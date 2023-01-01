Меридиан желчного пузыря (GB )Gall Bladder (足少陽膽經, zúshàoyáng dǎnjīng) — 44 акупунктурные точки, парный, относится к системе ян, элемент дерево. Движение энергии по меридиану центробеж­ное. Энергия исходит из меридиана трех обогревателей и передается меридиану печени. Период максимальной активности меридиана от 23 до 1 часа.

Этот меридиан берет начало от наружного угла глаза, поднимается вверх по боковой части лба, проходит за ухо, снова поднимается вверх в области виска, проходя по лбу до точки ян-бай (14-я точка меридиа­на желчного пузыря), далее через заднюю часть головы к затылку и к надключичной ямке.

Относящееся к уху ответвление отходит за ухом, входит в него, снова выходит перед ухом и оканчивается у наружного угла глаза. В этом месте берет начало ветвь, опускающаяся вниз к точке да-инь (5-я точка меридиана желудка), встречается с меридианом трех обогревате­лей ниже глазной орбиты, опускается далее до точки цзя-че (6-я точка меридиана желудка), проходит по шее и входит в надключичную ямку.

От надключичной ямки меридиан желчного пузыря имеет два тракта. Один проходит внутри грудной полости к диафрагме, соединя­ется с печенью и желчным пузырем, идет в паховую область, огибает волосяной покров лобка, проходя далее наискось к бедренной кости.

Другой тракт опускается от надключичной ямки к плечу, проходит со стороны грудной клетки, минует реберную дугу и достигает бедра, где соединяется с первым трактом. Далее меридиан желчного пузыря опускается по латеральной стороне нижней конечности, достигая через наружную лодыжку фибулярной стороны 4-го пальца стопы. Ответвле­ние, начинающееся в этом месте, проходит через пятку до латеральной стороны

большого пальца стопы, где соединяется с меридианом печени.

Важнейшие заболевания перемежающиеся лихорадочные состоя­ния, горький привкус во рту, частая отрыжка, боли в области ребер, малярия, головные боли, боли в верхней и нижней челюстях, боли у наружного угла глаза, шум в ушах, рвота, мигрень, параличи нижних конечностей, боли и парестезии в зоне прохождения меридиана и т.д.

Все акупунктурные точки:

Тун-цзы-ляо (GB-1) (瞳子髎, tóng-zǐ-líao - зрачковая ямка)

Тин-хуэй (GB-2) (聽會, tīng-huì - приемник слуха)

Шан-гуань (GB-3) (上關, shàng-guān - верхний проход)

Хань-янь (GB-4) (頷厭, hàn-yàn - отвращение, выраженное намеком)

Сюань-лу (GB-5) (懸顱, xuán-lú - повешенный череп)

Сюань-ли (GB-6) (懸釐, xuán-lí - прямая осанка)

Цюй-бинь (GB-7) (曲鬢, qū-bìn - извитые волосы виска)

Шуай-гу (GB-8) (率谷, shuài-gǔ - следуя по долине)

Тянь-чун (GB-9) (天衝, tiān-chōng - небесная атака)

Фу-бай (GB-10) (浮白, fú-bái - прилив ясности)

Тоу-цяо-инь (GB-11) (頭竅陰, tóu-qiào-yīn - отверстие «инь» головы)

Вань-гу (GB-12) (完骨, wán-gǔ - целая кость)

Бэнь-шэнь (GB-13) (本神, běn-shén - поддержание духа)

Ян-бай (GB-14) (陽白, yáng-bái - ясность ян)

Тоу-лин-ци (GB-15) (頭臨泣, tóu-lín-qì - спуск слез с головы)

Му-чуан (GB-16) (目窗, mù-chuāng - окно глаз)

Чжен-ин (GB-17) (正營, zhèng-yíng - организация собрания)

Чэн-лин (GB-18) (承靈, chéng-líng - получение духа)

Нао-кун (GB-19) (腦空, nǎo-kōng - опустошенный мозг)

Фэн-чи (GB-20) (風池, fēng-chí - ветряной пруд)

Цзянь-цзин (GB-21) (肩井, jiān-jǐng - источник плеча)

Юань-е (GB-22) (淵腋, yuān-yè - глубокий водоворот)

Чжэ-цзинь (GB-23) (輒筋, zhé-jīn - вялое сухожилие)

Жи-юэ (GB-24) (日月, rì-yuè - солнце и луна)

Цзин-мэнь (GB-25) (京門, jīng-mén - ворота столицы)

Дай-май (GB-26) (帶脈, dài-mài - канал пояса)

У-шу (GB-27) (五樞, wǔ-shū - пять центральных столбов)

Вэй-дао (GB-28) (維道, wéi-dào - соединяющий путь)

Цзюй-ляо-бедра (GB-29) (居髎, jū-liáo - короткая и широкая ямка)

Хуань-тяо (GB-30) (環跳, huán-tiào - круговой прыжок)

Фэн-ши (GB-31) (風市, fēng-shì - ветряной рынок)

Чжун-ду-бедра (GB-32) (中瀆, zhōng-dú - средняя река)

Цзу-ян-гуань (GB-33) (膝陽關, xī-yáng-guān - граница ян на колене)

Ян-лин-цюань (GB-34) (陽陵泉, yáng-líng-quán - источник ян на холме)

Ян-цзяо (GB-35) (陽交, yáng-jiāo - точка встречи ян)

Вай-цю (GB-36) (外丘, wài-qiū - наружный холм)

Гуан-мин (GB-37) (光明, guāng-míng - яркий свет)

Ян-фу (GB-38) (陽輔, yáng-fǔ - опора ян)

Сюань-чжун (GB-39) (懸鍾, xuán-zhōng - висячий колокол)

Цю-сюй (GB-40) (丘墟, qiū-xū - рынок на холме)

Цзу-линь-ци (GB-41) (足臨泣, zú-lín-qì - "ножной" спуск слёз)

Ди-у-хуэй (GB-42) (地五會, dì-wǔ-huì - земля пяти встреч)

Ся-си (GB-43) (俠谿, xiá-xī - узкий поток)

Цзу-сяо-инь -ноги (GB-44) (足竅陰, zú-qiào-yīn - ножное отверстие инь)

Наиболее часто встречающиеся симптомы при заболеваниях, соответствующих меридиану желчного пузыря:

перемежающиеся лихорадочные состояния, горький привкус во рту, частая отрыжка, боли в области ребер, малярия, головные боли, боли в верхней и нижней челюстях, боли у наружного угла глаза, шум в ушах, рвота, мигрень, параличи нижней конечности, боли и парестезии в зоне прохождения меридиана и т.д.

Симптомы избытка энергии меридиана желчного пузыря (симптомы ян):

боли в подреберье; тошнота; горечь во рту; липкий налет на языке; скудная, желтая моча; боли и судороги в области бедра и голени, тяжесть и боли в голове (в височной области и у основания шеи); чVBство переполнения желудка; синие круги под глазами; заболевание горла; припухлость шеи, щек, подбородка; бессонница; кожа на ощупь горячая; жар в стопах; рвота желчью.

Симптомы недостатка энергии меридиана желчного пузыря (симптомы инь):

желтушность склер; потливость ночью; сонливость; заболевание глаз; припухлость стоп и в подколенной ямке; одышка; тяжелые и глубокие вздохи; кожа бледная, холодная; озноб; головокружение; упадок сил, плаксивость; нетвердая походка; отечность суставов нижних конечностей.

Указанные симптомы успешно снимаются соответствующим воздействием на точки меридианов желчного пузыря VB и печени F.

Воздействие на точки меридиана желчного пузыря способствует излечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервно-психических расстройств, а также устранению таких симптомов, как зубная и головная боль, шум в ушах, глухота, заложенность носа и т.п.

Стандартные акупунктурные точки:

Ся-си (GB-43) (俠谿, xiá-xī - узкий поток) — тонизирующая,

Ян-фу (GB-38) (陽輔, yáng-fǔ - опора ян) — седативная,

Цю-си (GB-40) (丘墟, qiū-xū - рынок на холме) — пособник,

Дань-шу (UB-19) (膽俞, dǎn-shū - точка желчного пузыря) — сочувственная,

Жи-юэ (GB-24) (日月, rì-yuè - солнце и луна) — сигнальная,

Вай-цю (GB-36) (外丘, wài-qiū - наружный холм) — противоболевая,

Гуан-мин (GB-37) (光明, guāng-míng - яркий свет) — стабилизирующий ло-пункт к меридиану печени.

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Топография акупунктурных точек меридиана желчного пузыря

Тун-цзы-ляо (GB-1) (瞳子髎, tóng-zǐ-líao - зрачковая ямка)



Топография: примерно на 0,5 см кнаружи от наружного угла глаза, во впадине на краю глазницы; проецируется на круговую мышцу глаза, иннервируемую лицевым нервом; здесь проходят скулоглазничная артерия - ветвь поверхностной височной артерии, глубокие височные артерии - ветви верхнечелюстной артерии, скулоглазничная вена, скулолицевая и скуловисочная ветви скулового нерва из системы тройничного нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кнаружи, глубина введения иглы 5 - 10 мм; термопунктура противопоказана.

Показания: головная боль, головокружение, снижение остроты зрения, слезотечение, атрофия зрительных нервов, периферический паралич лицевого нерва, невралгия тройничного нерва, боль в лицевой области.

Тин-хуэй (GB-2) (聽會, tīng-huì - приемник слуха)



Топография: в углублении между ушной раковиной и задним краем нижней челюсти, на уровне межкозелковой вырезки; проецируется на околоушную слюнную железу с проходящими в ее паренхиме лицевым и ушно-височным нервами; здесь проходят передние ушные ветви поверхностной височной артерии, поверхностные височные вены, ветви большого ушного нерва из системы шейного сплетения, в глубине располагается наружная сонная артерия.

Техника: иглоукалывание проводится при открытом рте, укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: заболевания уха, поражение лицевого нерва, контрактура жевательных мышц, головокружение, зубная боль, заболевания височно-нижнечелюстного сустава.

Шан-гуань (GB-3) (上關, shàng-guān - верхний проход)



Топография: у верхнего края скуловой дуги, над ее центральной частью; проецируется на височную мышцу, иннервируемую двигательным корешком тройничного нерва; здесь проходит скулоглазничная артерия, отходящая от поверхностной височной артерии, скулоглазничная вена, скуловые и височные ветви лицевого нерва, ветви скулового и ушно-височного нервов из системы тройничного нерва.

Техника: укол прямой или наклонный, по направлению книзу, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: боль в височной области, мигрень, головокружение, шум в ушах, глухота, поражение лицевого нерва, тик и контрактура мышц области рта, зубная боль.

Хань-янь (GB-4) (頷厭, hàn-yàn - отвращение, выраженное намеком)



Топография: в височной области, кзади от передней границы роста волос, на 1 цунь ниже точки E(III)8 (тоу-вэй) (при жевании в зоне точки определяются выраженные движения мышц); проецируется на верхнюю часть височной мышцы, иннервируемой тройничным нервом; здесь проходят ветви поверхностной височной артерии и вены, височные ветви лицевого нерва, ушно-височный нерв от тройничного нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению книзу и кзади, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, головокружение, мигрень, невралгия тройничного нерва, поражение мышц лица, заболевания глаз, шум в ушах, снижение слуха, зубная боль.

Сюань-лу (GB-5) (懸顱, xuán-lú - повешенный череп)



Топография: на границе верхней и нижних третей расстояния между точками VB(XI)4 (хань-янь) и VB(XI)7 (цюй-бинь); проекция та же, что и точки VB(XI)4 (хань-янь).

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению книзу и кзади, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль в височной области, мигрень, ринит, зубная боль, неврастения.

Сюань-ли (GB-6) (懸釐, xuán-lí - прямая осанка)



Топография: на границе нижней и верхних третей расстояния между точками VB(XI)4 (хань-янь) и VB(XI)7 (цюй-бинь); проекция та же, что и точки VB(XI)4 (хань-янь).

Техника: укол почти горизонтальный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль в височной области, мигрень, ринит, отечность лица, зубная боль, неврастения.

Цюй-бинь (GB-7) (曲鬢, qū-bìn - извитые волосы виска)



Топография: на пересечении горизонтальной линии, проведенной через верхушку уха, и вертикальной - через передний край уха, примерно на 1 цунь кпереди от точки TR(X)20 (цзяо-сунь); здесь проходят ветви поверхностной височной артерии и вены, височные ветви лицевого нерва, ушно-височный нерв (из системы тройничного нерва).

Техника: укол почти горизонтальный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: мигрень, заболевания глаз, невралгия тройничного нерва, боль в лобно-теменной и височной областях, воспалительные явления в подчелюстной области и в области щеки, напряжение мышц затылка, головная боль при табакизме.

Шуай-гу (GB-8) (率谷, shuài-gǔ - следуя по долине)



Топография: на 1,5 цуня выше верхушки ушной раковины, в области шва теменной и височной костей; проецируется на височную мышцу, иннервируемую двигательным корешком тройничного нерва, здесь проходят ветви поверхностной височной артерии и вены, ушно-височного (из системы тройничного нерва) и малого затылочного (из шейного сплетения) нервов, височные ветви лицевого нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, глубина введения иглы 5 -10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль в теменной и шейно-затылочной области, мигрень, заболевания глаз, диспепсические явления, жажда, кашель, головная боль при табакизме, алкогольное опьянение.

Тянь-чун (GB-9) (天衝, tiān-chōng - небесная атака)



Топография: на 0,5 цуня кзади от точки VB(XI)8 (шуай-гу), на вертикальной линии, проходящей через задний край сосцевидного отростка, здесь проходят ветви поверхностной височной и задней ушной артерий, задней ушной вены, малого затылочного нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению к ушной раковине, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, напряжение мышц шейно-затылочной области, зубная боль, эпилепсия.

Фу-бай (GB-10) (浮白, fú-bái - прилив ясности)



Топография: над задним краем сосцевидного отростка, примерно на 1 цунь ниже точки VB(XI)9 (тянь-чун); несколько выше горизонтальной линии, проведенной через верхний край ушной раковины; здесь проходят задняя ушная артерия и вена, задний ушной нерв - ветвь лицевого нерва, большой ушной и малый затылочный нервы, отходящие от шейного сплетения.

Техника: укол почти горизонтальный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль и напряжения мышц в шейно-затылочной области, шум в ушах, снижение слуха, икота, зубная боль, двигательные нарушения в области конечностей.

Тоу-цяо-инь (GB-11) (頭竅陰, tóu-qiào-yīn - отверстие «инь» головы)



Топография: на середине расстояния между точками VB(XI)10 (фу-бай) и VB(XI)12 (тоу-вань-гу); проекция та же, что и точки VB(XI)10 (фу-бай).

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению книзу, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль в затылочной и теменной области, головокружение, невралгия тройничного нерва, судороги мышц конечностей, шум в ушах, снижение слуха, икота.

Вань-гу (GB-12) (完骨, wán-gǔ - целая кость)



Топография: выше задней границы волосистой части головы, в углублении у заднего края сосцевидного отростка, на горизонтальной линии, проведенной через нижнюю часть затылочной кости; проецируется на ременную мышцу головы, иннервируемую задними ветвями шейных нервов; здесь проходят ветви задней ушной артерии и вены, большого ушного нерва, ствол малого затылочного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению к глазнице противоположной стороны, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, мигрень, поражение лицевого нерва, отечность лица, заболевания уха, глотки и гортани, зубная боль, нарушение сна.

Бэнь-шэнь (GB-13) (本神, běn-shén - поддержание духа)



Топография: на 3 цуня кнаружи от точки T(XIII)24 (шэнь-тин) и на 0,5 цуня от передней границы волосистой части головы, на третьей боковой линии головы, проходящей через наружный угол глаза; проецируется на лобное брюшко надчерепной мышцы; здесь проходят ветви надглазничной и поверхностной височной артерий, надглазничной и поверхностной височной вен, надглазничного нерва, отходящего от первой ветви тройничного нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кзади, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль в теменной области, головокружение, напряжение мышц шейно-затылочной области, неврастения, эпилепсия.

Ян-бай (GB-14) (陽白, yáng-bái - ясность ян) — дополнительная сигнальная



Топография: на 1 цунь выше середины брови; проецируется на лобное брюшко надчерепной мышцы; здесь проходят ветви надглазничной артерии и вены, окончания латеральной ветви надглазничного нерва из системы тройничного нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кверху, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: головная боль, головокружение, куриная слепота и другие глазные заболевания, невралгия тройничного нерва, паралич лицевого нерва и контрактура мимических мышц, нарушение сна.

Тоу-лин-ци (GB-15) (頭臨泣, tóu-lín-qì - спуск слез с головы)



Топография: на второй боковой линии головы, на 0,5 цуня выше передней границы роста волос; проецируется на лобное брюшко надчерепной мышцы; здесь проходят ветви надглазничной артерии и вены, окончания медиальной и латеральной ветвей надглазничного нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кзади, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, нарушение мозгового кровообращения, слезотечение, конъюнктивит, лейкома роговицы, гиперемия глаз, риниты, заложенность носа, эпилепсия.

Му-чуан (GB-16) (目窗, mù-chuāng - окно глаз)



Топография: на 1,5 цуня кзади от точки VB(XI)15 (тоу-линь-ци); проецируется на сухожильный шлем головы и лобную кость; здесь проходят ветви поверхностной височной артерии и вены и надглазничного нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кзади, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, головокружение, отечность лица, заложенность носа, снижение остроты зрения, слезотечение, конъюнктивит, боль в глазу.

Чжен-ин (GB-17) (正營, zhèng-yíng - организация собрания)





Топография: на 1,5 цуня кзади от точки VB(XI)16 (му-чуан); проецируется на сухожильный шлем и теменную кость; здесь проходят ветви поверхностной височной и затылочной артерий, поверхностной височной и затылочной вен, ветви лобного и большого затылочного нервов.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кзади, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боли в височной области головы, головокружение, зубная боль, заболевания глаз.

Чэн-лин (GB-18) (承靈, chéng-líng - получение духа)



Топография: на 1,5 цуня кзади от точки VB(XI)17 (чжэн-ин), на поперечной линии, проведенной через точку T(XIII)20 (бай-хуэй); проецируется на сухожильный шлем в области теменного бугра; здесь проходят ветви поверхностной височной и затылочной артерий, поверхностной височной и затылочной вен, лобного и большого затылочного нервов.

Техника: укол почти горизонтальный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, мигрень, головокружение, носовое кровотечение, зубная боль, нарушение остроты зрения, бронхиальная астма, лихорадка, рвота.

Нао-кун (GB-19) (腦空, nǎo-kōng - опустошенный мозг)



Топография: на 1,5 цуня выше точки VB(XI)20 (фэн-чи), на уровне верхней границы затылочного выступа, где расположена точка T(XIII)17 (нао-ху); проецируется на затылочное брюшко надчерепной мышцы, в месте соединения теменной, височной и затылочной костей; здесь проходят ветви затылочной артерии и вены, большого затылочного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению книзу, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, головокружение, боль и напряжение мышц шейно-затылочной области, носовое кровотечение, бронхиальная астма.

Фэн-чи (GB-20) (風池, fēng-chí - ветряной пруд)



Топография: в ямке между точками прикрепления трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышц, у нижнего края затылочной кости, на середине расстояния между точкой T(XIII)16 (фэн-фу) и сосцевидным отростком, на 1 цунь выше задней границы роста волос; проецируется между трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышцами; здесь проходят ветви затылочной артерии, затылочной вены, большого и малого затылочного нервов.

Техника: укол наклонный, в медиальном направлении (к носу), глубина введения иглы 10 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль в области виска и затылка, церебро-васкулярные расстройства, ригидность мышц шеи, заболевания глаз, заложенность и выделения из носа, нарушение сна, шум в ушах, глухота, боль в области шеи, плеча, спины и поясницы.

Цзянь-цзин (GB-21) (肩井, jiān-jǐng - источник плеча)



Топография: на середине расстояния между акромионом и нижним краем остистого отростка VII шейного позвонка, где расположены точки GI(II)15 (цзянь-юй) и T(XIII)14 (да-чжуй); проецируется на трапециевидную мышцу, иннервируемую добавочным нервом, в промежутке между надостной мышцей, иннервируемой надлопаточным нервом, и мышцей, поднимающей лопатку, иннервируемой дорсальным нервом лопатки плечевого сплетения; здесь проходят нисходящая ветвь поперечной артерии шеи, поперечные вены шеи, надключичные нервы, ветви надлопаточного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению к грудной клетке, глубина введения иглы 10 - 20 мм (иглоукалывание лучше проводить в положении лежа); продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: головная боль, головокружение, нарушения мозгового кровообращения, неврозы, боль в плечелопаточной и шейно-затылочной области, напряжение шейно-затылочных мышц, поражение добавочного нерва, маточное кровотечение после родов, похолодание нижних конечностей после преждевременных родов.

Юань-е (GB-22) (淵腋, yuān-yè - глубокий водоворот)



Топография: в V межреберном промежутке, по средней подмышечной линии; проецируется на переднюю зубчатую мышцу, иннервируемую длинным грудным нервом плечевого сплетения; здесь проходят ветви внутренней грудной и межреберной артерий, грудных вен, латеральная кожная ветвь передних ветвей пятого грудного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению кнаружи и вверх вдоль межреберья, игла вводится ближе к верхнему краю нижележащего ребра на глубину 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: межреберная невралгия, спазмы мышц грудной клетки, инфильтрат в подреберье, лимфаденит, плеврит, нарушения сна.

Чжэ-цзинь (GB-23) (輒筋, zhé-jīn - вялое сухожилие) — дополнительная сигнальная



Топография: в V межреберье, на 1 цунь кпереди от точки VB(XI)22 (юань-е); проекция та же, что и точки VB(XI)22 (юань-е).

Техника: укол наклонный, вдоль межреберья, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: кислая отрыжка, рвота, бронхиальная астма, межреберная невралгия, неврастения.

Жи-юэ (GB-24) (日月, rì-yuè - солнце и луна) — сигнальная желчного пузыря



Топография: в VII межреберье, по среднеключичной линии; проецируется на апоневрозы мышц передней брюшной стенки; здесь проходят ветви межреберной артерии и вены, латеральная кожная ветвь передних ветвей седьмого грудного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: заболевания желудка и печени, желтуха, спазм диафрагмы, кишечная колика, метеоризм, боли в подреберье, психомоторное возбуждение.

Цзин-мэнь (GB-25) (京門, jīng-mén - ворота столицы) — сигнальная почек



Топография: на боковой поверхности живота, у нижнего края свободного конца XII ребра; проецируется на наружную и внутреннюю косые и поперечную мышцу живота, иннервируемые грудными, подвздошно-подчревным и подвздошно-паховым нервами; здесь проходят ветви межреберных артерий и вен, поверхностной надчревной артерии и вены, латеральная кожная ветвь передних ветвей одиннадцатого грудного нерва.

Техника: укол наклонный, в медиальном направлении (к позвоночному столбу), глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: повышенная перистальтика кишечника, метеоризм, понос, рвота, боль в межреберье, пояснице, тазобедренном суставе, нефрит и другие почечные заболевания, артериальная гипертония.

Дай-май (GB-26) (帶脈, dài-mài - канал пояса)



Топография: непосредственно под свободным концом XI ребра, на уровне пупка; проецируется на мышцы переднебоковой области брюшной стенки, иннервируемые грудными, подвздошно-подчревным и подвздошно-паховым нервами; здесь проходят ветви подреберной артерии и вены, подреберного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 25 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в пояснице и подреберье, люмбаго, нарушение менструального цикла, цистит, одностороннее увеличение яичка.

У-шу (GB-27) (五樞, wǔ-shū - пять центральных столбов)



Топография: на 3 цуня ниже и кпереди от точки VB(XI)26 (дай-май), на горизонтальной линии точки J(XIV)4 (гуань-юань), перед верхней передней подвздошной остью; проецируется в нижней области наружной и внутренней косых и поперечной мышц живота, иннервируемых грудными, подвздошно-подчревным и подвздошно-паховым нервами; здесь проходят ветви поверхностных артерии, огибающей подвздошную кость, кожные ветви подвздошно-подчревного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 25 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевания мочевой системы, спазм желудка, кишечная колика, боль в области спины и поясницы, запор.

Вэй-дао (GB-28) (維道, wéi-dào - соединяющий путь)



Топография: на 0,5 цуня кпереди и книзу от точки VB(XI)27 (у-шу), кпереди и книзу от верхней передней подвздошной ости; проекция та же, что и точки VB(XI)27 (у-шу).

Техника: укол наклонный, по направлению к паховой области, глубина введения иглы 20 - 25 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевания кишок, снижение аппетита, боль в пояснице и нижних конечностях, урологические и гинекологические заболевания.

Цзюй-ляо-бедра (GB-29) (居髎, jū-liáo - короткая и широкая ямка)



Топография: на середине расстояния между верхней передней подвздошной остью и верхушкой большого вертела бедренной кости; проецируется на мышцу - напрягатель широкой фасции, иннервируемую верхним ягодичным нервом крестцового сплетения; здесь проходят поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость, и поверхностная вена, окружающая подвздошную кость, латеральная артерия, огибающая бедренную кость, латеральный кожный нерв бедра.

Техника: укол наклонный, по направлению к тазобедренному суставу, глубина введения иглы 20 - 25 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в пояснице с иррадиацией в нижнюю часть живота, паралич и парез нижних конечностей, нефрит, нарушения менструального цикла, бели, цистит, эндометрит, эдидимит.

Хуань-тяо (GB-30) (環跳, huán-tiào - круговой прыжок)



Топография: в верхнелатеральном отделе ягодичной области, кзади от тазобедренного сустава, на границе наружной и внутренних третей расстояния от крестцово-копчикового сустава (входа в крестцовый канал) до верхушки большого вертела бедренной кости; проецируется на большую и среднюю ягодичную мышцы, иннервируемые нижним и верхним ягодичными нервами крестцового сплетения, на нижний край грушевидной мышцы с проходящим под ней седалищным нервом; здесь проходят ветви нижней ягодичной артерии от внутренней подвздошной артерии, нижних ягодичных вен, задние ветви (верхние и средние ветви ягодиц) поясничных и крестцовых нервов.

Техника: укол наклонный, по направлению к тазобедренному суставу, глубина введения иглы 30 - 75 мм; продолжительность термопунктуры увеличена (дистантное воздействие в среднем 20 - 50 мин).

Показания: боль в области поясницы, бедра, тазобедренного и коленного суставов, ишиалгия, чувствительные и двигательные нарушения в области нижних конечностей, экзема, полиневрит, грипп.

Фэн-ши (GB-31) (風市, fēng-shì - ветряной рынок)



Топография: на наружной поверхности бедра, на 7 цуней выше верхнего края надколенника, у латерального края четырехглавой мышцы бедра; проецируется на латеральную широкую мышцу бедра, иннервируемую бедренным нервом; здесь проходят ветви латеральной артерии, огибающей бедренную кость (от глубокой артерии бедра), латеральный вены, окружающие бедренную кость, ветви латерального кожного нерва бедра (поясничное сплетение).

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм, продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: чувствительные и двигательные нарушения в области нижних конечностей, боль в суставах ног, по наружной поверхности бедра, ишиалгия, зудящие дерматозы.

Чжун-ду-бедра (GB-32) (中瀆, zhōng-dú - средняя река)



Топография: на наружной поверхности бедра, на 2 цуня ниже точки VB(XI)31 (фэн-ши); проекция та же, что и точки VB(XI)31 (фэн-ши).

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боль в коленном суставе и голени, анестезия кожи голени и колена, ишиалгия, ограничение движений в тазобедренном суставе, гемиплегия.

Цзу-ян-гуань (GB-33) (膝陽關, xī-yáng-guān - граница ян на колене)



Топография: во впадине, кзади и кверху от латерального надмыщелка бедренной кости, кпереди от сухожилия двуглавой мышцы бедра, на уровне середины надколенника, на 3 цуня выше точки VB(XI)34 (ян-лин-цюань); здесь проходят ветви артериальной коленной суставной сети, венозной сети коленного сустава, латерального кожного нерва бедра и латерального кожного нерва икры из общего малоберцового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: артрит коленного сустава с затруднением движения, парез мышц ноги.

Ян-лин-цюань (GB-34) (陽陵泉, yáng-líng-quán - источник ян на холме)



Топография: в углублении, у передненижнего края головки малоберцовой кости, на 2 цуня ниже нижнего края надколенника, проецируется между длинной малоберцовой мышцей и длинным разгибателем пальцев, иннервируемыми соответственно поверхностным и глубоким малоберцовым нервами; здесь проходят ветви передней большеберцовой артерии, передних большеберцовых вен, латерального кожного нерва икры.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевания печени и желчных путей, диспепсические явления, привычный; запор, заболевания коленного сустава, чувствительные и двигательные нарушения в области нижних конечностей, ишиалгия, межреберная невралгия, отечность лица, сосудистые расстройства, заболевания мышц.

Ян-цзяо (GB-35) (陽交, yáng-jiāo - точка встречи ян)



Топография: у заднего края малоберцовой кости, на 7 цуней выше центра латеральной лодыжки; проецируется на длинную малоберцовую мышцу, иннервируемую поверхностным малоберцовым нервом; здесь проходят ветви передней большеберцовой артерии, передних большеберцовых вен, латерального кожного нерва икры (от общего малоберцового нерва).

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боль в области коленного сустава, голени и стопы, поражение малоберцового нерва, отечность лица, бронхиальная астма, отечность слизистой оболочки горла, неврастения, отек мозга.

Вай-цю (GB-36) (外丘, wài-qiū - наружный холм) — противоболевая



Топография: на горизонтальном уровне точки VB(XI)35 (ян-цзяо), кпереди от переднего края малоберцовой кости, на линии, соединяющей центр латеральной лодыжки с точкой VB(XI)34 (ян-лин-цюань); проецируется на длинный разгибатель пальцев, иннервируемый глубоким малоберцовым нервом; здесь проходят ветви передней большеберцовой артерии, большеберцовой вены, латерального кожного нерва икры.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли и судороги в икроножных мышцах, поражение малоберцового нерва, боль в шейно-затылочной области, в груди, отеки на ногах; дополнительные показания — эпилепсия.

Гуан-мин (GB-37) (光明, guāng-míng - яркий свет)— ло-пункт



Топография: на 5 цуней выше центра латеральной лодыжки, непосредственно у переднего края малоберцовой кости; проецируется между длинным разгибателем пальцев и короткой малоберцовой мышцей; здесь проходят ветви передней большеберцовой артерии, большеберцовой вены, поверхностного малоберцового нерва и латерального кожного нерва икры.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в коленном суставе и голени и их анестезия, отечность ноги, миопия, снижение сумеречного зрения, атрофия зрительного нерва, мигрень.

Ян-фу (GB-38) (陽輔, yáng-fǔ - опора ян) — седативная



Топография: на 4 цуня выше центра латеральной лодыжки, на переднем крае малоберцовой кости; проецируется между длинным разгибателем пальцев и короткой малоберцовой мышцей; здесь проходят ветви передней большеберцовой артерии, большеберцовых вен, поверхностного малоберцового нерва и латерального кожного нерва икры.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: дискинезии желчных путей, печеночная колика, увеличение шейных, надключичных, подмышечных лимфатических узлов; боль в области виска, малого таза, тазобедренном и коленном суставах, а также в передней стороне голеностопного сустава, судороги икроножной мышцы, заболевания вен.

Сюань-чжун (GB-39) (懸鍾, xuán-zhōng - висячий колокол) — групповой ло-пункт



Топография: на 3 цуня выше центра латеральной лодыжки, между малоберцовой костью и сухожилиями длинной и короткой малоберцовых мышц; здесь проходят ветви передней большеберцовой и малоберцовой артерий, большеберцовых и малоберцовых вен, поверхностного малоберцового нерва и латерального кожного нерва икры.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: хронический гастроэнтерит, боли в пояснице, коленном суставе, болевой синдром при вывихе коленного и голеностопного суставов, боль в горле, острый отек легких, нефрит, атеросклероз.

Цю-сюй (GB-40) (丘墟, qiū-xū - рынок на холме) — пособник



Топография: кпереди и книзу от латеральной лодыжки, в углублении у наружного края сухожилия длинного разгибателя пальцев; проецируется на короткий разгибатель пальцев, иннервируемый глубоким малоберцовым нервом; здесь проходят ветви латеральной передней лодыжковой артерии, отходящей от передней большеберцовой артерии, большеберцовых и малоберцовых вен, промежуточный тыльный кожный нерв от поверхностного малоберцового нерва и латеральный тыльный кожный нерв - ветвь икроножного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению к голеностопному суставу, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: дизкинезии желчных путей, кишечная колика, заболевания глаз, межреберная невралгия, боль в нижней конечности, судороги икроножной мышцы, поясничная боль, припухлость с болью в подмышечной области, чрезмерная полнота с одышкой.

Цзу-линь-ци (GB-41) (足臨泣, zú-lín-qì - "ножной" спуск слёз)



Топография: в задней части промежутка между IV и V плюсневой костью, где прощупывается впадина; проецируется на короткий разгибатель пальцев, иннервируемый глубоким малоберцовым нервом; здесь проходят ветви тыльной плюсневой артерии (из системы тыльной артерии стопы), тыльной плюсневой вены, промежуточного тыльного кожного нерва (от поверхностного малоберцового нерва).

Техника: укол наклонный, по направлению к пятке, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: боль в наружном углу глаза, нарушение остроты зрения, головокружение, заболевание органов дыхания, межреберная невралгия, мастит, увеличение шейных надключичных лимфатических узлов, боли и ограничение движений в голеностопном суставе, припухлость тыла стопы, блуждающие боли (боль без определенной локализации), нарушения менструального цикла, аллергические заболевания.

Ди-у-хуэй (GB-42) (地五會, dì-wǔ-huì - земля пяти встреч)



Топография: на 0,5 цуня кпереди от точки VB(XI)41 (цзу-линь-ци), в наиболее широком месте промежутка между IV и V плюсневой костью; проецируется на тыльную межкостную мышцу, иннервируемую большеберцовым нервом; здесь проходят ветви тыльной плюсневой артерии и вены, промежуточного тыльного кожного нерва и тыльного пальцевого нерва стопы (ветви поверхностного малоберцового нерва).

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; термопунктура противопоказана.

Показания: боли, отечность и затруднение движения в голеностопном суставе, отечность в подмышечной области, абсцесс молочной железы, боли в плече, шум в ушах, конъюнктивит, заболевания легких, кровавая рвота.

Ся-си (GB-43) (俠谿, xiá-xī - узкий поток) — тонизирующая



Топография: во впадине кпереди от IV и V плюснефаланговых суставов, здесь проходят тыльные пальцевые артерии и вены стопы, тыльный пальцевой нерв стопы (из системы поверхностного малоберцового нерва).

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: головная боль, головокружение, шум в ушах, снижение слуха, заболевания глаз, боли в груди, межреберная невралгия, чувствительные и двигательные нарушения в ноге, блуждающие боли, астения, кошмарные сновидения.

Цзу-сяо-инь -ноги (GB-44) (足竅陰, zú-qiào-yīn - ножное отверстие инь)



Топография: на дистальной фаланге IV пальца стопы, примерно на 3 мм кнаружи от корня ногтя; здесь проходят артериальная и венозная сеть, образованная тыльными пальцевыми артериями и венами, тыльный пальцевой нерв стопы.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: головная боль, нарушения мозгового кровообращения, боль и набухание слизистой оболочки горла, боли в боковой области грудной клетки, глухота, шум в ушах, лихорадочные состояния, кошмарные сновидения.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

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