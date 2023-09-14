Самый опасный вид холестерина в каких продуктах его больше всего

Оксистеролы — это биологически активные соединения, которые являются производными стероидов (холестерин, желчные кислоты, прогестерон, кортизол, тестостерон, эстрадиол), подвергшихся окислению. В основе строения оксистеролов — холестерин.

Оксистеролы играют ключевую роль в развитии атеросклероза!

Для человека представляет большую опасность потребление оксистеролов.

Оксистеролы образуются в том числе при промышленной жарке, термосушке, других видах термообработки продуктов богатых холестерином в воздушной среде (например, в производстве сухого цельного молока), в быту — при неправильном использовании животных жиров (жарка на сливочном масле, дефекты хранения богатых холестерином продуктов).

Самый известный продукт с их содержанием — сухое молоко. В процессе превращения свежего молока в порошок холестерин в молоке окисляется.

Окисленный холестерин является особенно опасной формой холестерина и может стать инициатором развития атеросклеротических бляшек, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых катастроф (инфарктов, инсультов). Оксистеролы также содержатся в сухих яичных продуктах, сырах и в различных высокотемпературных сухих продуктах животного происхождения.

Самая большая концентрация их в:

1. Сухом молоке - Из-за сушки с высокими температурами в сухом молоке образуются вредные оксистеролы. Из-за этого сухое молоко запрещено в ряде стран!

2. В продуктах, обжаренных на сливочном масле

3. Топленом сливочном масле;

4. Несвежей животной пище;

5. В мясе, которое подвергалось длительной прожарке.

Оксистеролы, связываясь со специфическими белковыми рецепторами на поверхности иммунных клеток макрофагов, вызывают воспалительные реакции в стенках сосудов и способствуют образованию в их стенках атеросклеротических бляшек.