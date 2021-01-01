Против выпадения волос -точки акупунктуры

В Китайской медицине по состоянию волос на голове можно говорить о качестве и количестве крови. Волосы это “остатки” крови. Кровь питает волосы по остаточному принципу. Только после того как будет “накормлен” организм.

Второй фактор, от которого зависит рост волос и их состояние - это эссенция или Цзин почек. Это одна из разновидностей Ци. Отвечает за рост, репродукцию и развитие. Ее максимальное количество приходится на период полового созревания. Затем количество Цзин почек начинает уменьшаться , мы старее, теряем волосы, седеем, половая активность угасает.

Кровь и Цзин взаимосвязаны между собой. Из Крови образуется Цзин, а из Цзин Кровь.

Не менее чем 3 месяца должно пройти с момента начала изменений в организме, приводящих к ухудшению состояния волос или их потере.

При лечении волос требуется терпение. Не ранее чем через 6 месяцев от начала лечения Вы увидите результаты, независимо от того, восполняли ли Вы Кровь или питали Цзин почек.

Причины выпадения волос

Нарушение работы половых гормонов (повышение дигидротестостерона и активности фермента 5-альфа-редуктазы).

Снижение функции гормонов щитовидной железы(гипотиреоз) - замедляются все метаболические и регенеративные процессы. Гипотиреоз связан со снижением железа,селена,цинка меди. А если щитовидной железе не хватает,то куда уж волосам.

Скрытый железодефицит. Анемия.

Недостаток витаминов. Особенно витамин Д!(содержание его не ниже 60-70 ног/мл).

Также витамины группы В,витамин С.

Недостаточное поступление или усвоение белка- для синтеза кератина волоса необходимы аминокислоты.

Хронические интоксикации: 1-поражение волосяных фолликулов тяжелыми металлами напрямую; 2-важные для волос микроэлементы идут на детоксикацию токсинов и тяжелых металлов в печень, волосам ничего не достаётся( это к вопросы о том,что все микроэлементы в норме,а волосы выпадают).

Хронический стресс: кортизол тормозит процессы синтеза белка, в том числе и волос. Это катаболический гормон.

Недостаток микроэлементов: железо,цинк,сера,магний,кальций,марганец,селен. Недостаток поступления,расходование на другие нужды организма.

Активный аутоиммунный процесс в организме - антитела,которые в избытке вырабатываются организмом,могут поражать и волосяные фолликулы.

Инсулинорезистентность: нарушаются все метаболические процессы,плохое кровообращение и питание волосяных фолликулов, воспаление.

ТОЧКИ АКУПУНКТУРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРЕКРАЩЕНИЮ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

(GV.20) Бай-хуэй (百會, bǎi-huì - стократный сборщик)

Точка расположена в углублении в середине головы, может предотвратить выпадение волос.

Цзяо-сунь (TH-20) (角孫, jiǎo-sūn - угловая коллатераль)

Точка улучшает кровообращение головы

И-фэн (TH-17) (翳風, yì-fēng - защита от ветра)

Способствует нормальной микроциркуляции крови

Фэн-чи (GB-20) (風池, fēng-chí - ветряной пруд)

Помогает улучшить кровообращение от шеи к голове

Шао-хай (HT-3) (少海, shào-hǎi - молодое море)

Помогает улучшить работу легких и сердца, способствует кровообращению в коже головы

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