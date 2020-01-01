Первая помощь пострадавшим - использование акупунктуры

В современном представлении реанимация — это весь комплекс ручных, инструментальных, механических и лекарственных мероприятий, направленных на восстановление и поддержание жизненно важных функций организма. Сегодня в комплекс этих мероприятий все шире включаются различные методы рефлексотерапии, особенно классическая акупунктура и точечный массаж.

Акупунктура может применяться как дополнительный метод воздействия при многих неотложных состояниях.

В целях реанимации акупунктура может применяться как самостоятельно (если обстоятельства не позволяют проводить комплексную терапию), так и в комбинации с другими, зачастую более эффективными методами интенсивной терапии.

В соответствии с классическими правилами традиционной медицины, все мероприятия иглорефлексотерапии, которые дополняют инструментальную и медикаментозную терапию, проводятся с учетом взаимоотношения основных 5 элементов.

Первая помощь при остановке дыхания - об этом должен знать каждый.

Основные причины, что может вызывать данное состояние?

При поражении током.

В случае утопления.

При сильном ударе.

Во время острого отравления организма.

В таком случае важно помнить, что необратимые последствия в организме после остановки дыхания наступают уже через пять-шесть минут. Так что еще до приезда машины спасателей или скорой больному необходимо оказать первую действенную помощь. Ведь такие простые манипуляции могут спасти человеку жизнь.

Остановка дыхания и сердца характеризуются следующими признаками, по которым можно определить наличие этой проблемы:

Расширение зрачков.

Отсутствие пульса. Нужно помнить, что;прослушивать; можно не только сонную, но и бедренные артерии.

Отсутствие дыхания. Проверить его можно, наклонившись ухом к носоглотке больного. Или же можно просто к носу приставить зеркальце. Если оно не запотело ; человек не дышит.

Состояние кожных покровов. Они становятся восково-бледными или же приобретают синюшный оттенок.

Надо помнить, первая помощь при остановке дыхания; это звонок в службу скорой помощи. Ведь только специалисты могут сделать все необходимое, чтобы вернуть человека к жизни. Но до приезда службы скорой помощи есть возможность оказать помощь и самим.

Методика выполнения искусственного дыхания

Изначально надо раздвинуть челюсть. Сделать это можно рукой или же палочкой. Важно также из гортани вытащить запавший язык. Его придется удерживать пальцами снаружи. Это особая мера предосторожности, ведь если этого не сделать, человек может языком перекрыть собственные дыхательные пути. И все далее проводимые манипуляции будут просто неэффективными.

Если есть риск того, что у пострадавшего может быть поврежден позвоночник, его голова должна находиться в первичном положении. В противном же случае человека за шею надо приподнять так, чтобы голова немного ушла назад и повернулась вбок. Это необходимо для того, чтобы остатки воды или рвотных масс вышли наружу, а не попали в организм.

Нужно помнить, что рот пострадавшего лучше всего накрыть платком. Ведь при искусственном дыхании происходит непосредственный контакт со слизистой оболочкой человека. А это негигиенично.Далее спасатель становится сбоку от пострадавшего, опускается на колени. Закрывает ему нос пальцами. В легкие тот, кто оказывает помощь, набирает много воздуха и резко выдыхает его в рот спасаемого. Благодаря эластичности грудной клетки будут просматриваться ее движения.

Длительность вдоха занимает пару секунд. Количество вдохов в минуту составляет примерно 12-15 раз. При этом важно следить за тем, чтобы грудная клетка приподнималась. В противном случае все действия будут неэффективными.Нужно помнить, что после каждого вдоха пострадавшему надо открывать нос. Должен выйти закачанный искусственным путем воздух.Если оказывается первая помощь при остановке дыхания, надо помнить о том, что после вдоха необходимо провести массаж сердца. Это важно, ведь эти два состояния (остановка дыхания и работа сердца) чаще всего неразлучны. Для этого на грудную клетку со средней силой надо нажать пять раз подряд.

Также надо помнить о том, что необходимо освобождать от воздуха желудок пострадавшего. Для этого на него легонько периодически надо надавливать.Если же проводится искусственное дыхание методом ;рот в нос;, вдыхать воздух надо в нос пострадавшего. При этом рот его должен быть плотно закрыт. Все иные действия ; такие же, как и описано выше.

Использование точек акупунктуры при остановке дыхания

При остановке дыхания наряду с обычными методами интенсивной терапии может проводиться иглоукалывание в точки:

(CV.22) Тянь-ту (天突, tiān-tū - выступ нёба) Топография: в центре надгрудинной ямки, между грудино-ключично-сосцевидными мышцами, примерно на 0,5 цуня выше верхнего края яремной вырезки грудины; здесь проходят нижняя щитовидная артерия, отходящая от щитошейного ствола, ветви медиального надключичного нерва, в глубине - грудино-подъязычные и грудино-щитовидные мышцы, трахея, за грудиной - плечеголовый ствол и дуга аорты. Техника: укол наклонный (соблюдать осторожность!), по направлению кзади и книзу за грудину, на глубину от поверхности кожи не более 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).



Шао-шан (LU-11) (少商, shào-shāng - молодой купец )

Показания: на дистальной фаланге I пальца кисти, на 3 мм в лучевую сторону от корня ногтя; здесь расположены анастомозы собственных ладонных пальцевых артерий, тыльная венозная пальцевая сеть, ветви собственного ладонного пальцевого и тыльного пальцевого нерва.

Техника: укол наклонный или почти горизонтальный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

При начинающейся потере сознания или отравлении наркотическими средствами, после адсорбции токсических продуктов, можно проводить иглоукалывание в точки

(CV.1) Хуэй-инь (會陰, huì-yīn - соединение инь) Топография: в центре промежности, на середине расстояния между анальным отверстием и мошонкой у мужчин или задней спайкой больших половых губ у женщин; проецируется на луковично-губчатую мышцу, иннервируемую половым нервом; здесь проходят ветви внутренней половой артерии и вены, промежностные нервы от полового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 5 - 10 мм (иглоукалывание применяется редко); продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Топография: между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья, на 2 цуня выше лучезапястного сустава; здесь проходят передняя межкостная артерия и вена, латеральный и медиальный кожные нервы предплечья, ладонная ветвь срединного нерва, передние межкостный нерв.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Ли-дуй (ST-45) (厲兑, lì-dùi - больной рот) - для того, чтобы вызвать рвоту.

Топография: на дистальной фаланге II пальца стопы, на 0,3 см кнаружи от корня ногтя; здесь находятся артериальная и венозная сети, образованные тыльными пальцевыми артериями и венами, тыльный пальцевой нерв стопы.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Эти мероприятия являются дополнительными наряду с промыванием желудка и введением антидотов.

Солнечный удар, оказание первой помощи.

Солнечный удар – это воздействие на организм большого количества тепла, которым организм не в состоянии управлять и не может нейтрализовать его. В такой ситуации нарушается процесс охлаждения тела, что и провоцирует ряд негативных последствий. При солнечном ударе изменяется кровообращение, потоотделение, происходит скопление свободных радикалов в клетках органов и тканей, что приводит к интоксикации организма и ухудшению общего состояния здоровья. Последствия от недуга могут быть крайне неприятными и опасными, в частности, если у человека имеются болезни сердечно-сосудистой системы, может произойти гипертонический криз или остановка сердца.

Правила и последовательность оказания первой помощи :

Переместите пострадавшего в темное прохладное место, где наблюдается хорошая циркуляция воздуха.

Помогите человеку принять лежачее положение, подложив под голову валик из одежды. Если наблюдается тошнота или рвота голову обязательно следует повернуть на бок, чтобы обеспечить нормальное отхождение рвотных масс.

Приподнимите ноги пострадавшего, поместив под щиколотки одежду или сумку.

Снимите одежду, особенно ту, которая стесняет движение, затрудняет дыхание.

Дайте пострадавшему выпить прохладной воды, чем больше, тем лучше.

Положите на лицо холодный компресс.

Если пострадавший потерял сознание, следует поднести к носу ватный тампон, пропитанный нашатырным спиртом.



Точки акупунктуры используемые для снятия последствий солнечного удара

По классическим представлениям при солнечном ударе терапия должна быть направлена на «рассеивание переполняющей Янской энергии».



Вариант 1

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок) (объединенный пункт всех Янских меридианов),

Топография: между остистыми отростками VII шейного и I грудного позвонков; проецируется на начальную часть трапециевидной и малой ромбовидной мышц, верхнеостистую и межостистую связки; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, поперечные вены шеи, заднее наружное позвоночное венозное сплетение, задние ветви восьмого шейного и первого грудного нервов.

Техника: укол наклонный, по направлению кверху, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Хэ-гу (LI-4) (合谷, hé-gǔ - соединение долины) (цель седации Ян)

Топография: в промежутке между I и II пястными костями, ближе к лучевому краю середины II пястной кости; проецируется на первую тыльную межкостную мышцу, иннервируемую локтевым нервом; здесь разделяется поверхностная ветвь лучевого нерва, проходит тыльная пястная артерия - ветвь лучевой артерии, тыльная венозная сеть кисти, более глубоко - ладонная ветвь срединного нерва.

Техника: укол прямой (в некоторых случаях наклонный, в проксимальном направлении), глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Цюй-чи (LI-11) (曲池, qū-chí - извилистый пруд)

Топография: в углу, образующемся при сгибании руки в локтевом суставе, на середине расстояния между наружным надмыщелком плечевой кости и лучевым краем кожной складки локтевого сгиба, во впадине, которую можно прощупать пальцем, соскользнув с латерального надмыщелка в локтевую сторону; проецируется на начало длинного лучевого разгибателя запястья и наружный край плечелучевой мышцы, иннервируемых лучевым нервом; здесь проходят лучевая возвратная артерия, латеральная подкожная вена руки, лучевая вена, задний и латеральный кожные нервы предплечья, более глубоко - ствол лучевого нерва.

Техника: укол прямой, на глубину 15 - 25 мм, при слегка согнутой руке; продолжительность термопунктуры обычная.

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Топография: на 3 цуня ниже patellae (или верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости), на 1 цунь кнаружи от переднего края большеберцовой кости, у наружного края передней большеберцовой мышцы; проецируется на переднюю большеберцовую мышцу, иннервируемую глубоким малоберцовым нервом; здесь проходят ветви передних большеберцовых артерии и вен, латерального кожного нерва икры.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 25 мм; продолжительность термопунктуры увеличена (дистантное воздействие может быть до 30 - 50 мин).

Цзи-май (LV-12) (急脈, jí-mài - быстрый пульс)

Топография: на 2,5 цуня кнаружи и на 1 цунь ниже верхнего края лобкового симфиза, у наружного кольца пахового канала; проецируется на мышцу, поднимающую яичко, - у мужчин, на круглую маточную связку у женщин; здесь проходят ветви наружной половой артерии и вены, подвздошно-паховый и подвздошно-подчревный нервы.

Техника: иглоукалывание противопоказано; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).



Для восстановления нарушенных связей между Инь и Ян рекомендуется использовать Ting-пункты (точки «входа» и «выхода»).



Вариант 2

(GV.20) Бай-хуэй (百會, bǎi-huì - стократный сборщик)

Топография: на 7 цуней выше задней границы роста волос и на 5 цуней кзади от передней или на середине расстояния между точками VG(XIII)17 (нао-ху) и VG(XIII)24 (шэнь-тин); проецируется в области сухожильного шлема, где проходит сеть анастомозов поверхностной височной и затылочной артерий, ветви поверхностной височной и затылочной вен, ветви лобного (из системы тройничного нерва) и большого затылочного нервов.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кзади, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

(GV.26)Шуй-гоу (水溝, shuǐ-gōu - водосточная канава)

Топография: на срединной линии, на границе верхней и нижних третей верхней губы; проецируется на круговую мышцу рта; здесь проходят верхняя губная артерия - ветвь лицевой артерии, верхняя губная вена, верхние губные ветви подглазничного нерва, щечные ветви лицевого нерва .

Техника: укол наклонный, по направлению кверху, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

(CV.3) Чжун-цзи (中極, zhōng-jí - средняя точка вершины) Топография: на передней срединной линии, на 1 цунь выше лобкового симфиза или на 4 цуня ниже пупка; проецируется на белую линию живота; здесь проходят ветви поверхностной и нижней надчревных артерий и вен, кожные ветви подвздошно-подчревного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 25 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

(CV.6) Ци-хай (氣海, qì-hǎi - море энергии) Топография: на передней срединной линии, на 1,5 цуня ниже пупка; проекция та же, что и точки VС(XIV)5 (ши-мэнь).

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 25 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Хэ-гу (LI-4) (合谷, hé-gǔ - соединение долины) (цель седации Ян)

Топография: в промежутке между I и II пястными костями, ближе к лучевому краю середины II пястной кости; проецируется на первую тыльную межкостную мышцу, иннервируемую локтевым нервом; здесь разделяется поверхностная ветвь лучевого нерва, проходит тыльная пястная артерия - ветвь лучевой артерии, тыльная венозная сеть кисти, более глубоко - ладонная ветвь срединного нерва.

Техника: укол прямой (в некоторых случаях наклонный, в проксимальном направлении), глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Нэй-тин (ST-44) (内庭, nèi-tíng - внутренний двор)

Топография: во впадине кпереди от II и III плюснефаланговых суставов; здесь проходят тыльные пальцевые артерии, тыльные пальцевые вены стопы, тыльный пальцевой нерв стопы, относящийся к системе поверхностного малоберцового нерва, ветви медиального тыльного кожного нерва стопы.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Надо помнить, первая помощь ; это звонок в службу скорой помощи. Ведь только специалисты могут сделать все необходимое, чтобы вернуть человека к жизни. Но до приезда службы скорой помощи есть возможность оказать помощь и самим.

Базовые 10 точек акупунктуры - используемые при оказании первой помощи пострадавшим

(GV.13)Тао-дао (陶道, táo-dào - счастливая дорога) — основное воздействие на активацию симпато-адреналовой системы.

Топография: под остистым отростком I грудного позвонка; проецируется на начальную часть трапециевидной и большой ромбовидной мышц, верхнеостистую и межостистую связки; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, первой задней межреберной артерии и вены (ветви наивысшей межреберной артерии и вены), поперечные вены шеи, заднее наружное позвоночное венозное сплетение, задние ветви первого грудного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению кверху, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

(GV.4)Мин-мэнь (命門, mìng-mén - врата жизни) — основное воздействие на головной мозг.

Топография: под остистым отростком II поясничного позвонка; проецируется на пояснично-спинную фасцию, верхнеостистую и межостистую связки; здесь проходят дорсальная ветвь второй поясничной артерии, вторая поясничная вена, заднее наружное позвоночное венозное сплетение, задние ветви второго поясничного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Ци-чун (ST-30) (氣衝, qì-chōng - атака энергии) — основное воздействие на половые органы и бедренную артерию.

Топография: у верхнего края лобковой кости, на уровне точки J(XIV)2, на 2 цуня кнаружи от передней срединной линии; проецируется в области поверхностного пахового кольца; здесь проходят ветви поверхностной артерии, огибающей подвздошную кость, поверхностной и нижней надчревных вен, подвздошно-пахового и подвздошно-подчревного нервов.

Техника: укол наклонный, в медиальном направлении, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

(CV.4)Гуань-юань (關元, guān-yuán - граница энергии) — основное воздействие на солнечное сплетение при обмороке. Топография: на передней срединной линии, на 3 цуня ниже пупка; проецируется на белую линию живота; здесь проходят ветви поверхностной и нижней надчревных артерий и вен, передние ветви подреберного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 25 - 45 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Тянь-чжу (UB-10) (天柱, tiān-zhù - небесный столб) — воздействует на спинной мозг.

Топография: у края трапециевидной мышцы, несколько выше задней границы роста волос, на 1,3 цуня кнаружи от точки T(XIII)15 (я-мэнь), которая располагается на уровне промежутка между I и II шейными позвонками; проецируется на начальный отдел трапециевидной мышцы и более глубоко лежащую полуостистую мышцу головы; здесь проходят ветви затылочной артерии, затылочной вены, большого затылочного и третьего шейного нервов, в этой области соответственно поперечным отросткам шейных позвонков проходит позвоночная артерия.

Техника: укол прямой, по направлению от края трапециевидной мышцы к глазнице противоположной стороны, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)— воздействует на почки и мочевой пузырь.

Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка II поясничного позвонка; проецируется на пояснично-грудную фасцию, мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви второй поясничной артерии, второй поясничной вены, задние ветви первого поясничного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Гунь-сунь (SP-4) (公孫, gōng-sūn - коллатеральный пункт канала селезёнки) — основное воздействие на селезенку, стимулирует выброс депонированной крови.

Топография: на медиальном крае стопы, в углублении у передненижнего края основания I плюсневой кости, примерно на середине расстояния между точками RP(IV)3 (тай-бай) и R(VIII)2 (жань-гу); проецируется на мышцу, отводящую большой палец стопы, иннервируемую медиальным подошвенным нервом; здесь проходят ветви медиальной подошвенной артерии, тыльная венозная сеть стопы, медиальный тыльный кожный нерв от поверхностного малоберцового нерва, ветви подкожного нерва, относящиеся к системе бедренного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Тянь-ляо (TH-15) (天髎, tiān-liáo - небесная ямка) — тонизирует систему терморегуляции, дыхательную функцию, надпочечники.

Топография: в надостной ямке, на середине расстояния от точки VB(XI)21 (цзянь-цзин) до верхнего края ости лопатки (точка IG(VI)13 (цюй-юань); проецируется на трапециевидную мышцу, иннервируемую добавочным нервом, и надостную мышцу, иннервируемую надлопаточным нервом; здесь проходят ветви надлопаточной артерии, нисходящая ветвь поперечной артерии шеи, поперечные вены шеи, латеральный надключичный нерв (шейное сплетение).

Техника: укол прямой, глубина 10 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Жань-гу (KD-2) (然谷, rán-gǔ - долина трех испытаний) — обезболивающее и противошоковое воздействие при травме яичек.

Топография: на медиальном крае стопы, во впадине, кпереди и книзу от бугристости ладьевидной кости; проецируется на мышцу, отводящую большой палец стопы (иннервируется медиальным подошвенным нервом);здесь проходят ветви медиальной подошвенной артерии, тыльной венозной сети стопы, медиального подошвенного нерва, подкожного нерва, относящегося к системе бедренного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина 10 мм; продолжительность термопунктуры до 10 мин.

Кроме перечисленных точек, в реанимации все более широкое применение находят точки, стабилизирующие основные метаболические процессы, а также «основные регуляторы равновесия» между системами Инь и Ян.

Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени) (Ю-пункт печени),

Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка IX грудного позвонка; проецируется на нижний края трапециевидной мышцы, широчайшую мышцу спины, и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви девятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви восьмого и девятого грудных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки) (Ю-пункт селезенки),

Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка XI грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины (иннервируемую подлопаточным нервом), нижнюю заднюю зубчатую мышцу и мышцу, выпрямляющую позвоночник (иннервируемые задними ветвями грудных нервов); здесь проходят ветви одиннадцатой задней межреберной артерии и вены, задние ветви десятого и одиннадцатого грудных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Фэн-лун (ST-40) (豐隆, fēng-lóng - богатый и процветающий) (специфический пункт «Метаболизма слизистых»),

Топография: на 8 цуней выше центра латеральной лодыжки, на уровне точки E(III)38, на 1 цунь кнаружи от нее, у переднего края малоберцовой кости; проецируется между длинным разгибателем пальцев и длинной и короткой малоберцовыми мышцами, иннервируемыми глубоким и поверхностным малоберцовыми нервами; здесь проходят ветви передних большеберцовых артерии и вен, латерального кожного нерва икры.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Да-лин (PC-7) (大陵, dà-líng - огромный холм)

Топография: на поперечной кожной складке лучезапястного сустава, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья; проецируется на проксимальный край поперечной связки запястья; здесь проходят ладонные запястные ветви от локтевой и лучевой артерии, венозная сеть запястья, в глубине - ладонная кожная ветвь срединного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Топография: между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья, на 2 цуня выше лучезапястного сустава; здесь проходят передняя межкостная артерия и вена, латеральный и медиальный кожные нервы предплечья, ладонная ветвь срединного нерва, передние межкостный нерв.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

(Ю- и Ло-пункты меридиана перикарда).

Для восстановления «дефицита энергии» используют три основные точки:

Шэнь-мэнь (HT-7) (神門, shén-mén - врата духа)

Топография: во впадине между гороховидной и локтевой костью, на поперечной кожной складке лучезапястного сустава, у лучевого края сухожилия локтевого сгибателя запястья; здесь проходит локтевая артерия и локтевой нерв, медиальный кожный нерв предплечья и ладонная кожная ветвь локтевого нерва.

Техника: укол прямой (глубина введения иглы до 10 мм) либо под сухожилие локтевого сгибателя запястья в радиальном направлении; продолжительность термопунктуры обычная.

Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца)

Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка V грудного позвонка; проецируется на трапециевидную и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви пятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви пятого грудного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин). - (Иньский Ю-пункт при сердечной слабости)

(CV.5) Ши-мэнь (石門, shí-mén - каменные ворота) Топография: на передней срединной линии, на 2 цуня ниже пупка; проецируется на белую линию живота; здесь проходят ветви поверхностных и нижних надчревных артерий и вен, передние ветви одиннадцатого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 25 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Информация представленная в статье носит ознакомительный характер. Материалы статьи не призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может поставить диагноз и дать рекомендации по лечению исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.

Но знать и уметь оказывать первую помощь пострадавшим - это очень полезные и нужные знания.

Не бросайте человека, которому стало плохо на ваших глазах, одного, вызовите «скорую». Если в течение 5 минут не будет оказана первая помощь при остановке дыхания, создается серьезная угроза жизни человека. Сердце рефлекторно перестает биться после остановки дыхания. При отсутствии поступления кислорода клетки мозга погибают, и через 6 минут пострадавшего уже нельзя будет спасти.

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