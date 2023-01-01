Триггер – это любой стимул, трансформирующий наши мысли и поступки.

(Перевод с английского - Trigger - триггер, спусковой крючок, импульс.)

Мы постоянно подвергаемся влиянию людей, событий и обстоятельств, которые могут изменить нас. Такие триггеры появляются внезапно и неожиданно.

Триггеры бывают приятными (похвала учителя улучшает дисциплину и амбициозность ученика) и способными развернуть ход жизни на 180 градусов.

Порой они непродуктивны. Соблазнительный вид мороженого подталкивает нас нарушить диету, а друзья склоняют к неправильным поступкам. Триггеры пробуждают в нас дух конкуренции. Таким стимулом может стать повышение зарплаты или невыносимая зависть к сопернику, который нас превзошел.

А порой подтолкнуть к переменам может такая мелочь, как шум дождя, пробудивший приятные воспоминания.

Почему мы не становимся такими, какими хотим быть?

1 Осуществить конструктивные поведенческие перемены очень сложно

Нелегко приступить к изменениям поведения, еще труднее не свернуть с пути, но самое сложное – эти перемены удержать.

Мы недооцениваем влияние инерции. При наличии выбора люди предпочитают ничего не делать. Инерция не дает нам начать процесс перемен. Требуются колоссальные усилия, чтобы перестать действовать внутри зоны комфорта (это безболезненно, знакомо или довольно приятно) и начать делать нечто сложное, что будет благотворно в долгосрочной перспективе.

Но простой процесс структурирования и самомониторига даст стартовый толчок.

Он запустит позитивные перемены и поможет их поддерживать в будущем.

2 Никто не заставит нас измениться, пока мы сами этого не захотим

Перемены происходят внутри. Их невозможно навязать или потребовать. Человек никогда не изменится, если не желает этого всем сердцем. Некоторые говорят, что хотят измениться, но на самом деле это вовсе не так.

Позитивные и долгосрочные поведенческие перемены – дело очень трудоемкое. Неудивительно, что многие опускают руки и признают поражение. Главная сложность в том, что нам приходится действовать в несовершенном мире, полном триггеров, способных сбить нас с верного пути.

3 Триггеры убеждений, которые мешают поведенческим переменам

Когда перемены касаются нас и возникает необходимость поменять собственное поведение.

Мы возвращаемся к старым убеждениям, которые запускают механизмы отрицания, сопротивления и самообмана.

Это нечто более вредоносное, чем просто оправдание, которое можно придумать на месте. Им мы выгодно для себя объясняем разочаровывающее поведение. Отказ от физических упражнений, потому что это «скучно» и «не хватает времени». Опоздания на работу из-за «пробок» или «неожиданного происшествия с детьми».

Но как назвать «оправдания» собственному поведению, которое разочаровывает нас самих? Это слово слишком слабо описывает внутренние убеждения, в соответствии с которыми мы интерпретируем собственный мир. Они становятся триггером неудачи еще до ее возникновения. Отсюда возникает несоответствие результатов свершившегося факта собственным ожиданиям. Наша внутренняя позиция саботирует длительные перемены, поскольку отрицает их возможность. Мы используем убеждения как символ веры, оправдывающий бездействие, а в итоге не получаем результатов. Я считаю это триггерными убеждениями.

Каждый, кто ставил цель “планировать свой день” видел, как эта цель растворялась с каждым днем.

Надо ставить задачу не “как планировать свой день”, а “как научиться выполнять свои планы”.

Научиться выполнять свои планы: это очень ясная цель, она на “делать”, не на “писать”. Когда ты сделал, ты видишь смысл.

Задача “начать планировать” для организма, который живет привычками – неточная задача. Любой организм стремится делать дальше то, что он делал до сих пор – спать, как прежде, есть, как прежде, думать, как прежде. Он найдет способ “планировать” и продолжать делать то, к чему привык.

А вот “научиться выполнять свои планы” не дает пространства для повторения прежних шаблонов. В нем четкое установка на новые действия и даже есть разрешение на поражение, которое иногда так нужно – “научиться исполнять – значит не все будет получаться, но ты продолжай”.

Ты в итоге получаешь то, что планируешь: планируешь планировать – будет у тебя план, планируешь исполнять – будут у тебя изменения.

Одно дело решить сделать и другое сделать!

Потому что “решить” просто: “Ок, сделаю так”, а делать – там уже надо терпеть все то, что ты не чувствовал в момент принятия решений.

В итоге вся активность человека упирается в его болевой порог – физический, порог скуки, порог обидчивости, порог усидчивости

Нужно дольше работать? Работай дольше, это развивает усидчивость.

Сделай все, что будет помогать тебе работать дольше – мягкое кресло, сглаженные края стола, минимизируй шум и работай. Работай чуть дольше с каждым днем, как спортсмен бежит чуть быстрее каждый раз, когда выходит на дистанцию.

Мало знаешь – учись правильнее.

Правильнее означает 1) дольше 2) больше и 3) тестируй то, чему научился на себе. “Учиться-делать” должно идти в связке. Как бегунам спринтерам кричат тренера: “Быстрее руками”, чтобы ускорить движения ног, так же говори себе: “Быстрее выполняй то, чему научился”. Не прячься от учебы за партой, а “бери там задания к выполнению”. Настоящая учеба – это нагрузка, а не лазейка в сторону бездействия.

Нужно научиться выполнять решения. Это делается подъемом болевого порога. У этого процесса нет сокращенного пути. Болевой порог не пересаживается и здесь нет разумного фармацевтического решения. Надо начать самому поднимать его действиями. Постепенно и выносливо.

Высокий болевой порог пускает внутрь все то, чем человек хочет владеть и наслаждаться, под низкий – ничто большое не пролезает.

Поставил цель, что дальше?

Что человек начинает делать сразу после постановки цели?

Создавать себе отвлечения.

Как?

Ставя другие цели.

Две основные причины, почему он это делает:

1. Мы инертны

Это проявление “псевдо-рационализма” нашего организма. Поставив одну цель, человек “разгоняется” и продолжает ставить другие, якобы экономя так силы. Ставит их одну за другой, чтобы “больше не возвращаться к этому вопросу” (множественные возвраты всегда расходуют в сумме больше сил, чем одно длинное действие и цели продолжают по инерции прибывать потому что организм думает, что “так эффективнее”).

Вывод: инерцию нужно использовать, но набирать ее не в постановке новых целей, а в движении к одной, главной цели.

2. Цель, как повышение само-значимости

Что делают пять благородных целей? Они что, реально делают тебя лучше?

Реально – нет, но они дают ощущение, что ты лучше, причем – сразу. Пять целей делают из лузера человека с миссией. Он теперь всегда занят какими-то разно-направленными делами и его само-значимость выше, чем любого человека без цели, и даже того, у кого цель – одна.

Краткосрочно – 5 целей дают удовольствие от быстрого поднятия значимости, долгосрочно – человек с 5-ю целями просто состарится, не изменив реально ничего.

Вывод: необходимо смещать удовольствие от статичной иллюзии много-направленности своей жизни к удовольствию от реального движения к одной, главной цели.

Главное

С целями нужно уметь очень быстро заканчивать. Поставил цель? Не ставь больше других, перестань даже хотеть чего-то еще. Набирай другого рода инерцию – получай новизну не от постановки новых целей, а от движения к той, которую поставил.

Выявление собственных триггеров

Обратная связь – наш первый шаг к тому, чтобы стать умнее и осознать зависимость поведения от среды.

Цикл обратной связи состоит из четырех этапов: свидетельство, актуальность, последствие, действие.

Как только вы это поймете, вам сразу станет ясно, почему использование такой системы с табло скорости настолько эффективно. Водители получают информацию в реальном времени (свидетельство).

Она привлекает внимание, поскольку выдается одновременно с предупреждением об ограничении скорости. Водитель видит, соблюдает ли он закон или нет (уместность).

Понимая, что скорость превышена, автомобилист начинает бояться штрафа (последствие).

И он притормаживает (действие).

Как работают триггеры

Три момента – импульс, осознание, выбор.

Они определяют критические интервалы между триггером и последующим поведением. Эти процессы настолько малы, что мы порой не можем отделить их от того, что называем «поведением». Но опыт и здравый смысл говорят, что они реальны.

Триггер посылает нам импульс вести себя определенным образом. Вот почему, услышав сзади громкий звук, многие инстинктивно пригибаются, чтобы защититься. Самые бдительные не спешат спасаться бегством: услышав звук, они оглядываются, чтобы понять, нет ли позади реальной угрозы. Один и тот же триггер, разные реакции: одна автоматическая и мгновенная (другими словами, импульсивная), другая после паузы, размышления и выбора наилучшего варианта.

У нас есть мозг. Мы способны мыслить и можем быстро осознать любой импульс, а затем решить, подчиняться ему или нет. Такой выбор происходит не по бездумной привычке – это свидетельство человеческого интеллекта и вовлеченности.

Другими словами, мы обращаем внимание.

Мы отлично планируем, но плохо делаем

Почему мы не становимся такими, какими хотим быть? Почему не делаем, что должны или что запланировали?

Когда мы пытаемся изменить свое поведение. Эту динамику вполне можно назвать «планировщик и деятель».

Человек строит планы, Но внутри каждого из нас живут две личности. Планировщик/начальник планирует перемены.

А план должен осуществить деятель/работник.

Мы считаем их одной и той же личностью, поскольку бессознательно переходим от первой роли ко второй. Обе – часть нашей личности. Но мы ошибаемся.

В действительности, каждый день мы начинаем с раздвоением личности, и с течением времени они расходятся все дальше и дальше.

Лидер полагает, что последователь будет в точности подчиняться сформулированным приказам. И ошибки, и неудачи в течение дня просто невозможны. (Разве кто-то планирует неудачу?)

А теперь спросите себя: У вас когда-нибудь было, чтобы день проходил именно так, как запланировано?

Руководите ли вы другими людьми или внутренним последователем, препятствия на пути к цели одинаковы. Вам по-прежнему приходится иметь дело со средой – скорее, враждебной, чем поддерживающей. Вам по-прежнему приходится взаимодействовать с людьми, которые отвлекают вас от цели. Вам по-прежнему нужно помнить, что маловероятные события имеют высокий риск случиться. И вам по-прежнему нужно учитывать снижение уровня энергии, мотивации и самодисциплины с течением времени.

Назовем планировщиком ту часть личности, которая намерена изменить наше поведение, а деятелем – ту, что реально осуществляет перемены. Разногласие то же самое: мы все отличные планировщики и неважные деятели.

И дело не только во влиянии среды и неожиданных событий, нарушающих планы. Мы сами сознательно недооцениваем прошлый опыт. Мы ставим цели, которые идут вразрез с нашими прежними действиями. Планировщик, который намеревается выполнить работу вовремя, одновременно и близорукий деятель, который забывает, что он ни разу в жизни в срок не уложился. Планировщик считает, что на этот раз все будет по-другому. Деятель записывает на свой счет еще один пропущенный срок.

Колесо перемен

Для взрослого человека нет задачи труднее, чем изменение поведения. Мы – настоящие гении в деле выбора причин для уклонения от перемен. Мы ищем оправдания, логически обосновываем, лелеем убеждения, стимулирующие всевозможное отрицание и сопротивление. В результате, мы никак не можем стать такими, какими хотим быть.

Личность распадается на две – «планировщик» и «деятель». Первый просыпается утром с четкими планами на день – но исполняет их в течение дня деятель. Чтобы исправить конфликт между двумя «я», в опасных обстоятельствах можно использовать базовые средства – предвосхищение, избегание и корректировка. Но все это – лишь кратковременное решение сиюминутных проблем. Такие средства не меняют поведение навсегда.

Ось «позитив / негатив» служит для того, чтобы оценить элементы, которые либо помогают нам, либо, наоборот, тянут назад.

Ось «изменить / сохранить» нужна для того, чтобы следить за элементами, которые мы решаем изменить или оставить.

В погоне за любым изменением поведения у нас есть четыре варианта развития событий: изменить или сохранить позитивные элементы, изменить или сохранить негативные элементы.

• Созидание – позитивные элементы, которые мы хотим создать в будущем.

• Сохранение – позитивные элементы, которые мы хотим сохранить в будущем.

• Устранение – негативные элементы, которые мы хотим устранить в будущем.

• Принятие – негативные элементы, которые нам нужно принять в будущем.

1. Созидание

Мы будем созидать «новую личность». Это чудесно и соблазнительно. Мы можем стать кем угодно по своему выбору.

Проблема лишь в том, чтобы делать это по собственному желанию, а не оставаться наблюдателем. Действительно ли мы созидаем самих себя или упускаем эту возможность и поддаемся влиянию внешних сил? Созидание не происходит автоматически!

У нас всегда есть шанс создать лучшие модели поведения — как мы относимся к людям, как мы отвечаем на внешние проблемы, что становится триггером наших дальнейших действий.

Нам нужен толчок воображения, которое позволяет представить другую версию себя.

2. Сохранение

Нужен тщательный анализ, чтобы понять, что идет нам на пользу, и дисциплина, чтобы не отказаться от этого в пользу чего-то нового, необязательно лучшего.

Мы редко хвалим себя за то, что чего-то не испортили. Это тактика, которая выглядит прекрасно только в ретроспективе и только в глазах человека, который привел ее в действие.

3. Устранение

Устранение – самое освобождающее и целительное действие, но мы неохотно идем на это.

Ты продолжаешь делать то, что делаешь уже давно. Так тебе никогда не стать таким, каким ты хочешь быть.

Мы расставались с ненадежными друзьями, бросали пить, уходили с тяжелой и не приносящей удовлетворения работы, отказывались от привычки, которая могла нас убить. Когда пагубные последствия очевидны, мы соглашаемся на устранение.

У нас есть опыт устранения того, что нам вредит, особенно когда выгода от такого шага — немедленная и неоспоримая.

4. Принятие

Мы слышим то, что хотим услышать, и отключаемся от неприятных звуков того, что нам услышать нужно.

Ценнее всего принятие в ситуациях, когда мы бессильны что-то изменить. Но смириться с собственной неэффективностью труднее всего. Такая ситуация становится триггером непродуктивного поведения.

Более всего необходимо природное стремление к испытаниям, которое было у нас в детстве, но постепенно притупилось, когда мы научились наслаждаться успехом и бояться неудач.

Судьба – это выпавшие нам карты, а уж разыгрывать эти карты мы можем по собственному выбору.

