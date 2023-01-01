sisu— важная особенность финского национального характера, одно из национальных слов-символов Финляндии

Одной фразой сущность сису можно приблизительно описать так: «что должно быть сделано — то будет сделано, несмотря ни на что».

Слову «сису» созвучны трудолюбие и самоотдача, энергичность и готовность действовать, добиваясь своего. Поскольку у каждого из нас свой жизненный путь, то и способы развивать сису будут разными.

Это способ справляться с трудностями. Надо стиснуть зубы и делать то, что должен – тогда рано или поздно откроется второе дыхание. Это и есть квинтэссенция сису.

Неудача – это событие, которое не имеет никакого отношения к личности



Джошуа Вайцкин, американский шахматист и мастер Тайцзицюань, говорит: «При высоком уровне конкуренции успех во многом зависит от того, кто определяет поле и тон битвы». Именно Ваша психическая выносливость, сису, определяет тон битвы.



Большинство людей позволяют своим битвам определять себя. Они отождествляют неудачу с тем, кем являются. Морально устойчивые люди позволяют своему упорству и настойчивости определять себя. Они рассматривают неудачу как событие. Неудача – это то, что случается с человеком, а не сам человек.



В жизни каждого из нас бывают моменты, когда нам кажется, что наши физические и психические ресурсы на исходе. Сплошные неудачи призваны зажечь огонь внутри Вас. Когда Вы чувствуете, что больше нет сил бороться, обратитесь к Сису.



• Хотите что-то начать, но не знаете, к кому обратиться за помощью? Сису.

• Если до финиша осталось всего пару километров, а Вы чувствуете, что больше не можете сделать ни шагу – Сису.

• Если Вы валитесь с ног, проведя целый день с маленькими детьми, но должны найти в себе силы, чтобы приготовить ужин – Сису.

• Если Вы собираетесь приседать с весом, который никогда не брали раньше – Сису.

• Если Вам кажется, что в Вашей жизни наступил кризис, которому не видно конца и края – Сису.

• Если Вы чувствуете, что сделали всё возможное, однако не достигли желаемой цели – Сису.



Мы все испытываем неудачи, однако психически выносливые люди понимают, что неудача – это всего лишь событие, которое не имеет никакого отношения к их личности. Сису.

Однако пребывать в состоянии постоянной мобилизации и готовности к активной деятельности невозможно.

В этой связи финнами было придумано другое слово – «калсарикяннит» (kalsarikännit), которое означает домашний отдых в пижаме наедине с собой или любимым человеком с бокалом вина или пива.

Этот обычай стал популярным благодаря серии эмодзи от Тимо Сойни – министра иностранных дел Финляндии.

Чередование калсарикяннита и сису, вероятно, действительно помогает жителям севера не только добиваться поставленных целей, но и получать при этом удовольствие от жизни.



