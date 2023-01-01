Точки органов на стопе в китайской медицине

В последние годы широкую популярность приобрел массаж рефлексогенных точек на стопе. Китайская медицина накапливала этот опыт тысячелетиями и он проверен не одним поколением.

ЮН-ЦЮАНЬ точка акупунктуры

Самая известная и популярная, точка акупунктуры на стопе Юн-цюань (KD-1) (涌泉, yǒng-quán - клокочущий источник)

Точку называют «бъющим родником». Имеется ввиду — родник энергии, через который жизненная сила человека пополняется энергией Земли.

Если вы с силой сожмете пальцы на ноге и посмотрите на свою стопу, то увидите углубление между малыми буграми стопы и большим бугром. В этом углублении и находится заветная точка борьбы с болезнями и старостью. Юн-цюань (KD-1) (涌泉, yǒng-quán - клокочущий источник)

Показания к применению

Воздействие на точки юн-цюань помогает при бессоннице, проблемах с желудком, болях в поясничном отделе позвоночника, восстанавливает работу почек и мочевыводящих путей. Но самое главное — регулярный самомассаж точек юн-цюань позволяет отрегулировать энергетический уровень тела в целом.

Подробное описание всех точек акупунктуры

ЧЖИ-ИНЬ точка акупунктуры

Чжи-инь (UB-67) (至陰, zhì-yīn - достижение инь) точка-исток ножного тай-ян канала мочевого пузыря.

Точка располагается на мизинцах стопы - на внешних сторонах, в нижнем углу ногтевой пластины. Точка парная и находится на одной стопе, и на другой.

Показания к применению

Болезни головы и лица ножного тай-ян канала мочевого пузыря: головная боль в теменной и затылочной областях, ощущение тяжести в голове, заложенность носа, носовое кровотечение

ЛИ-ДУЙ точка акупунктуры

Ли-дуй (ST-45) (厲兑, lì-dùi - пещера на берегу) - Точка расположена на краю пальца стопы, словно пещера на крутом берегу.

Локализация:

Справа и слева на наружной стороне II пальца стоны, приблизительно на 0,1 цуня от угла ногтя . Точка расположена на краю пальца стопы, словно пещера на крутом берегу.Локализация:Справа и слева на наружной стороне II пальца стоны, приблизительно на 0,1 цуня от угла ногтя .

Показания к применению

• Болезни желудка: понижение аппетита, вздутие живота, боль в эпигастральной области, несварение желудка.

• Болезни головы и лица: отек лица, воспаление горла, опущение угла рта

ИНЬ-БАЙ точка акупунктуры

Инь-бай (SP-1) (隱白, yǐn-bái - скрытая белизна, ясность)



Топография: на тыльной стороне дистальной фаланги I пальца стопы, примерно на 0,3 см кнутри от корня ногтя; здесь расположены артериальная и венозная сети, образованные тыльными пальцевыми артериями и венами, тыльный пальцевой нерв, отходящий от поверхностного малоберцового нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: сильный, болезненный понос; ноги мерзнут так, что их невозможно согреть; аменорея, нарушение менструального цикла; судороги у детей; ночные кошмары. Во время беременности воздействие на точку противопоказано.

ДА-ДУ точка акупунктуры

Да-ду (SP-2) (大都, dà-dū - большая столица) - тонизирующая



Топография: на медиальном крае I пальца стопы, во впадине, находящейся кпереди и книзу от плюснефалангового сустава; здесь расположены разветвление медиальной подошвенной артерии, относящейся к системе задней большеберцовой артерии, тыльные пальцевые вены стопы и медиальный подошвенный нерв, отходящий от большеберцового нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: общая слабость, тяжесть в теле с болями в костях, люмбаго, боли в стопе и голеностопном суставе, спазм желудка, депрессия, судороги у детей. Во время беременности воздействие на точку противопоказано.

ТАЙ-БАЙ точка акупунктуры

Тай-бай (SP-3) (太白, tài-bái - высшая белизна, ясность)- пособник



Топография: на медиальном крае стопы, во впадине кзади и книзу от головки I плюсневой кости; проецируется на мышцу, отводящую большой палец стопы; здесь проходят ветви медиальной подошвенной артерии, тыльная венозная сеть стопы и медиальный подошвенный нерв, относящийся к системе большеберцового нерва, медиальный тыльный кожный нерв, отходящий от поверхностного малоберцового нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боли желудка и сердца, нарушение переваривания пищи, урчание в кишечнике, затруднение при дефекации, кровавый стул, люмбаго, покраснение и отечность стопы, нарушение чувствительной и двигательной функций нижних конечностей.

ЦЗУ-САНЬ-ИНЬ точка акупунктуры

Цзу-сяо-инь -ноги (GB-44) (足竅陰, zú-qiào-yīn - ножное отверстие инь)



Топография: на дистальной фаланге IV пальца стопы, примерно на 3 мм кнаружи от корня ногтя; здесь проходят артериальная и венозная сеть, образованная тыльными пальцевыми артериями и венами, тыльный пальцевой нерв стопы.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: головная боль, нарушения мозгового кровообращения, боль и набухание слизистой оболочки горла, боли в боковой области грудной клетки, глухота, шум в ушах, лихорадочные состояния, кошмарные сновидения.

Подробное описание стопы

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