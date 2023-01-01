Профилактика старения мозга

Мозг отключает ненужные области, как мы отключаем свет в пустой комнате. Вот и мозг отключает участки, где царит пустота. А зачем? Все равно же не используем.

А что надо делать, чтоб заработал весь мозг? Мозг включается весь, только когда решает новые задачи.

Новое освоили, вышли из комнаты — мозг выключает свет.

Он снова экономит себя, зачем включать электричество над пустой зоной, лампочка заработает лишь тогда, когда в комнату придет новая информация, с которой надо разбираться: думать, осваивать, решать. Страшно, но когда мозг переходит в пассивный режим, то начинает хиреть и быстро стареет.

Человек должен постоянно ставить перед собой новые задачи. Даже непросто задачи, а сверхзадачи. Только решая сверхзадачи, мозг работает в полную силу.

Когда функция размножения у животных угасает, то наступает смерть. А мы не умираем, пока у нас есть цель — дождаться внуков и правнуков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть в Зазеркалье…

Ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите!

Заставляя разум трудиться, мы заставим организм обновить себя.



Систематические тренировки мозга омолаживают его функции и максимально развивают возможности.

Рюта Кавашима изложил идею, согласно которой он активизируется по аналогии с ежедневными физическими упражнениями для тела. Просто нужно выработать соответствующую привычку.

Первые 6 шагов

1. Начинайте ваш день с составления списка дел на сегодня, включающего все ваши обычные обязанности, а также все дополнительные дела, которые вам нужно успеть за сегодня.

2. Отсортируйте их по важности. Представьте, какие из них заставили бы вас считать ваш день успешным, если бы вы их завершили.

3. Определите, сколько времени вам нужно на выполнение каждой задачи. Помните, люди склонны к тому, чтобы переоценивать, сколько они могут сделать за месяц, и недооценивать, сколько они могут они сделать за час.

Начните обращать внимание на то, сколько можете сделать за определенный отрезок времени, и вы удивитесь, поняв, чего можно добиться всего за один день, если вы не будете отвлекаться на мелочи.

4. Установите таймер на часах или будильнике для одного из заданий на сегодня. Избавьтесь от всех отвлекающих факторов. После этого беритесь за порученное себе задание, и работайте над ним, пока не истечет отведенное на него время.

На первых порах это будет для вас довольно сложно, так как вас, скорее всего, постоянно будут отвлекать сообщения и уведомления, приходящие на телефон. Если понадобится, просто выключите его — пока что он вам не нужен. Да, в нашем обществе, привыкшем, что каждый из нас постоянно находится «на связи», это может показаться несколько чрезмерным, но прошу вас — сделайте это.

Дайте себе возможность сделать то, что нужно сделать. А на то, чтобы полистать ленту Facebook, у вас и потом будет уйма времени.

5. Поддерживайте свою концентрацию, обращая внимание на свои мысли. Когда вы будете замечать, что они начинают дрейфовать, верните их на правильный курс и твердо напомните себе о том, что это чувство дискомфорта продлится всего несколько мгновений.

6. По мере того, как вы пишете, убираете, готовите, прогуливаетесь — словом, занимаетесь тем, чем занимаетесь, — обращайте внимание на окружающее. На то, как замечательно жить здесь и сейчас.

Не думайте о том, сколько денег вы получите за выполненный проект, или о том, что вы должны успеть сделать его в срок. Думайте о том, как вам повезло, что у вас есть возможность работать именно над этим проектом. В любой работе можно найти свою красоту, даже в бухгалтерском отчете.

Вложите всего себя в то, чем вы сейчас занимаетесь, и вскоре с удивлением обнаружите, что стали намного спокойнее, намного трудоспособнее.

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Плазмалогены и старение мозга

Плазмалогены широко распространены в природе, встречаются во всех клетках животных (иногда составляют до 22 % по массе от общего содержания фосфолипидов) и в отдельных видах растений. В больших количествах плазмалогены содержатся в спинном и головном мозге, сердечной мышце и плазме крови. Синтез плазмалогенов осуществляется в печени, а в кровь они выходят в виде липопротеидных комплексов. Плазмалогены участвуют в клеточном обмене полиненасыщенных жирных кислот, в первую очередь арахидоновой, выполняя функции промежуточного депо, через которые кислоты транспортируются к мембранным диацилфосфолипидам.



При старении количество плазмалогенов в организме уменьшается, в связи с этим нарушается работа целого ряда жизненно важных органов, в первую очередь головного мозга. После 40-50 лет кровоснабжение головного мозга начинает постепенно ухудшаться, ослабевают когнитивные функции (память, внимание, восприятие, способность сконцентрироваться). А ведь именно эти функции позволяют человеку хорошо ориентироваться в окружающем мире, анализировать полученную извне информацию, устанавливать связи и, соответственно, организовывать свою жизнь.

В Японии плазмалоген очень популярен, его извлекают из моллюсков "морских гребешков"

Многое, для того чтобы продлить активные годы жизни, может сделать сам человек – нужно каждый день работать над собой:

Встречаться и общаться с друзьями, заниматься цигун и спортом, правильно питаться, изучать новое и помнить, что никогда не поздно учиться!