Наиболее часто встречающиеся симптомы при заболеваниях меридиана печени

Боли и чувство переполнения в области реберной дуги, рвота, понос, грыжевые боли, люмбаго, нарушения мочеиспускания (недержание мочи и задержка мочи), нарушения менструального кровотечения у женщин, головокружение, мелькание в глазах, боли в области темени, боли с внутренней стороны нижней конечности, заболевания глаз и т.д.

Симптомы избытка энергии меридиана печени (симптомы ян):

Головная боль; желтушность кожи; боль в паховой области и половых органах; нарушение менструаций; раздражительность, импульсивность, легкая возбудимость; ночью затрудненное и болезненное мочеиспускание.

Симптомы недостатка энергии меридиана печени (симптомы инь):

Головокружение; кожа бледная; расстройство кишечника; метеоризм; распирающие боли в нижней части живота, усиливающиеся на холоде; депрессия, чувство страха; вспыльчивость, раздражительность, слабость; быстрая утомляемость глаз; боль в стопе (особенно в 3-м пальце); озноб, может повышаться температура; напряженность в надчревной области (у женщин может быть опухоль в этой области).

Указанные симптомы можно существенно смягчить или вовсе устранить, воздействуя на точки меридианов печени F и легких Р.

Воздействие на точки меридиана печени способствует излечению простудных заболеваний, расстройств мочеполовой системы и пищеварительного тракта.

Стандартные акупунктурные точки:

Цюй-цюань (LV-8) (曲泉, qū-quán - извилистый источник) - тонизирующая,

Син-цзянь (LV-2) (行間, xíng-jiān - между колен) - седативная,

Тай-чун (LV-3) (太衝, tài-chōng - великая атака) - пособник,

Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени) - сочувственная,

Ци-мэнь (LV-14) (期門, qī-mén - ворота времени) - сигнальная,

Чжун-ду-бедра (LV-6) (中都, zhōng-dū - средняя столица) - противоболевая,

Ли-гоу (LV-5) (蠡溝, lí-gōu - конечный желобок) - стабилизирующий ло-пункт к меридиану желчного пузыря.

Синдромы болезней печени и основные симптомы

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Топография акупунктурных точек меридиана печени

Да-дунь (LV-1) (大敦, dà-dūn - великое хранилище)



Топография: на тыльной стороне дистальной фаланги I пальца стопы, около 3 мм кнаружи от корня ногтя; здесь находятся артериальная и венозная сеть, образованная тыльными пальцевыми артериями и венами стопы, тыльный пальцевой нерв, отходящий от глубокого малоберцового нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: желудочно-кишечные заболевания, запоры, колики, опущение матки и влагалища, втяжение яичка, одностороннее увеличение яичка, боль в наружных половых органах, боль при паховой грыже, недержание мочи, капающее мочеиспускание.

Син-цзянь (LV-2) (行間, xíng-jiān - между колен) - седативная.



Топография: на тыльной поверхности стопы, во впадине кпереди от I и II плюснефаланговых суставов, на 0,5 цуня проксимальнее края межпальцевой перепонки; здесь проходят ветви тыльной пальцевой артерии и вены стопы, глубокого малоберцового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: энтероколит, запоры, поносы, печеночные боли, нарушение функции печени, обильные менструации, боль в половом члене, вагинизм с поясничными болями, недержание мочи, затруднение мочеиспускания, отеки, зубная боль, головная боль, нарушение сна, заболевание глаз, боль в области пятки, психические нарушения, эпилептиформные приступы.



Тай-чун (LV-3) (太衝, tài-chōng - великая атака) - пособник.



Топография: на тыльной поверхности стопы, в самом узком месте между I и II плюсневой костью (проксимальный отдел межплюсневого промежутка); проецируется у наружного края сухожилия длинного разгибателя большого пальца стопы; здесь проходят ветви тыльной артерии стопы, тыльная венозная сеть стопы и кожные ветви глубокого малоберцового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: нарушение перистальтики кишечника, спазматические боли в тонком кишечнике, печеночные боли, заболевание мочеполового аппарата, расстройство остроты зрения, головная боль в теменной области, артериальная гипертония, нарушение сна, боль в пояснице, икроножных мышцах, в области внутренней лодыжки, чувство страха.



Чжун-фэн (LV-4) (中封, zhōng-fēng - средняя печать)



Топография: кпереди и книзу от медиальной лодыжки, между точками RP(IV)5 (шан-цю) и E(III)41 (цзе-си), в углублении у латерального края сухожилия передней большеберцовой мышцы; в зоне проекции проходят медиальная передняя лодыжковая артерия от передней большеберцовой артерии), тыльная венозная сеть стопы, ветви поверхностного малоберцового нерва и подкожного нерва (из системы бедренного нерва).

Техника: укол наклонный, по направлению под сухожилие, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: нарушение пищеварения, тяжесть и боль внизу живота, желтуха, затруднение мочеиспускания, патологические поллюции, импотенция, боль и зуд влагалища, втяжение яичка, боли в половом члене, боли и судороги в голени, стопе, похолодание стопы.

Ли-гоу (LV-5) (蠡溝, lí-gōu - конечный желобок) - ло-пункт.



Топография: на внутренней поверхности голени, у медиального (заднего) края большеберцовой кости, на 5 цуней выше центра медиальной лодыжки; проецируется на заднюю большеберцовую мышцу, иннервируемую большеберцовым нервом; здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, подкожного нерва, поверхностно - большая подкожная вена ноги.

Техника: укол наклонный, по направлению кнаружи и кзади, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: кишечная колика, пароксизмальная тахикардия, задержка мочеиспускания, нарушение менструального цикла, боль в голени и холодные стопы, кожный зуд.





Чжун-ду-бедра (LV-6) (中都, zhōng-dū - средняя столица) - противоболевая.



Топография: у медиального (заднего) края большеберцовой кости, на 7 цуней выше центра медиальной лодыжки; проецируется между медиальным краем большеберцовой кости и камбаловидной мышцей; здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, большая подкожная вена ноги, подкожный нерв.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: недержание или задержка мочи, метрор-рагия, отек мошонки, боли в нижней части живота, в суставах ноги.

Си-гуань (LV-7) (膝關, xī-guān - соединение колена)



Топография: кзади и книзу от медиального мыщелка большеберцовой кости, на 2 цуня ниже нижнего края надколенника, на 1 цунь кзади от точки RP(IV)9 (инь-лин-цюань); проецируется в верхней области медиальной головки икроножной мышцы, иннервируемой большеберцовым нервом; здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, подкожного нерва и медиальный кожный нерв икры.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боли на внутренней стороне коленного сустава, отек и боли в коленном суставе, боль в гортани и горле.



Цюй-цюань (LV-8) (曲泉, qū-quán - извилистый источник) - тонизирующая.



Топография: в углублении на медиальном конце подколенной складки, у переднего края сухожилия полуперепончатой мышцы, кпереди от точки R(VIII)10 (инь-гу); здесь проходят ветви артериальной и венозной сети коленного сустава, запирательного и подкожного нервов, поверхностно - большая подкожная вена ноги.

Техника: укол прямой (предварительно следует несколько разогнуть ногу), глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: расстройства пищеварения и функции печени, зуд половых органов и заднего прохода, импотенция, расстройство менструального цикла, затруднение мочеиспускания, опущение матки, боли в половых органах, ночные избыточные поллюции; боли на внутренней стороне бедра, голени, в коленном суставе, резкая головная боль, раздражительность.



Инь-бао (LV-9) (陰包, yīn-bāo - оболочка инь)



Топография: на внутренней поверхности бедра, на 4 цуня выше верхнего края медиального надмыщелка бедренной кости, у заднего края портняжной мышцы; проецируется на большую приводящую мышцу, иннервируемую запирательным и седалищным нервом; здесь проходят бедренная артерия и вена, ветви медиальной артерии, огибающей бедренную кость, кожные ветви запирательного и бедренного нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: нарушение менструального цикла, затрудненное мочеиспускание, недержание мочи, боли в пояс-нично-крестцовой области, судороги мышц нижней конечности.



Цзу-у-ли (LV-10) (足五裏, zú-wǔ-lǐ - пять ли)



Топография: на внутренней поверхности бедра, на 1 цунь ниже точки F(XII)11 (инь-лянь); проецируется на длинную приводящую мышцу бедра, иннервируемую запирательным нервом; здесь проходят ветви глубокой бедренной артерии, бедренной вены, запирательного, бедренного и бедренно-полового нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: метеоризм, астеническое состояние, нарушение сна, задержка мочи, судороги и слабость мышц нижней конечности, зуд и боль в области мошонки.



Инь-лянь (LV-11) (陰廉, yīn-lían - угол инь)



Топография: у переднего (латерального) края длинной приводящей мышцы бедра, на 1 цунь ниже паховой складки, где пальпируется пульсация бедренной артерии; проекция та же, что и точки F(XII)10 (цзу-у-ли).

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: бесплодие, расстройство менструального цикла, вагинизм, зуд половых органов, боли в ноге по ходу меридиана, артроз тазобедренного сустава.



Цзи-май (LV-12) (急脈, jí-mài - быстрый пульс)



Топография: на 2,5 цуня кнаружи и на 1 цунь ниже верхнего края лобкового симфиза, у наружного кольца пахового канала; проецируется на мышцу, поднимающую яичко, - у мужчин, на круглую маточную связку у женщин; здесь проходят ветви наружной половой артерии и вены, подвздошно-паховый и подвздошно-подчревный нервы.

Техника: иглоукалывание противопоказано; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: боль в половом члене, увеличение мошонки, гинекологические заболевания, расстройства мочеиспускания, боли при бедренной грыже, боли по медиальной поверхности бедра.



Чжан-мэнь (LV-13) (章門, zhāng-mén - яркие ворота) - сигнальная точка меридиана селезенки-поджелудочной железы.



Топография: у нижнего края свободного конца XI ребра; проецируется на наружную и внутреннюю косые и поперечную мышцы живота, иннервируемые грудными, подвздошно-подчревным и подвздошно-паховым нервами; здесь проходят ветви межреберной артерии и вены, поверхностной надчревной артерии и вены, латеральная кожная ветвь передних ветвей десятого грудного нерва. Правая точка проецируется по нижнему краю печени, левая - селезенки.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: урчание в животе, метеоризм, понос, спазматические явления в желудке, боль в области печени и желчного пузыря, желтуха, гепатит, цистит, учащенное мочеиспускание, энурез, боли в пояснице и спине, межреберная невралгия, плеврит, спазм диафрагмы, гипертензия.



Ци-мэнь (LV-14) (期門, qī-mén - ворота времени) - сигнальная точка меридиана печени.



Топография: на среднеключичной линии, соответствует VI межреберью - горизонтальному уровню точки J(XIV)14 (цзюй-цюе); проецируется на апоневрозы мышц передней брюшной стенки; здесь проходят ветви межреберной артерии и вены, латеральная кожная ветвь передних ветвей шестого грудного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению кнаружи, вдоль межреберья, игла вводится ближе к верхнему краю нижележащего ребра на глубину 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: вздутие живота, понос, рвота, кислая отрыжка, заболевания печени, почек, чувство удушья, бронхиальная астма, плеврит, артериальная гипертония, межреберная невралгия, боли в области спины и поясницы.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

Синдромы болезней печени и основные симптомы

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