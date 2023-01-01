Ароматерапия влияние на организм

Опираясь на богатейшие данные народной медицины, ароматерапия предлагает естественные и доступные способы лечения болезней и укрепления здоровья.

Городской житель, оторванный от природы и заточенный в «каменных джунглях», — потенциально больной человек. Но, выехать на природу удается не всегда, и тогда остается «пригласить» ее к себе в «гости». Натуральные целебные растительные ароматы и фитонциды, могут нам помочь.

Специалисты сравнивают роль эфирных масел с функциями некоторых витаминов, гормонов, ферментов и других биологически активных соединений.

Поскольку на протяжении тысячелетий люди живут в тесном контакте с растительным миром, мы зависим друг от друга.

Наука доказала способность эфирных масел стимулировать иммунитет и убивать устойчивые формы микробов, которые нечувствительны к антибиотикам.

Растительные ароматы нормализуют обмен веществ, увеличивают умственную и физическую работоспособность.

Ароматизация воздуха благотворно влияет на психоэмоциональную сферу и органы дыхания, дезинфицирует воздух от вредных примесей и микробов. Специально подобранные композиции эфирных масел создают в доме уютную и комфортную обстановку, помогают расслабиться или, наоборот, поднять умственную и физическую работоспособность. Прежде чем начать процедуру, необходимо проветрить комнату и закрыть окна.

Аромалампа – это керамический, металлический или каменный сосуд, состоящий из двух частей. В верхнюю чашечку наливают теплую воду с эфирными маслами (из расчета 2–3 капли на 5 кв. м площади помещения). Затем в нижней арке зажигают свечу, которая постепенно нагревает дно чаши. За счет медленного испарения воды воздух равномерно насыщается ароматом. Непрерывно аромалампа может работать не более 2 часов, но используют ее до 4‑х раз в сутки.

Эфирные масла нельзя использовать бесконтрольно и бессистемно. Особая осторожность требуется в отношении детей, беременных женщин и лиц, склонных к аллергии. Противопоказаниями к ароматерапии служат индивидуальная непереносимость эфирного масла, различные аллергические реакции (дерматит, ринит, бронхиальная астма и т.д.), острая дыхательная, сердечно-сосудистая, почечная и печеночная недостаточность, грубые нарушения сердечного ритма и некоторые другие патологические процессы.

Перед лечением внимательно ознакомьтесь с характерными особенностями эфирных масел и обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом. Справедливости ради отмечу, что мы не застрахованы от осложнений при использовании любых лекарственных средств.

Действенность и безопасность эфирного масла определяются также его происхождением, качеством и условиями хранения.

Настоящими целебными свойствами обладают лишь натуральные масла, выделенные из строго определенной части растения, в определенные сроки сбора.

Китайская ароматерапия

Китайская ароматерапия , использует много необычных масел.

Эфирное масло - Гваяковое дерево

Аромат эфирного масла гваякового дерева напоминает запах чайной розы, смешанной с древесиной. Он обладает четкими нотками фиалок.

В ароматерапии эфирное масло гваякового дерева зарекомендовало себя мощным релаксантом. Оно быстро и надежно снижает негативное влияние стресса, способствует расслаблению человека. После ингаляций испарений продукта удается улучшить настроение, снять напряжение.