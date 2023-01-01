Меридиан трех обогревателей (TH)Triple Heater (手少陽三焦經, shǒushàoyáng sānjiāojīng) —23 акупунктурные точки, парный, относится к системе ян, элемент огонь-жар. Движение энергии по меридиану центрос­тремительное. Энергия поступает из меридиана перикарда и переходит в меридиан желчного пузыря. Период максимальной активности меридиана от 21 до 23 часов.

Этот меридиан берет начало на локтевой стороне безымянного пальца, проходит по тыльной поверхности кисти и лучезапястному суставу, по разги-бательной стороне руки между локтевой и лучевой костью через локоть, до задней стороны плеча. Далее он переходит, огибая плечо, в надключичную ямку и к середине груди до соединения с точкой тань- чжун (сосуд слуги 17), где проникает в грудную полость для установ­ления контакта с перикардом, Затем он опускается вниз, проходя сквозь диафрагму в брюшную полость, соединяя между собой верхний, средний и нижний обогреватели.

Отходящая от меридиана в точке тань-чжун ветвь поднимается из полости груди к надключичной ямке и далее по боковой стороне шеи за ухом к виску. Потом она опускается к щеке, захватывает верхнюю и нижнюю челюсти, давая ответвление к внешнему углу глаза, которое соединяется с меридианом желчного пузыря.

Важнейшие заболевания: вздутие живота, отеки, недержание мо­чи, нарушения мочеиспускания, глухота, шум в ушах, опухание и бо­лезненность ротовой и горловой полости, опухание щек и боли за ухом, боли и парестезии в области плеча и локтя, нарушение подвиж­ности в мизинце и безымянном пальце и т.д.

Все акупунктурные точки:

Гуань-чун (TH-1) (關衝, guān-chōng - граница выступа)

Е-мэнь (TH-2) (液門, yè-mén - ворота жидкости)

Чжун-чжу-руки (TH-3) (中渚, zhōng-zhǔ - средний остров)

Ян-чи (TH-4) (陽池, yáng-chí - пруд ян)

Вай-гуань (TH-5) (外關, wài-guān - наружная граница)

Чжи-гоу (TH-6) (支溝, zhī-gōu - ветвистая яма)

Хуэй-цзун (TH-7) (會宗, huì-zōng - суставный порог)

Сань-ян-ло (TH-8) (三陽絡, sān-yáng-luò - "ло" трех ян)

Сы-ду (TH-9) (四瀆, sì-dú - четыре реки)

Тянь-цзин (TH-10) (天井, tiān-jǐng - небесный источник)

Цин-лэн-юань (TH-11) (清冷淵, qīng-lěng-yūan - холодный водоворот)

Сяо-ло (TH-12) (消濼, xiāo-luò - утоление жажды)

Нао-хуэй (TH-13) (臑會, nào-huì - соединение плеча)

Цзянь-ляо (TH-14) (肩髎, jiān-liáo - расщелина плеча)

Тянь-ляо (TH-15) (天髎, tiān-liáo - небесная ямка)

Тянь-ю (TH-16) (天牖, tiān-yǒu - небесное окно)

И-фэн (TH-17) (翳風, yì-fēng - защита от ветра)

Ци-май (TH-18) (瘛脈, chì-mài - бьющий пульс)

Лу-си (TH-19) (顱息, lú-xī - голова и отдых)

Цзяо-сунь (TH-20) (角孫, jiǎo-sūn - угловая коллатераль)

Эр-мэнь (TH-21) (耳門, ěr-mén - врата уха)

Хэ-ляо-уха (TH-22) (耳和髎, ěr-hé-liáo - обычная /нормальная/ ямка)

Сы-чжу-кун (TH-23) (絲竹空, sī-zhú-kōng - узкое отверстие)

Наиболее часто встречающиеся симптомы при заболеваниях, соответствующих меридиану трех обогревателей:

Вздутие живота, отеки, недержание мочи, нарушения мочеиспускания, глухота, шум в ушах, опухание и болезненность ротовой и горловой полости, опухание щек и боли за ухом, боли и парестезии в области плеча и локтя, нарушение подвижности в мизинце и безымянном пальце и т.д.

Симптомы избытка энергии меридиана трех обогревателей (симптомы ян):

боль в шее, плечах, лопатках, верхних конечностях; звон и боль в ушах; ослабление слуха; плохая переносимость жары; красное лицо; отсутствие аппетита; раздражительность; бессонница; обильное мочеиспускание; горячая или теплая на ощупь кожа.

Симптомы недостатка энергии меридиана трех обогревателей (симптомы инь):

онемение и слабость в области шеи и рук; тугоподвижность локтя; общая слабость; быстрая утомляемость, бледное лицо; боль в висках; озноб; плохая переносимость холода; вялость, грусть; кожа на ощупь холодная; ослабление слуха.

Указанные симптомы излечиваются соответствующим воздействием на точки данного меридиана, а также меридиана желчного пузыря, MC и VВ.

Воздействие на точки меридиана трех частей туловища (трех обогревателей) способствует снижению метеопатических реакций организма и излечению заболеваний мышц, уха, горла, носа и нервно-психических расстройств.

Стандартные акупунктурные точки:

Чжунчжу-руки (TH-3) (中渚, zhōng-zhǔ - средний остров) — тонизирующая,

Тянь-цзин (TH-10) (天井, tiān-jǐng - небесный источник) — седативная,

Ян-чи (TH-4) (陽池, yáng-chí - пруд ян) — пособник,

Сань-цзяо-шу (UB-22) (三焦俞, sān-jiāo-shū - точка "тройного обогревателя")— сочувственная,

Хуэй-цзун (TH-7) (會宗, huì-zōng - суставный порог) — противоболевая,

Вай-гуань (TH-5) (外關, wài-guān - наружная граница) — стабилизирующий ло-пункт к меридиану перикарда.

Главные акупунктурные точки при патологии:

VС17 (тань-чжун) — верхней части туловища,

VС12 (чжун-вань) — средней части туловища,

VС7 (инь-цзяо) — нижней части туловища.

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Топография акупунктурных точек меридиана трех обогревателей



Гуань-чун (TH-1) (關衝, guān-chōng - граница выступа)



Топография: примерно на 0,3 см кнутри (в локтевую сторону) от корня ногтя IV пальца кисти; здесь находятся анастомозы собственной ладонной пальцевой артерии - ветви локтевой артерии, тыльная венозная сеть кисти, ладонные пальцевые вены, собственный ладонный пальцевой нерв из системы локтевого нерва.

Техника: укол наклонный или почти горизонтальный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: чувство удушья, головная боль, боль в горле, сухость и трещины губ, боль в наружной стороне плеча и локтя, потеря аппетита, лейкома, диспепсия у детей боль в области верхних конечностей, вокруг ушной раковины, депрессивные состояния, неотложная помощь.

Е-мэнь (TH-2) (液門, yè-mén - ворота жидкости)



Топография: на тыльной поверхности кисти, во впадине кпереди от IV и V пястно-фаланговых суставов, на 0,5 цуня от края межпальцевой складки, у локтевого края основания проксимальной фаланги IV пальца; здесь проходят ветви тыльной пальцевой артерии и вены, тыльная венозная сеть кисти, тыльный пальцевой нерв из системы локтевого нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы около 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: головные боли, головокружение, неожиданная потеря слуха, лейкома, ячмень, боль в кисти и предплечье, психоз.

Чжун-чжу-руки (TH-3) (中渚, zhōng-zhǔ - средний остров) — тонизирующая.



Топография: на тыльной поверхности между IV и V пястными костями, в углублении кзади от головки IV пястной кости, у ее локтевого края; проецируется на тыльную межкостную мышцу, иннервируемую из системы локтевого нерва; здесь проходят ветви тыльной пястной артерии и вены, тыльный пальцевой нерв, отходящий от локтевого нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы около 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головокружение, головная боль с нарушением зрения, расстройства слуха, начальные стадии катаракты, тонзиллит, фарингит, ларингит, боль в плече, воспаление локтевого и лучезапястного суставов, тугоподвижность пальцев руки.

Ян-чи (TH-4) (陽池, yáng-chí - пруд ян) — пособник.



Топография: на тыльной поверхности лучезапястного сустава, в углублении между сухожилиями разгибателя пальцев и разгибателя V пальца; здесь проходят ветви артериальной тыльной сети запястья, тыльная венозная сеть кисти, тыльная ветвь локтевого нерва и задний кожный нерв предплечья из системы лучевого нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы около 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: перемежающаяся лихорадка, боль в лучезапястном суставе, предплечье и плечевом суставе, артриты суставов рук, грипп, диабет.

Вай-гуань (TH-5) (外關, wài-guān - наружная граница) — ло-пункт.



Топография: на тыльной поверхности предплечья, на 2 цуня выше лучезапястного сустава, между лучевой и локтевой костью; проецируется между сухожилиями разгибателя пальцев и разгибателя мизинца, иннервируемыми лучевым нервом; здесь проходят ветви задней межкостной артерии, задней межкостной вены, заднего кожного нерва предплечья (из системы лучевого нерва).

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: склонность к простудам и катар верхних дыхательных путей, боль в пальцах, предплечье, локтевом суставе, парезы и контрактуры мышц рук, прострелы в шее и пояснице, зубная боль, глазные болезни, нарушение сна, неврозы, шум в ушах, снижение слуха, общая слабость, мигрень, плохая переносимость изменений погоды. Одна из основных точек в практике акупунктуры.



Чжи-гоу (TH-6) (支溝, zhī-gōu - ветвистая яма)



Топография: на 1 цунь выше точки TR(X)5 (вай-гуань), между лучевой и локтевой костью. Проекция та же, что и точки TR(X)5 (вай-гуань).

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль в области сердца, груди, лопатки, боли в плече и предплечье, боли в подреберье, запор, межреберная невралгия, коллапс после родов, очаговая пневмония.

Хуэй-цзун (TH-7) (會宗, huì-zōng - суставный порог) — противоболевая.



Топография: на горизонтальном уровне точки TR(X)6 (чжи-гоу), у лучевого края локтевой кости; проецируется между разгибателем мизинца и локтевым разгибателем запястья, иннервируемыми лучевым нервом; здесь проходят ветви задней межкостной артерии, медиальной подкожной вены руки, заднего (из системы лучевого нерва) и медиального (из плечевого сплетения) кожных нервов предплечья.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боли в плече и руке, затрудняющие движения, гиперестезия верхних конечностей, глухота, эмоциональная неустойчивость.

Сань-ян-ло (TH-8) (三陽絡, sān-yáng-luò - "ло" трех ян) — групповой Ло ян-меридианов руки.



Топография: на тыльной поверхности предплечья, на 4 цуня выше лучезапястного сустава, между лучевой и локтевой костью; проецируется между разгибателем пальцев и разгибателем мизинца, более глубоко расположены длинный и короткий разгибатели большого пальца кисти; здесь проходят ветви задней межкостной артерии, медиальной подкожной вены руки, задний кожный нерв предплечья, медиальный кожный нерв предплечья и мышечные ветви лучевого нерва.

Техника: укол прямой, глубина 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в плече, предплечье и кисти с затруднением движения, глухонемота, зубная боль в области нижней челюсти.

Сы-ду (TH-9) (四瀆, sì-dú - четыре реки)



Топография: между лучевой и локтевой костью, на 5 цуней ниже локтевого отростка; проецируется между разгибателем пальцев и локтевым разгибателем запястья, иннервируемыми лучевым нервом; здесь проходят ветви задней межкостной артерии, медиальной подкожной вены руки, задний и медиальный кожный нерв предплечья.

Техника: укол прямой, глубина 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в области предплечья и плеча, паралич верхней конечности, зубная боль нижней челюсти, глухота, нефрит.

Тянь-цзин (TH-10) (天井, tiān-jǐng - небесный источник) — седативная.



Топография: на задней поверхности плеча, на 1 цунь выше локтевого отростка локтевой кости, во впадине, прощупываемой при согнутой в локтевом суставе руке; проецируется на сухожилие трехглавой мышцы плеча, иннервируемой лучевым нервом; здесь проходят артерии и вены локтевой суставной сети, задний (из системы лучевого нерва) и медиальный (из плечевого сплетения) кожные нервы плеча.

Техника: укол прямой, глубина 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боль в области шеи, затылка и виска, плеча и локтевого сустава, бронхит, кашель, отечность слизистой оболочки и боль в горле, кровоизлияние в мозг, нарушение сна, возбуждение.

Цин-лэн-юань (TH-11) (清冷淵, qīng-lěng-yūan - холодный водоворот)



Топография: на 2 цунь выше точки TR(X)10 (тянь-цзин); проецируется на сухожилие трехглавой мышцы плеча; здесь проходят средняя коллатеральная артерия, отходящая от плечевой артерии, плечевые вены, задний и медиальный кожный нерв плеча, мышечные ветви лучевого нерва.

Техника: укол прямой, глубина 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: головная боль, боли в плечах и мышцах верхних конечностей с ограничением движений.

Сяо-ло (TH-12) (消濼, xiāo-luò - утоление жажды)



Топография: на задней поверхности плеча, на 5 цуней выше локтевого отростка локтевой кости, на середине расстояния между точками TR(X)10 (тянь-цзин) TR(X)13 (нао-хуэй); проецируется на трехглавую мышцу плеча, иннервируемую лучевым нервом, располагаясь около борозды лучевого нерва плечевой кости; здесь проходят средняя коллатеральная артерия (от плечевой артерии), плечевые вены, задний кожный нерв плеча из системы лучевого нерва.

Техника: укол прямой, глубина 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: головная боль, невралгия затылочного нерва, напряжение мышц, отечность тканей и боль в затылке и шее, ревматический артрит.

Нао-хуэй (TH-13) (臑會, nào-huì - соединение плеча)



Топография: на задней поверхности плеча, у заднего края дельтовидной мышцы, на уровне подмышечной ямки, на 3 цуня ниже точки TR(X)14 (цзянь-ляо); проецируется на задний край дельтовидной мышцы, иннервируемой подмышечным нервом, и верхнюю часть трехглавой мышцы плеча, иннервируемой лучевым нервом; здесь проходят средняя коллатеральная артерия - ветвь плечевой артерии, плечевые вены, задний кожный нерв плеча (из подмышечного нерва), в глубине находится ствол лучевого нерва.

Техника: укол прямой, глубина 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: чувствительные и двигательные нарушения в области верхних конечностей, заболевания плечевого сустава, боль в области шеи и затылка.

Цзянь-ляо (TH-14) (肩髎, jiān-liáo - расщелина плеча)



Топография: на середине расстояния от точки GI(II)15 (цзянь-юй) до точки IG(VI)10 (нао-шу), кзади и книзу от акромиона, во впадине, определяемой при поднятии руки до горизонтального уровня; проецируется на дельтовидную мышцу, иннервируемую подмышечным нервом; здесь проходят ветви задней артерии, огибающей плечевую кость, и надлопаточной артерии, плечевой вены, дорсальной лопаточной вены, латеральный надключичный нерв (шейное сплетение), верхний латеральный кожный нерв плеча - ветвь подмышечного нерва.

Техника: укол прямой, глубина 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: чувствительные и двигательные нарушения плечелопаточной области, межреберная невралгия, боль в области шеи и затылка, головокружение, неврастения.

Тянь-ляо (TH-15) (天髎, tiān-liáo - небесная ямка)



Топография: в надостной ямке, на середине расстояния от точки VB(XI)21 (цзянь-цзин) до верхнего края ости лопатки (точка IG(VI)13 (цюй-юань); проецируется на трапециевидную мышцу, иннервируемую добавочным нервом, и надостную мышцу, иннервируемую надлопаточным нервом; здесь проходят ветви надлопаточной артерии, нисходящая ветвь поперечной артерии шеи, поперечные вены шеи, латеральный надключичный нерв (шейное сплетение).

Техника: укол прямой, глубина 10 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: напряжение мышц в области шеи и затылка, боль в плечелопаточной области, ограничение движений в плечевом суставе.

Тянь-ю (TH-16) (天牖, tiān-yǒu - небесное окно)



Топография: кзади и книзу от сосцевидного отростка, по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, на уровне задней границы волосистой части головы; проецируется несколько кзади и книзу от места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы; здесь проходят ветви задней ушной артерии, затылочной артерии и вены, малый затылочный нерв (шейное сплетение).

Техника: укол прямой, глубина 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: головная боль, головокружение, напряжение мышц области шеи и затылка, снижение слуха, шум в ушах, заболевание глотки, гортани, снижение зрения, отек лица, нарушение сна.

И-фэн (TH-17) (翳風, yì-fēng - защита от ветра)



Топография: в углублении кзади от основания мочки уха, между сосцевидным отростком и ветвью нижней челюсти, в глубине соответствует шилососцевидному отверстию; проецируется на передний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы, на двубрюшную мышцу, задний край околоушной железы; здесь разветвляются задняя ушная артерия и вена, большой ушной нерв, поверхностно проходит задняя ушная ветвь лицевого нерва, в глубине выходит лицевой нерв из шилососцевидного отверстия.

Техника: укол наклонный, по направлению к глазнице противоположной стороны, глубина введения иглы около 10 мм, при боль в области нижней челюсти иглу вводят по направлению кпереди и кверху; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: паротит, снижение слуха, шум в ушах, поражение лицевого нерва, невралгия тройничного нерва, зубная боль, заболевания полости рта, увеличение щитовидной железы.

Ци-май (TH-18) (瘛脈, chì-mài - бьющий пульс)



Топография: за основанием ушной раковины, в середине края сосцевидного отростка, на границе нижней и верхних двух третей кривой линии, идущей вдоль завитка и соединяющей точки TR(X)20 (цзяо-сунь) и TR(X)17 (и-фэн), на одном уровне с наружным слуховым отверстием; проецируется на заднюю ушную мышцу; здесь проходит задняя ушная артерия и вена, задний ушной нерв - ветвь лицевого нерва, большой ушной и малый затылочный нервы (шейное сплетение).

Техника: укол наклонный, глубина около 3 мм (при иглоукалывании нужно вызвать небольшое кровотечение); продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: головная боль, особенно при венозном застое, шум в ушах, снижение слуха, заболевания глаз, судороги у детей, эпилепсия.

Лу-си (TH-19) (顱息, lú-xī - голова и отдых)



Топография: на той же кривой линии, что и точка TR(X)18 (ци-май), в месте соединения ее верхней и двух нижних третей, примерно на 1 цунь выше точки TR(X)18 (ци-май); проецируется на заднюю часть ушной мышцы; здесь проходят задняя ушная артерия и вена, задний ушной (из системы лицевого нерва), большой ушной и малый затылочный нервы.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 5 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: рвота, особенно центрального происхождения, одышка, шум в ушах, головная боль, головокружение, фобии, эпилепсия. Использование этой точки особенно показано при рвоте у детей.

Цзяо-сунь (TH-20) (角孫, jiǎo-sūn - угловая коллатераль)



Топография: в височной области, у верхушки ушной раковины; проецируется на верхнюю ушную мышцу; здесь проходят ветви задней ушной и поверхностной височной артерии, поверхностной височной вены, лицевого, ушно-височного и малого затылочного нервов.

Техника: укол наклонный, по направлению кзади и книзу, глубина введения иглы около 5 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: рвота, головная боль в области виска, головокружение, изменение остроты зрения, зубная боль, стоматит, инфильтрат ушной раковины, тик и контрактура мышц в области рта, поражение жевательных мышц, увеличение щитовидной железы.

Эр-мэнь (TH-21) (耳門, ěr-mén - врата уха)



Топография: у передней ушной вырезки, у задневерхнего края височно-нижнечелюстного сустава, где пальпируется углубление; проецируется у нижнего края скуловой дуги; здесь проходят ветви поверхностной височной артерии, поверхностной височной вены, ветви ушно-височного и лицевого нервов.

Техника: укол наклонный, в обход артерии, глубина введения иглы около 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: заболевания уха, зубная боль в верхней челюсти, поражение лицевого нерва, тик и контрактура мышц вокруг рта.

Хэ-ляо-уха (TH-22) (耳和髎, ěr-hé-liáo - обычная /нормальная/ ямка)



Топография: во впадине над скуловой дугой, выше и несколько кпереди от точки TR(X)21 (эр-мэнь), позади поверхностной височной артерии; проецируется на переднюю ушную мышцу, здесь проходят ветви поверхностной височной артерии и вены, ушно-височного нерва (из системы тройничного нерва) и височные ветви лицевого нерва.

Техника: укол наклонный, в обход артерии, глубина введения иглы около 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие 1 - 3 мин).

Показания: головная боль пульсирующего характера, головокружение, заболевания уха, ринит, полип носа, воспаление наружного слухового прохода и шейно-нижнечелюстной области, поражение лицевого нерва, тик и контрактура мимических мышц.

Сы-чжу-кун (TH-23) (絲竹空, sī-zhú-kōng - узкое отверстие)



Топография: на наружном конце брови, в углублении, которое соответствует латеральному краю скулового отростка лобной кости; проецируется на круговую мышцу глаза; здесь проходят ветви поверхностной височной артерии и вены, ветви надглазничного нерва и скуловой нерв (из системы тройничного нерва), скуловая ветвь лицевого нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, с направлением введения вдоль брови на глубину 5 - 10 мм; термопунктура противопоказана.

Показания: боль в височной области, заболевание глаз, миопия, тик мышц века, периферический паралич лицевого нерва, боль в области лица, заболевания уха.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

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