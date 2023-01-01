Меридиан селезенки-поджелудочной железы (SP )Spleen (足太陰脾經, zútàiyīn píjīng) — 21 акупунктурная точка, пар­ный, относится к системе инь, элемент земля. Движение энергии по мери­диану центростремительное. Энергия поступает из меридиана желудка и переходит в меридиан сердца. Период максимальной активности мериди­ана от 9 до 14 часов.

Меридиан селезенки берет начало на тибиальной стороне большого пальца стопы. Он проходит внутри лодыжки вверх, перекрещиваясь на удалении 8 цуней выше последней с меридианом печени. Далее он проходит по внутренней стороне нижней конечности и, минуя паховый сгиб, идет внутрь живота, достигает селезенки и дает ответвление к желудку. Далее он проходит сквозь диафрагму в грудную клетку, под­нимается вдоль ребер, достигает корня языка и распространяется под языком. Ветвь проходит от диафрагмы через желудок к сердцу, где со­единяется с меридианом сердца.

Важнейшие заболевания: ригидность и болезненность языка, боли в желудке, рвота, вздутие живота, общая слабость, боли в теле, чувст­во переполнения в желудке, жидкий или бесформенный стул, наруше­ния пищеварения, отеки, боли и парестезии по ходу меридиана, нару­шение подвижности большого пальца, дисменорея и т.д.

Все акупунктурные точки:

Инь-бай (SP-1) (隱白, yǐn-bái - скрытая белизна, ясность)

Да-ду (SP-2) (大都, dà-dū - большая столица)

Тай-бай (SP-3) (太白, tài-bái - высшая белизна, ясность)

Гунь-сунь (SP-4) (公孫, gōng-sūn - коллатеральный пункт канала селезёнки)

Шан-цю (SP-5) (商丘, shāng-qīu - холм совещаний)

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

Лоу-гу (SP-7) (漏谷, lòu-gǔ - струящаяся долина)

Ди-цзи (SP-8) (地機, dì-jī - земная /светская/ перемена)

Инь-лин-цюань (SP-9) (陰陵泉, yīn-líng-qúan - источник инь на холме)

Сюэ-хай (SP-10) (血海, xuè-hǎi - море крови)

Цзи-мэнь (SP-11) (箕門, jī-mén - седьмые ворота)

Чунь-мэнь (SP-12) (衝門, chōng-mén - ворота атаки)

Фу-шэ (SP-13) (府舍, fù-shè - особняк для жилья)

Фу-цзе (SP-14) (腹結, fù-jíe - шов живота)

Да-хэн (SP-15) (大横, dà-héng - великий поворот)

Фу-ай (SP-16) (腹哀, fù-āi - страдание живота)

Ши-доу (SP-17) (食竇, shí-dòu - пещера питания)

Тянь-си (SP-18) (天谿, tiān-xī - небесный поток)

Сюн-сян (SP-19) (胸鄉, xiōng-xiāng - район груди)

Чжоу-жун (SP-20) (周榮, zhōu-róng - обильное питание)

Да-бао (SP-21) (大包, dà-bāo - общий контроль)

Наиболее часто встречающиеся симптомы при заболеваниях, соответствующих меридиану селезенки

ригидность и болезненность языка, боли в желудке, рвота, вздутие живота, общая слабость, боли в теле, чувство переполнения в желудке, жидкий или бесформенный стул, нарушения пищеварения, отеки, боли и парестезии по ходу меридиана, снижение силы в мышцах нижних конечностей, нарушение подвижности большого, пальца, дисменорея и т.д.

Симптомы избытка энергии меридиана селезенки (симптомы ян):

спазмы и боли в теле; неустойчивый аппетит, запоры, отрыжки воздухом; тошнота; сыпь на коже (без зуда); трещины на слизистой губ; боль в суставах и стопах ног, особенно в больших пальцах ног; бессонница, тяжелый сон; напряженный язык; ограниченная подвижность больших пальцев рук и ног,,; стремление часто отдыхать, прилечь.

Симптомы недостатка энергии меридиана селезенки (симптомы инь):

вздутие и напряженность живота, онемение мышц конечностей; частый, обильный стул; понос; рвота; сильные боли в области поджелудочной железы и вокруг талии (опоясывающая боль); слабость ног.

Указанные симптомы устраняются воздействием на точки меридиана селезенки—поджелудочной железы, правильной диетой (не допускать переедания, неупотребление алкоголя и сладостей), рекомендуется также избегать влажности.

Воздействие на точки меридиана селезенки—поджелудочной железы благотворно сказывается на лечении многих заболеваний желудка, иммунной и половой систем.

Стандартные акупунктурные точки:

Да-ду (SP-2) (大都, dà-dū - большая столица) — тонизирующая,

Шан-цю (SP-5) (商丘, shāng-qīu - холм совещаний) — седативная,

Тай-бай (SP-3) (太白, tài-bái - высшая белизна, ясность) — пособник,

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки) — сочувственная,

Чжан-мэнь (LV-13) (章門, zhāng-mén - яркие ворота) — сигнальная,

Ди-цзи (SP-8) (地機, dì-jī - земная /светская/ перемена) — противоболевая,

Гун-сунь (SP-4) (公孫, gōng-sūn - коллатеральный пункт канала селезёнки) — стабилизирующий ло-пункт к меридиану желудка,

Да-бао (SP-21) (大包, dà-bāo - общий контроль) — большое ло

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Топография акупунктурных точек меридиана селезенки

Инь-бай (SP-1) (隱白, yǐn-bái - скрытая белизна, ясность)



Топография: на тыльной стороне дистальной фаланги I пальца стопы, примерно на 0,3 см кнутри от корня ногтя; здесь расположены артериальная и венозная сети, образованные тыльными пальцевыми артериями и венами, тыльный пальцевой нерв, отходящий от поверхностного малоберцового нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: сильный, болезненный понос; ноги мерзнут так, что их невозможно согреть; аменорея, нарушение менструального цикла; судороги у детей; ночные кошмары. Во время беременности воздействие на точку противопоказано.

Да-ду (SP-2) (大都, dà-dū - большая столица) - тонизирующая



Топография: на медиальном крае I пальца стопы, во впадине, находящейся кпереди и книзу от плюснефалангового сустава; здесь расположены разветвление медиальной подошвенной артерии, относящейся к системе задней большеберцовой артерии, тыльные пальцевые вены стопы и медиальный подошвенный нерв, отходящий от большеберцового нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: общая слабость, тяжесть в теле с болями в костях, люмбаго, боли в стопе и голеностопном суставе, спазм желудка, депрессия, судороги у детей. Во время беременности воздействие на точку противопоказано.

Тай-бай (SP-3) (太白, tài-bái - высшая белизна, ясность)- пособник



Топография: на медиальном крае стопы, во впадине кзади и книзу от головки I плюсневой кости; проецируется на мышцу, отводящую большой палец стопы; здесь проходят ветви медиальной подошвенной артерии, тыльная венозная сеть стопы и медиальный подошвенный нерв, относящийся к системе большеберцового нерва, медиальный тыльный кожный нерв, отходящий от поверхностного малоберцового нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боли желудка и сердца, нарушение переваривания пищи, урчание в кишечнике, затруднение при дефекации, кровавый стул, люмбаго, покраснение и отечность стопы, нарушение чувствительной и двигательной функций нижних конечностей.

Гунь-сунь (SP-4) (公孫, gōng-sūn - коллатеральный пункт канала селезёнки) - ло-пункт



Топография: на медиальном крае стопы, в углублении у передненижнего края основания I плюсневой кости, примерно на середине расстояния между точками RP(IV)3 (тай-бай) и R(VIII)2 (жань-гу); проецируется на мышцу, отводящую большой палец стопы, иннервируемую медиальным подошвенным нервом; здесь проходят ветви медиальной подошвенной артерии, тыльная венозная сеть стопы, медиальный тыльный кожный нерв от поверхностного малоберцового нерва, ветви подкожного нерва, относящиеся к системе бедренного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: спазматические боли в желудке и кишечнике, рвота, кровавый стул, отек области головы и лица, стенокардия, тахикардия, спазм сосудов нижних конечностей, боли в стопе, отеки ног, эмоциональная лабильность, эпилепсия.

Шан-цю (SP-5) (商丘, shāng-qīu - холм совещаний) - седативная



Топография: кпереди и книзу от медиальной лодыжки, во впадине на середине расстояния между центром медиальной лодыжки и бугристостью ладьевидной кости или на пересечении горизонтали, проведенной через нижний край медиальной лодыжки, и вертикали, проведенной через передний ее край; здесь проходят ветви медиальной передней лодыжковой артерии, отходящей от большеберцовой артерии, ветви большой подкожной вены ноги, поверхностного малоберцового нерва, подкожного нерва, относящегося к системе бедренного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: метеоризм, урчание в кишечнике, рвота, запор, диспепсия, желтуха, спазм икроножной мышцы, судороги у детей, общее расстройство организма, сильные переживания, сильные боли в нижней части живота, повышенная ломкость костей, боли в костях, боли при варикозном расширении вен.

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь) - групповой ло-пункт



Топография: у медиального (заднего) края большеберцовой кости, на 3 цуня выше центра медиальной лодыжки (расстояние от центра медиальной лодыжки до точки RP(IV)9 (инь-лин-цюань) делится на 13 цуней); проецируется на заднюю большеберцовую мышцу и длинный сгибатель пальцев стопы, иннервируемые большеберцовым нервом; здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, подкожного нерва, поверхностно - большая подкожная вена ноги.

Техника: укол наклонный, по направлению кнаружи и кзади, глубина введения иглы 10 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: общее расстройство организма, бессонница, постоянные боли в сердце, запоры, понос непереваренной пищи, сильная боль ниже пупка, нарушение мочеиспускания, недержание мочи, боль в половом члене, патологические поллюции, послеродовые расстройства нервной системы, сильное RPовотечение во время родов, боли в коленях, нарушение чувствительной и двигательной функций нижних конечностей, судороги у детей.

Лоу-гу (SP-7) (漏谷, lòu-gǔ - струящаяся долина)



Топография: на 6 цуней выше центра медиальной лодыжки, у медиального (заднего) края большеберцовой кости; проецируется между краем большеберцовой кости и камбаловидной мышцей, иннервируемой большеберцовым нервом; здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, подкожного нерва, поверхностно - большая подкожная вена ноги.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: повышенная перистальтика кишечника, парез, паралич нижних конечностей, артрит голеностопного сустава, онемение в области коленей.

Ди-цзи (SP-8) (地機, dì-jī - земная /светская/ перемена) - противоболевая



Топография: на 3 цуня ниже точки RP(IV)9 (инь-лин-цюань), у медиального (заднего) края большеберцовой кости; проецируется по переднему краю икроножной мышцы, иннервируемой большеберцовым нервом; здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, подкожного нерва, поверхностно - большая подкожная вена ноги.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: люмбаго, запоры и затвердение в животе у женщин, расстройство мочеиспускания, расстройство менструального цикла, цистит, импотенция.

Инь-лин-цюань (SP-9) (陰陵泉, yīn-líng-qúan - источник инь на холме)



Топография: в углублении у задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости, на 2 цуня ниже нижнего края надколенника, на уровне точки VB(XI)34 (ян-лин-цюань); проецируется между большеберцовой костью и икроножной мышцей; здесь проходят задняя большеберцовая артерия, медиальная нижняя коленная артерия, задние большеберцовые вены, подкожный нерв, поверхностно - большая подкожная вена ноги.

Техника: укол прямой (нога выпрямлена), глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: сильные приступы удушья не позволяют заснуть, понос, кишечная колика, недержание мочи, задержка мочи, преждевременная эякуляция, импотенция, боли в области поясницы, в бедре, в коленном суставе.

Сюэ-хай (SP-10) (血海, xuè-hǎi - море крови)



Топография: на передневнутренней поверхности бедра, на 2 цуня выше верхнего края надколенника и медиального надмыщелка бедренной кости (расстояние от медиального надмыщелка бедра до верхнего края лобковой кости делится на 16 цуней); проецируется на медиальную широкую мышцу бедра, иннервируемую бедренным нервом; здесь проходят ветви бедренной артерии и вены, запирательного нерва и передние кожные ветви бедренного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: нарушение менструального цикла, экзема, карбункул, язвы нижних конечностей, кожные заболевания в области нижних конечностей, асцит, поражение коленного сустава.

Цзи-мэнь (SP-11) (箕門, jī-mén - седьмые ворота)



Топография: на 6 цуней выше точки RP(IV)10 (сюе-хай), у переднего края портняжной мышцы; здесь проходят ветви бедренной артерии и вены, запирательного нерва, передние кожные ветви бедренного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: задержка мочеиспускания, недержание мочи, воспалительные процессы в паховой области.

Чунь-мэнь (SP-12) (衝門, chōng-mén - ворота атаки)



Топография: у середины паховой складки, кнаружи от места пульсации бедренной артерии, на уровне верхнего края лобкового симфиза; здесь проходят поверхностные надчревные артерия и вена, поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость, и вена, окружающая подвздошную кость, кожные ветви подвздошно-пахового нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению кнаружи, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: невралгия нерва семенного канатика, воспаление молочной железы, слабая лактация, боли внизу живота, боли при грыже, эндометрит, спастические боли в желудке, гонорея, онемение ног.

Фу-шэ (SP-13) (府舍, fù-shè - особняк для жилья) - противоболевая



Топография: на 4 цуня кнаружи от передней срединной линии, на 0,7 цуня выше уровня точки RP(IV)12 (чун-мэнь) или на 4,3 цуня ниже точки RP(IV)15 (да-хэн); проецируется на мышцы переднебоковой брюшной стенки - наружную и внутреннюю косые и поперечную мышцы живота, иннервируемые грудными, подвздошно-подчревным и подвздошно-паховым нервами; здесь проходят ветви поверхностной и нижней надчревной артерий и вен, поверхностной артерии, огибающей подвздошную кость, и вены, окружающей подвздошную кость, кожные ветви подвздошно-подчревного и подвздошно-пахового нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: увеличение селезенки, отравление свинцом, запор, онемение и боли в конечностях, боли при грыжах.

Фу-цзе (SP-14) (腹結, fù-jíe - шов живота)



Топография: на 4 цуня кнаружи от передней срединной линии и на 1,3 цуня ниже точки RP(IV)15 (да-хэн); проецируется на мышцы переднебоковой брюшной стенки; здесь проходят ветви поверхностной и нижней надчревных артерий и вен, межреберных артерий и вен, передние ветви одиннадцатого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: ощущение сдавливания сердца, боль вокруг пупка, понос, перитонит, импотенция.

Да-хэн (SP-15) (大横, dà-héng - великий поворот)



Топография: на уровне пупка, на 4 цуня в сторону от передней срединной линии; проецируется на мышцы переднебоковой брюшной стенки; здесь проходят ветви поверхностной, верхней и нижней надчревных артерий и вен, межреберных артерий и вен, передние ветви десятого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: хронический понос, привычный запор, боль в нижней части живота, астенические состояния, судороги конечностей, гипергидроз.

Фу-ай (SP-16) (腹哀, fù-āi - страдание живота)



Топография: на 4 цуня кнаружи от передней срединной линии, на 3 цуня выше точки RP(IV)5 (да-хэн); проецируется на мышцы переднебоковой брюшной стенки; здесь проходят ветви верхней надчревной артерии и вены, межреберных артерий и вен, передние ветви восьмого и девятого грудных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: язвенная болезнь желудка, спазм желудка, понос со слизью и кровью (дизентерия), запор.

Ши-доу (SP-17) (食竇, shí-dòu - пещера питания)



Топография: в V межреберье, на 6 цуней кнаружи от передней срединной линии; проецируется на переднюю зубчатую мышцу, межреберные мышцы; здесь проходят ветви латеральной грудной и межреберной артерий, грудных вен, длинного грудного нерва плечевого сплетения, латеральная кожная ветвь передних ветвей пятого грудного нерва.

Техника: укол слегка наклонный, по направлению кнаружи и вверх вдоль межреберья, игла вводится ближе к верхнему краю нижележащего ребра на глубину 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная

Показания: икота, одышка, пневмония, межреберная невралгия, плеврит, боль в области плеча; воздействие в правой точке RP17 дает эффект при заболеваниях печени.

Тянь-си (SP-18) (天谿, tiān-xī - небесный поток)



Топография: в IV межреберье, на 6 цуней кнаружи от передней срединной линии; проецируется на большую грудную мышцу, переднюю зубчатую мышцу, межреберные мышцы; здесь проходят ветви латеральной грудной и межреберной артерий, грудных вен, длинного грудного нерва, латеральная кожная ветвь передних ветвей четвертого грудного нерва.

Техника: укол наклонный, вдоль межреберья, глубина введения иглы 10 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: икота, одышка, пневмония, бронхит, межреберная невралгия, воспаление молочной железы, пониженная лактация.

Сюн-сян (SP-19) (胸鄉, xiōng-xiāng - район груди)



Топография: в III межреберье, на 6 цуней кнаружи от передней срединной линии; проецируется на большую и малую грудную мышцу, переднюю зубчатую мышцу, межреберные мышцы; здесь проходят ветви латеральной грудной и межреберной артерий, грудных вен, длинного грудного нерва, латеральная кожная ветвь передних ветвей третьего грудного нерва.

Техника: укол наклонный, вдоль межреберья, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: отек грудной клетки и дыхательных путей, межреберная невралгия, боли в грудной клетке, затруднение глотания, слюнотечение, икота.

Чжоу-жун (SP-20) (周榮, zhōu-róng - обильное питание)



Топография: во II межреберье, на 6 цуней кнаружи от передней срединной линии; проецируется на большую грудную мышцу, глубже которой находятся малая грудная и межреберная мышцы; здесь проходят ветви внутренней грудной и наивысшей межреберной артерий, наивысшей межреберной вены, длинного грудного нерва, латеральная кожная ветвь передних ветвей второго грудного нерва.

Техника: укол наклонный, вдоль межреберья, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: кашель, одышка, выделение гнойной мокроты, межреберная невралгия, икота.

Да-бао (SP-21) (大包, dà-bāo - общий контроль) - ло-пункт



Топография: в VII межреберье, по средней подмышечной линии; проецируется на переднюю зубчатую мышцу, иннервируемую длинным грудным нервом плечевого сплетения; здесь проходят ветви латеральной грудной и межреберной артерий, грудных вен, латеральная кожная ветвь передних ветвей седьмого грудного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению кзади и несколько кверху вдоль межреберья, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в грудной клетке, плеврит, межреберная невралгия, астма, судороги мышц конечностей; воздействие в правой точке SP21 (да-бао) эффективно при заболеваниях печени.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

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