесса (цикла). Ву-шу-точки присутствуют в каждом из 12 основных каналов в количестве 5 штук и представляют собой стадии "тока жидкости Ци"

11. Точки часовые

Часовые точки обладают той же самой энергией, что и канал, на котором они расположены. Обладание этим уникальным качеством является аналогом «двойной дозы» так сказать энергии этого элемента.

Взаимосвязь главных точек элементов (Ву-шу) и точек Вайсу («агрессивной энергии»)

Меридиан Главные точки элементов и точки агрессивных факторов Дерево

ветер Огонь

жара Земля

влажность Металл

сухость Вода

холод Легких

(металл) LU11

шао-шан

(шу 1) LU10

юй-цзи

(шу 2) LU9

тай-юань

(шу 3) LU8

цзин-цюй

(шу 4) LU5

чи-цзе

(шу 5) Толстой кишки

(металл) LI3

сань-цзянь

(шу 3) LI4

хэ-гу

(шу 3) LI5

ян-си

(шу 4) LI11

цюй-чи

(шу 5) LI1

шан-ян

(шу 1) LI2

эр-цзянь

(шу 2) Желудка

(земля) ST43

сянь-гу

(шу 3) ST42

чун-ян

(шу 3) ST41

цзе-си

(шу 4) ST36

цзу-сань-ли

(шу 5) ST45

ли-дуй

(шу 1) ST44

нэй-тин

(шу 2) Селезенки — поджелудочной железы

(земля) SP1

инь-бай

(шу 1) SP2

да-ду

(шу 2) SP3

тай-бай

(шу 3) SP5

шан-цю

(шу 4) SP9

инь-лин-цюань

(шу 5) Сердца

(огонь) HT9

шао-чун

(шу 1) HT8

шао-фу

(шу 2) HT7

шэнь-мэнь

(шу 3) HT4

лин-дао

(шу 4) HT3

шао-хай

(шу 5) Тонкой кишки

(огонь) SI3

хоу-си

(шу 3) SI4

вань-гу

(шу 3) SI5

ян-гу

(шу 4) SI8

сяо-хай

(шу 5) SI1

шао-цзэ

(шу 1) SI2

цянь-гу

(шу 2) Мочевого пузыря

(вода) UB65

шу-гу

(шу 3) UB64

цзин-гу

(шу 3) UB60

кунь-лунь

(шу 4) UB40(54)

вэй-чжун

(шу 5) UB67

чжи-инь

(шу 1) UB66

цзу-тун-гу

(шу 2) Почек

(вода) KD1

юн-цюань

(шу 1) KD2

жань-гу

(шу 2) KD3(5)

тай-си

(шу 3) KD7

фу-лю

(шу 4) KD10

инь-гу

(шу 5) Перикарда

(огонь) PС9

чжун-чун

(шу 1) PС8

лао-гун

(шу 2) PС7

да-лин

(шу 3) PС5

цзянь-ши

(шу 4) PС3

цюй-цзе

(шу 5) Трех обогревателей

(огонь) TH3

чжун-чжу

(шу 3) TH4

ян-чи

(шу 4) TH6

чжи-гоу

(шу 4) TH10

тянь-цзин

(шу 5) TH1

гуань-чун

(шу 1) TH2

е-мэнь

(шу 2) Желчного пузыря

(дерево) GB41

цзу-линь-ци

(шу 3) GB40

цю-сюй

(шу 3) GB38

ян–фу

(шу 4) GB34

ян-лин-цюань

(шу 5) GB44

цзу-цяо-инь

(шу 1) GB43

ся-си

(шу 2) Печени

(дерево) LV1

да-дунь

(шу 1) LV2

син-цзянь

(шу 2) LV3

тай-чун

(шу 3) LV4

чжун-фэн

(шу 4) LV8

цюй-цюань

(шу 5)

На инь меридианах таких точек пять, на ян меридианах — шесть, эти же точки носят название «коренных точек» (точка-корень — шу 1)

12. Точки воздействия на 8 тканей

Кроме специфических, на каналах существует также группа так называемых восьми точек воздействия. Эти точки оказывают специфическое воздействие на восемь тканей организма и применяются при комплексном лечении самых разнообразных расстройств

( подробнее на что они воздействуют - понятия цзан и фу органы )

ЦЗАН - ФУ-органы — это общее название органов человека, и оно включает в себя 5 - ЦЗАН-органов и 6 - ФУ-органов, а также так называемые «необычные ФУ-органы. Следует сразу пояснить, что под термином «орган» в традиционной китайской медицине понимаются структурно-функциональные единицы — системы, объединенные не столько по топографо-анатомическому принципу, сколько по общности функциональной деятельности — т. е. по принципу функциональных систем. Так, например, «орган» легкие выполняет не только функцию дыхания, но и «управляет» кожей, волосами. Сердце не только управляет кровообращением, но и контролирует эмоции человека и т. д.

Именно с позиции «функциональной системы» и следует понимать термин «орган». Существует два основных типа органов: ЦЗАН и ФУ. ЦЗАН-органы — это плотные, паренхиматозные органы, они относятся к ИНЬ. Главной их функцией является переработка и хранение питательных веществ, жизненной энергии ЧИ, крови и жидкостей тела. ФУ-органы — полые и относятся к ЯН, их главной функцией является переваривание и всасывание пищи, а также удаление различ ных шлаков из организма.

В «Су Вэнь» сказано: «Пять ЦЗАН-органов хранят очищенную питательную ЧИ, не истощая ее; они наполняются, но не переполняются. Шесть ФУ — органов передают воду и пищу, не храня ее, поэтому они могут перерабатывать ее, но не переполняются».

Между органами ЦЗАН и ФУ существует теснейшая взаимосвязь по каналам и коллатералям тела как между ЦЗАН и ФУ органами, так и между группами ЦЗАН-ФУ органов, органами чувств и тканями организма. Теория ЦЗАН-ФУ строилась на основе анатомических исследований, а в основном — на изучении физиологических и патологи ческих проявлений с привлечением и анализом богатейшего клинического опыта.

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Все 12 основных меридианов разделены на 4 группы.



Меридианы этих групп соприкасаются друг с другом на уровне конечностей в определенных точках - так называемых групповых ло-пунктах. Ниже приводится разбиение меридианов на указанные группы и называется им соответствующий групповой ло-пункт.



I группа состоит из трех ручных янских меридианов

Меридиан трех обогревателей (TH) Triple Heater

Меридиан толстой кишки (LI) Large Intestine

Меридиан тонкой кишки (SI) Small Intestine

которые применяются при лечении заболеваний головы, лица, ушей, глаз, носа, шеи, затылка, а также лихорадочных состояний.

Точка группового ло - Сань-ян-ло (TH-8) (三陽絡, sān-yáng-luò - "ло" трех ян)



II группа состоит из трех ножных иньских меридианов

Меридиан печени (LV) Liver

Меридиан почек (KD) Kidney

Меридиан селезенки-поджелудочной железы (SP)Spleen

которые применяются при лечении заболеваний брюшной стенки, внутренних органов брюшной полости и особенно заболеваний нижней части живота и тазовых органов.

Точка группового ло -

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

III группа состоит из трех ручных иньских меридианов

Меридиан легких (LU) Lung

Меридиан сердца (HT) Heart

Меридиан перикарда (PC) Pericardium

которые применяются при заболеваниях грудной стенки, органов грудной клетки, а также лихорадочных состояний.

Точка группового ло

Цзянь-ши (PC-5) (間使, jiān-shǐ - между посланными)

IV группа состоит из трех ножных янских меридианов

Меридиан мочевого пузыря (UB) Urinary Bladder

Меридиан желудка (ST) Stomach

Меридиан желчного пузыря (GB)Gall Bladder

Их точки, расположенные на стопе, применяются при лечении заболеваний головы, лица, ушей, глаз и носа; точки, расположенные ниже коленного сустава, более эффективны при лечении заболеваний внутренних органов, при психических заболеваниях, расстройствах нервной системы и лихорадочных состояниях.

Точка группового ло

Сюань-чжун (GB-39) (懸鍾, xuán-zhōng - висячий колокол)

При лечении различных симптомов, в том числе и болевых, используя точки группового ло, можно добиться хороших результатов. Данные точки эффективны и при точечном массаже. К тому же они расположены дистально, а дистальные точки, как известно, действуют на протяжении всего меридиана.

Считается, что воздействуя на точки группового ло, можно "отрегулировать утраченное равновесие" между группами меридианов. На основании вышеизложенных связей можно, например, при болях верхней конечности янского синдрома воздействовать на точку Сань-ян-ло (TH-8) слабым раздражением, либо воздействовать на точки Цзянь-ши (PC-5) или Сюань-чжун (GB-39) , но уже сильным раздражением. Воздействие на точки группового ло оправдано в том случае, если локализация боли соответствует прохождению всех трех или, по крайней мере, двух меридианов данной группы. Например, при болях в области задней поверхности плеча, где проходят меридианы II(GI) и VI(IG), входящие в группу ручных янских меридианов, следует воздействовать на точку группового ло этой группы - 8TR. В случаях, когда боль локализуется по ходу одного меридиана или нескольких меридианов, не связанных между собой точкой группового ло, необходимо оказывать воздействие на каждый меридиан по отдельности.



Кроме точек группового ло существуют еще и такие точки, где соприкосновение меридианов осуществляется на уровне туловища или головы. Называются эти точки точками соприкосновения.

Их нумерация приведена ниже.

1. Тоу-вэй (ST-8) (頭維, tóu-wéi - угол головы)

соединяет группу трех ручных янских меридианов на уровне головы как между собой, так и с меридианом желудка

(LI) Large Intestine, (TH) Triple Heater , (SI) Small Intestine ).

Точка группового ло - Сань-ян-ло (TH-8) (三陽絡, sān-yáng-luò - "ло" трех ян)



2. Точка (CV.3) Чжун-цзи (中極, zhōng-jí - средняя точка вершины)

соединяет группу трех ножных меридианов на уровне живота

(LV) Liver ,(SP)Spleen ,(KD) Kidney ).

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)



3. Точка Юань-е (GB-22) (淵腋, yuān-yè - глубокий водоворот)

соединяет группу трех иньских ручных меридианов на уровне боковой поверхности груди

(LU) Lung, (PC) Pericardium, (HT) Heart ).

Цзянь-ши (PC-5) (間使, jiān-shǐ - между посланными)



4. Точка Сы-бай (ST-2) (四白, sì-bái - четыре белизны)

соединяет группу трех ножных янских меридианов на уровне головы (лица)

(UB) Urinary Bladder, (ST) Stomach, (GB)Gall Bladder

Сюань-чжун (GB-39) (懸鍾, xuán-zhōng - висячий колокол)



Точки соприкосновения можно применять в сочетании с точками группового ло с получением хорошего терапевтического эффекта, но, конечно, их можно применять и отдельно. Полагают, что на точки соприкосновения нужно воздействовать методом тонизации, поскольку, как показала практика, данный вид раздражения более эффективен и ведет к тонизации "слабых" меридианов, а также снимает избыточную энергию с "напряженных" меридианов.



Правило Бу-се является основополагающим при лечении методами восточной рефлексотерапии. Переводится «бу-се» следующим образом: бу – прибавить недостающую энергию; се – отнять избыток энергии. Или так: бу – восполнить, возбудить, тонизировать; се – рассеять, притормозить, седатировать.

МЕТОД «БУ»

Игла остается в тканях на вводе.

Вращение ручкой иглы составляет не больше 60 градусов.

Игла вводится по ходу канала.

После извлечения иглы точка прижимается ватой со спиртом.

МЕТОД «СЕ»

Игла в тканях остается в момент вывода иглы из тканей.

Вращение иглы – 180–360 градусов.

Ввод иглы против хода канала.

После извлечения иглы место ввода не прижимается, а только протирается спиртовым тампоном.

На практике в зависимости от вида болезни при состоянии полноты седируют, при состоянии пустоты - тонизируют.

В «Ling Shu» говорится: «При полноте следует седировать, при пустоте - тонизировать. При лечении болезни, протекающей по типу жара, колоть следует быстро. Если же болезнь представляет собой тип холода, иглу следует на некоторое время оставлять в теле. Если пульс слишком слаб, следует лечить прижиганием». В первой главе «Ling Shu» («Девять игл и двенадцать Yuan-точек») дается рекомендация: «Акупунктурист должен тонизировать против пустоты, седировать против полноты. Если создающая помехи энергия сильна, ее следует ослабить».

Эти основные принципы о тонизировании и седировании справедливы и сегодня.



Типы точек акупунктуры - 针灸点

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.