Технологии планирования деятельности

Каждый, кто ставил цель “планировать свой день” видел, как эта цель растворялась с каждым днем.

Надо ставить задачу не “как планировать свой день”, а “как научиться выполнять свои планы”.

Научиться выполнять свои планы: это очень ясная цель, она на “делать”, не на “писать”. Когда ты сделал, ты видишь смысл.

Задача “начать планировать” для организма, который живет привычками – неточная задача. Любой организм стремится делать дальше то, что он делал до сих пор – спать, как прежде, есть, как прежде, думать, как прежде. Он найдет способ “планировать” и продолжать делать то, к чему привык.

А вот “научиться выполнять свои планы” не дает пространства для повторения прежних шаблонов. В нем четкое установка на новые действия и даже есть разрешение на поражение, которое иногда так нужно – “научиться исполнять – значит не все будет получаться, но ты продолжай”.

Ты в итоге получаешь то, что планируешь: планируешь планировать – будет у тебя план, планируешь исполнять – будут у тебя изменения.

Одно дело решить сделать и другое сделать!

Потому что “решить” просто: “Ок, сделаю так”, а делать – там уже надо терпеть все то, что ты не чувствовал в момент принятия решений.

В итоге вся активность человека упирается в его болевой порог – физический, порог скуки, порог обидчивости, порог усидчивости

Нужно дольше работать? Работай дольше, это развивает усидчивость.

Сделай все, что будет помогать тебе работать дольше – мягкое кресло, сглаженные края стола, минимизируй шум и работай. Работай чуть дольше с каждым днем, как спортсмен бежит чуть быстрее каждый раз, когда выходит на дистанцию.

Мало знаешь – учись правильнее.

Правильнее означает 1) дольше 2) больше и 3) тестируй то, чему научился на себе. “Учиться-делать” должно идти в связке. Как бегунам спринтерам кричат тренера: “Быстрее руками”, чтобы ускорить движения ног, так же говори себе: “Быстрее выполняй то, чему научился”. Не прячься от учебы за партой, а “бери там задания к выполнению”. Настоящая учеба – это нагрузка, а не лазейка в сторону бездействия.

Нужно научиться выполнять решения. Это делается подъемом болевого порога. У этого процесса нет сокращенного пути. Болевой порог не пересаживается и здесь нет разумного фармацевтического решения. Надо начать самому поднимать его действиями. Постепенно и выносливо.

Высокий болевой порог пускает внутрь все то, чем человек хочет владеть и наслаждаться, под низкий – ничто большое не пролезает.

Поставил цель, что дальше?

Что человек начинает делать сразу после постановки цели?

Создавать себе отвлечения.

Как?

Ставя другие цели.

Две основные причины, почему он это делает:

1. Мы инертны

Это проявление “псевдо-рационализма” нашего организма. Поставив одну цель, человек “разгоняется” и продолжает ставить другие, якобы экономя так силы. Ставит их одну за другой, чтобы “больше не возвращаться к этому вопросу” (множественные возвраты всегда расходуют в сумме больше сил, чем одно длинное действие и цели продолжают по инерции прибывать потому что организм думает, что “так эффективнее”).

Вывод: инерцию нужно использовать, но набирать ее не в постановке новых целей, а в движении к одной, главной цели.

2. Цель, как повышение само-значимости

Что делают пять благородных целей? Они что, реально делают тебя лучше?

Реально – нет, но они дают ощущение, что ты лучше, причем – сразу. Пять целей делают из лузера человека с миссией. Он теперь всегда занят какими-то разно-направленными делами и его само-значимость выше, чем любого человека без цели, и даже того, у кого цель – одна.

Краткосрочно – 5 целей дают удовольствие от быстрого поднятия значимости, долгосрочно – человек с 5-ю целями просто состарится, не изменив реально ничего.

Вывод: необходимо смещать удовольствие от статичной иллюзии много-направленности своей жизни к удовольствию от реального движения к одной, главной цели.

Главное

С целями нужно уметь очень быстро заканчивать. Поставил цель? Не ставь больше других, перестань даже хотеть чего-то еще. Набирай другого рода инерцию – получай новизну не от постановки новых целей, а от движения к той, которую поставил.