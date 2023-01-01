СОЭВУС - базовые элементы методики

Абревиатура СОЭВУС расшифровывается, как словесно-образное эмоционально-волевое управление состоянием.

В современной культуре, особенно западной, принято воспринимать физическое тело как нечто отдельное от психики, эмоций.

По крайней мере, в медицине это точно так. На сегодняшний день медицина вообще не ставит перед собой такой задачи, как научить человека выздоравливать самостоятельно.

Более того, это кажется неприемлемым, диким, даже преступным. Человек – чаще всего лишь некий фармакологический объект, чье участие в процессе лечения сводится к приему препаратов.

Тело и наши мысли - два сообщающихся сосуда, которые могут друг на друга влиять.

Как говорил сталкер из фильма Тарковского: «Главное - верить!»

Главная уязвимость всех методик самовнушения, что не у всех людей хватает самодисциплины по систематическому выполнению правил заучивания, повторения или прослушивания формул самовнушения.

Безвольным людям этот метод не поможет ибо он целиком базируется на волевом усилии.

Но в жизни так всюду, чтобы что то получить нужно затратить определенные усилия и время.

По содержанию самовнушение всегда противоречит действительности. Это его характернейшая особенность. Если нет такого противоречия, нет и самовнушения.

За счет этого несоответствия человек может изменить себя. Если самовнушение по содержанию относится только к самому человеку, который проводит самовнушение, в результате действия самовнушения на человека, он может измениться и прийти в соответствие с содержанием самовнушения. Если содержание самовнушения относится к внешним явлениям или другим людям, оно никогда не придет в соответствие с той материальной действительностью, к которой оно относится.