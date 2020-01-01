Шум в ушах, лечение - точки акупунктуры

Шум в ушах сам по себе является не столько заболеванием, сколько симптомом различных заболеваний, причем настолько распространенным, что с ним в той или иной форме и степени сталкивается до 30% населения во всем мире.

К наиболее частым причинам шума в ушах китайская медицина относит:



1 Различные патологии слухового нерва вследствие травм, воспалительных процессов, нарушение кровоснабжения головного мозга и артериального давления (атеросклероз, гипотония, гипертония), нарушение кровотока в позвоночной артерии вследствие остеохондроза шейного отдела позвоночника и его осложнений (грыжа, протрузия).



Все эти заболевания с успехом лечатся с помощью методов китайской медицины. Так, если причиной шума в ушах стал шейный остеохондроз и его осложнения, в китайской медицине применяется специальная комплексная методика, включающая точечный массаж, вакуум-терапию, стоун-терапию, иглоукалывание, гирудотерапию и фитотерапию. В комплексе эти методы позволяют восстановить обменные процессы в тканях межпозвонковых дисков и стимулировать процесс их регенерации, улучшить кровоснабжение нервной системы и головного мозга, комплексно восстановить здоровье позвоночника и устранить весь комплекс симптомов, связанных с его заболеванием, включая нарушения слуха и шум в ушах.

2 Расстройства нервной системы . Это могут быть неврозы, переутомление и синдром хронической усталости, депрессия, мигрень или иные виды дисбаланса нервной системы.

В этом случае основное лечение будет включать лечебные процедуры (точечный и общий массаж, иглоукалывание) и фитотерапию для восстановления баланса нервной системы.

Шум в ушах подлежат лечению иглорефлексотерапией, когда их происхождение связано с нервной системой.

Точки акупунктуры по лечению шума в ушах.

Эр-мэнь (TH-21) (耳門, ěr-mén - врата уха)

Вай-гуань (TH-5) (外關, wài-guān - наружная граница)

Чжун-чжу-руки (TH-3) (中渚, zhōng-zhǔ - средний остров)

И-фэн (TH-17) (翳風, yì-fēng - защита от ветра)

Тин-хуэй (GB-2) (聽會, tīng-huì - приемник слуха)

Тин-гун (SI-19) (聽宫, tīng-gōng - дворец слуха)

3 Могут быть такие заболевания, как болезнь Меньера, нейросенсорная тугоухость, вестибулярный синдром и лабиринтит.



Болезнь Меньера - заболевание внутреннего уха, вызывающее увеличение количества жидкости в его полости, что проявляется приступами головокружения, нарушением координации движений, снижением слуха на одно ухо, шумом в ушах.



Вестибулярный синдром представляет собой сочетание неврологических, соматических и вегетативных расстройств, которые вызывают такие симптомы, как головокружение, шаткость походки, нистагм (непроизвольные быстрые ритмичные движения глазных яблок), а в отдельных случаях шум в ушах.



Нейросенсорная тугоухость – неинфекционное заболевание внутреннего уха, при котором страдает слуховой нерв и, как следствие, происходит понижение слуха, часто сопровождающееся шумом в ушах, головокружением, тошнотой, рвотой.



Лабиринтит (лабиринтная дисфункция) - поражение периферических отделов звукового и вестибулярного анализаторов при воспалениях среднего уха, что, помимо шума в ушах проявляется приступами головокружения, подергиванием глазных яблок, тошнотой или рвотой, нарушением походки.



Наиболее частые причины этих заболеваний – воспалительные процессы, сосудистые заболевания головного мозга, шейный остеохондроз, травмы, воздействие шума и вибрации, влияние наследственных, иммунных, метаболических и химических факторов.

Точки акупунктуры по лечению - Болезнь Меньера

Фэн-чи (GB-20) (風池, fēng-chí - ветряной пруд)

Тин-гун (SI-19) (聽宫, tīng-gōng - дворец слуха)

Тай-чун (LV-3) (太衝, tài-chōng - великая атака)

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

(GV.20) Бай-хуэй (百會, bǎi-huì - стократный сборщик)

Инь-тан (EX-HN3)

Причины возникновения шума в ушах по теории Китайской медицины:

- Чрезмерный ветер-огонь в каналах Печени и Желчного пузыря, который блокирует свободное течение энергии Ци в канале Шао-ян. Он может возникать вследствие повреждения печени из-за психо-эмоциональных расстройств, постоянного раздражения, депрессии или хронического стресса.

- Аккумуляция влажности-жара, которые блокируют слуховые отверстия.

- Дефицит энергии почек. По воззрениям китайских врачей почки прямо связаны с органом слуха и от их энергии зависит питание ушей изначальной энергией.

В клинической практике рассматриваются два типа этих нарушений: синдром избытка и синдром недостатка.

- В случае синдрома избытка нарушения возникают внезапно, появляется глухота разной степени выраженности. Ощущение заложенности и напряжения в ухе, постоянный звон в ушах наподобие пения цикад или высокочастотный шум. При давлении на ухо шум не уменьшается.

- При синдроме недостатка: глухота нарастает медленно, шум в ушах низкочастотный, наподобие гудения проводов. Шум не постоянный, то появляется, то исчезает, при давлении на область уха шум в ушах уменьшается.

Диагностика шума в ушах и ведущего синдрома основывается на анализе предъявляемых жалоб, пульсовой диагностики

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