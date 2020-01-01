Цигун (кит. трад. 氣功, упр. 气功, пиньинь: qìgōng)

— Термин «цигун» появился только в 50-е годы прошлого столетия, в старину этот тренинг именовался «даоин» («управлять и тянуть»), «туна» («отвергать и брать»), «синци» («движение ци»), «нэйдань» («внутренняя пилюля»), «цзинцзо» («тихое сидение»).

Перевод китайских терминов на русский язык и другие не прост, если не сказать невозможен. По причине чрезвычайной образности китайского языка. Чтобы полностью передать весь смысл, который содержит в себе тот или иной иероглиф, зачастую требуется не одна страница пояснений, особенно на те слова, которым нет аналога в других языках. ЦИГУН одно из таких сложных слов, которое состоит из двух иероглифов "ци" и "гун".

«ЦИ» - ваша биоэнергия.

"ГУН" - работа. Но не просто работа, в нашем понимании слова, а в смысловом переводе, именно тяжелая, кропотливая, длительная по времени, требующая непрерывного к себе внимания. Именно этот иероглиф используется в слове "ГУНФУ" - (кунфу), что значит тяжелая, кропотливая и т.д., РАБОТА ПО ДОСТИЖЕНИЮ МАСТЕРСТВА (не важно в каком деле, у скрипача или повара может быть хорошее гунфу).

Как видим, из самого названия вытекает некоторое противоречие с общепринятым понятием Цигун, как мягкой дыхательной гимнастики для больных или пожилых людей. На самом деле Цигун гораздо многограннее.

Современное определение цигун

Если вы согласны с тем, что внутренняя энергия, циркулирующая в наших телах, является биоэлектричеством, тогда мы можем сформулировать определе­ние цигун на основе электрических принципов.

Предположим, что изображенная на рисунке электрическая цепь подобна электрической цепи тела человека. К сожалению, хотя акупунктура и позволяет до некоторой степени понять строение этой цепи, ее точный вид нам до сих пор неизвестен. Мы знаем, что в человеческом теле существует двенадцать первичных

каналов ци («рек» ци) и восемь сосудов (резервуаров ци). Существуют также тыся­чи малых каналов ци (ло), которые позволяют ци проникать в кожу и костный мозг. Двенадцать внутренних органов в этой цепи соединены и взаимосвязаны этими каналами.

Если взглянуть на электрическую цепь, изображенную на рисунке, вы увидите,

что:

Каналы ци подобны проводам, по которым течет электрический ток.

Внутренние органы подобны электрическим устройствам, таким, как резис­торы и катушки.

Сосуды ци подобны конденсаторам, которые регулируют ток в цепи.

Как обеспечить наиболее эффективное функционирование этой цепи? Снача­ла нужно выяснить сопротивление проводов, по которым протекает электричес­кий ток. При создании электрических схем стремятся использовать провода с низ­ким сопротивлением и высокой проводимостью, чтобы ток не нагревал их и не плавил. Поэтому для проводов подбирается такой материал, как медь, а иногда и золото. В своем теле вы также хотите добиться плавного течения тока. Это значит, что вашей первой задачей будет удаление всех препятствий на его пути. Жир имеет низкую проводимость, поэтому с помощью диеты и физических упражнений вы должны удалить излишний жир из вашего тела. Вы также должны научиться рас­слаблять физическое тело, так как это открывает каналы ци. Вот почему расслаб­ление является основной целью в тайцзи-цюане и многих упражнениях цигун.

Для создания полноценной электрической цепи вы должны обратить внима­ние на электрические устройства — внутренние органы. Если в них не поддержи­вается правильный уровень тока, они либо сгорят, если этот уровень избыточен

(Ян), либо не будут правильно функционировать, если уровень тока недостаточен (Инь). Для того чтобы избежать этой проблемы, в электрических схемах прибега­ют к помощи конденсаторов. Когда ток превышает норму, конденсатор поглощает и сохраняет этот излишек, а когда ток ослабевает, конденсатор поддерживает его на нужном уровне за счет своих «запасов». Восемь каналов ци выполняют в вашем теле функцию конденсаторов. Задача цигун — научиться повышать уровень ци в этих сосудах, чтобы при необходимости они могли обеспечить достаточное коли­чество тока, поддерживая ровное функционирование внутренних органов. Это особенно важно в старости, когда уровень ци обычно понижается.

Наконец, для того, чтобы иметь здоровую цепь, вам необходимо позаботиться о самих электрических устройствах. Все они должны быть сильными и качествен­ными, иначе цепь не будет хорошо функционировать. Это значит, что одной из задач практики цигун является поддержание или даже восстановление здоровья внутренних органов. Прежде чем отправиться дальше, необходимо заметить, что между цепью, приведенной на рисунке, и цепью ци в вашем теле есть одно важное различие. Оно заключается в том, что человеческое тело — живое, поэтому при правильном питании ци все клетки могут быть восстановлены, а состояние здо­ровья — улучшено. К примеру, если вы сегодня способны пробежать три мили и начинаете бегать постоянно, постепенно увеличивая дистанцию, то однажды вы сможете пробежать пять миль, потому что ваше тело перестраивается и перенаст­раивается в соответствии с обстоятельствами.

Это значит, что, если мы увеличим поток ци через наши внутренние органы, они станут сильнее и здоровее. Конечно, этот процесс должен быть медленным и постепенным, чтобы органы успели к нему приспособиться. Для усиления потока ци вам необходимо увеличить ЭДС в вашем теле. Если вы не знаете, что такое ЭДС, представьте себе два сосуда, наполненные водой и соединенные трубкой. Если уро­вень воды в них одинаков, она никуда не потечет. Если же в одном из них уровень выше, чем в другом, вода потечет из первого сосуда во второй. В электричестве эта разность потенциалов называется электродвижущей силой. Естественно, чем больше ЭДС, тем сильнее течет ток.

Итак, вы видите, что ключом к эффективной практике цигун является, кроме удаления сопротивления из каналов ци, повышение ЭДС в вашем теле. Теперь давайте рассмотрим источники ЭДС в теле человека, чтобы использовать их для усиления потока биоэлектричесгва.

Существует пять основных источников ЭДС:

Природная энергия

Так как ваше тело состоит из электропроводящих материалов, на его электро­магнитное поле всегда влияют солнце, луна, облака, магнитное поле Земли и дру­гие окружающие вас источники энергии. Солнечная радиация, лунная гравитация и магнитное поле Земли оказывают существенное влияние на циркуляцию ци на протяжении всей жизни человека. Мы также находимся под сильным влиянием энергии, излучаемой продуктами современной технологии — радио, телевидени­ем, микроволновыми печами, компьютерами и многими другими предметами.

Пища и воздух

Для поддержания жизнедеятельности мы принимаем пищу и воздух. Эти суб­станции затем превращаются в ци путем биохимических реакций в дыхательной и пищеварительной системах (называемых в китайской медицине «тройным обог­ревателем»). При этом превращении вырабатывается ЭДС, которая создает цир­куляцию ци во всем теле. Вот почему обеспечение правильного питания и дыхание чистым воздухом являются важнейшими элементами цигун.

Мышление

Человеческий ум —наиболее важный и эффективный источник биоэлектри­ческой ЭДС. Для выполнения любого действия вам сначала необходимо вырабо­тать идею (И). Эта идея произведет ЭДС и направит ци в соответствующие мыш­цы, энергетизируя их для выполнения желаемого действия. Естественно, чем силь­нее поток ци, направляемый вами в мышцы, тем лучше они будут энергетизиро- ваны, поэтому ум считается наиболее важным фактором в тренировке цигун.

Упражнения

Упражнения превращают пищевую субстанцию, или цзин, накопленную в ва­шем теле (жир), в ции таким образом генерируют ЭДС. Во многих стилях цигун движения используются именно с этой целью.

Превращение Пренатальной цзин в ци

Гормоны, вырабатываемые нашей эндокринной системой, в китайской меди­цине называются Пренатальная цзин.

Они могут быть превращены в ци для сти­муляции функционирования нашего физического тела и, следовательно, повыше­ния жизнеспособности. Уравновешивание продуцирования гормонов в молодос­ти и его повышение в старости — важные аспекты китайского цигун.

Из всего сказанного вы можете видеть, что в человеческом теле существует целая сеть электрических цепей. Для обеспечения циркуляции биоэлектричества должна существовать и батарея, в которой накапливался бы заряд. Где же эта ба­тарея находится?

В китайском цигун считается, что в человеческом теле есть область, способная накапливать ци (биоэлектричество). Это место называется Даньтянъ (т. е. «Поле Эликсира»). В теле человека существует три Даньтяня. Один из них находится в области живота, на один-два дюйма ниже пупка, и называется нижний Даньтянъ (ся даньтянъ). Второй расположен в области низа грудины и называется средний Даньтянъ (чжун даньтянъ). Третий Даньтянъ —низ центральной части лба (или третий глаз) — связан с головным мозгом и называется верхний Даньтянъ (шан даньтянъ).

Нижний Даньтянъ считается местопребыванием Водной ци, или ци, которая получается из Изначальной цзин (юань цзин). Поэтому ци, накапливаемая здесь, называется Изначальной ци (юань ци). В соответствии с китайской медициной, в той же области находится точка под названием Цихай (Со-6), что в переводе озна­чает «океан ци». Это согласуется с теорией цигун, в которой эта область также называется «нижним Даньтянем» (нижним «Полем Эликсира»). Обе группы сог­лашаются в том, что эта область способна производить ци, или Эликсир — здесь он как бы «вырастает», как злаки на поле, — и что ци здесь обильна, словно океан.

Из практики цигун широко известно, что для накопления ци в нижнем Дань- тяне необходимо расширять и сжимать область живота (т. е. нижний Даньтянъ) посредством брюшного дыхания. Этот тип дыхательных упражнений называется ци хо, что означает «зажигать огонь», а также фанъ тун хуси, что означает «возврат к детскому дыханию». Обычно после десяти минут подобных упражнений внизу живота возникает ощущение тепла, что является признаком накопления ци, или энергии.

Что же происходит во время поднимания и опускания брюшной области с научно-теоретической точки зрения? Если взглянуть на строение брюшной облас­ти, вы увидите около шести слоев мышц и фасций, образующих нечто вроде сло­еного сэндвича. Слои мышц чередуются с жиром, накопленным в слоях фасций. Расширяя и сжимая живот, вы приводите в движение мышцы, а не жир. При попеременном сокращении и расслаблении мышц жир медленно превраща­ется в биоэлектричество. Встречая сопротивление фасциальных слоев, это биоэ­лектричество превращается в тепло. Таким образом, теория образования ци ока­зывается очень простой. Вам также необходимо знать, что по имеющимся на се­годняшний день сведениям, жир и фасции являются плохими проводниками, тог­да как мышцы — относительно хорошими. Будучи сложенными вместе, эти хоро­шие и плохие проводники действуют подобно электрической батарее. Вот почему при расширении и сжимании живота может временно накапливаться энергия и выделяться тепло.