Меридиан перикарда в китайской медицине

Меридиан перикарда (PC) Pericardium (手厥陰心包經, shǒujúeyīn xīnbáojīng)—9 акупунктурных точек, парный, относится к системе инь, элемент огонь-жар. Движение энергии по меридиану центробежное. Энер­гия исходит из меридиана почек и направляется в меридиан трех обогрева­телей. Период максимальной активности меридиана от 19 до 21 часов.

Меридиан перикарда берег начало в грудной полости и относится к пе­рикарду. Он опускается от перикарда, проходит сквозь диафрагму в брюшную полость, соединяя поочередно три части верхнего, среднего и нижнего обогревателя (санъ-цзяо). Другая ветвь меридиана перикарда проходит из грудной полости к ребрам, затем в подмышечную впадину и далее идет посредине сгибательной стороны руки в дистальном на­правлении до конца среднего пальца.

От внутренней поверхности кисти (точка лао-гун, 8-я точка мери­диана перикарда) отходит ответвление, проходящее по локтевой сторо­не безымянного пальца до его конца, где оно соединяется с меридиа­ном трех обогревателей

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Важнейшие заболевания: состояния страха, психические расстрой­ства, сердцебиение, одышка, боли в груди, чувство стесненности в гру­ди, ангина пекторис, состояния психического возбуждения, судороги мышц руки и локтя, чувство жара на ладони, боли в зоне прохожде­ния меридиана и т.д.

Все акупунктурные точки:

Тянь-чи(PC-1) (天池, tiān-chí - небесный пруд)

Тянь-цюань (PC-2) (天泉, tiān-quán - небесный фонтан)

Цюй-цзе (PC-3) (曲澤, qū-zé - извитый пруд)

Си-мэнь (PC-4) (郄門, xī-mén - потрескавшиеся ворота)

Цзянь-ши (PC-5) (間使, jiān-shǐ - между посланными)

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Да-лин (PC-7) (大陵, dà-líng - огромный холм)

Лао-гун (PC-8) (勞宫, láo-gōng - дворец труда)

Чжун-чун (PC-9) (中衝, zhōng-chōng - средняя атака)

Наиболее часто встречающиеся симптомы при заболеваниях, соответствующих меридиану перикарда:

состояние страха, психические расстройства, сердцебиение, одышка, боли в груди, чувство стесненности в груди, ангина, состояние психического возбуждения, тревожные состояния, судороги мышц руки и локтя, чувство жара на ладони, боли в зоне прохождения меридиана, сексуальные неврозы и т.д.

Симптомы избытка энергии меридиана перикарда (симптомы ян):

боль, тяжесть, жар в голове; боль в руках, кистях; жар в ладонях; боль в грудной клетке; раздражительность; покраснение склер; боли в животе; запор; покраснение лица; чувство стеснительности.

Симптомы недостатка энергии меридиана перикарда (симптомы инь):

депрессия; утомляемость, желание прилечь; учащенное сердцебиение; головокружение; боязнь высоты (плохие сосуды сердца); одышка; плохой сон с большим количеством сновидений; понос.

Указанные симптомы снимаются соответствующим воздействием на точки меридиана перикарда МС и трех обогревателей ТR.

Воздействие на точки меридиана перикарда способствует излечению заболеваний сердечно-сосудистой системы и нервно-психических расстройств.

Стандартные акупунктурные точки:

Чжун-чун (PC-9) (中衝, zhōng-chōng - средняя атака) — тонизирующая,

Да-лин (PC-7) (大陵, dà-líng - огромный холм) — седативная,

Да-лин (PC-7) (大陵, dà-líng - огромный холм) — пособник,

Цзюэ-инь-шу (UB-14) (厥陰俞, júe-yīn-shū - точка цзюе-инь) — сочувственная,

Си-мэнь (PC-4) (郄門, xī-mén - потрескавшиеся ворота) — противоболевая,

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница) — стабилизирующий ло-пункт к меридиану трех обогревателей.

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Топография акупунктурных точек меридиана перикарда

Тянь-чи(PC-1) (天池, tiān-chí - небесный пруд) - сигнальная



Топография: в IV межреберье, на 5 цуней кнаружи от передней срединной линии груди; проецируется на большую и малую грудные, межреберные мышцы; здесь проходят ветви внутренней и латеральной грудных и межреберной артерий, грудных вен, латеральная кожная ветвь передних ветвей четвертого грудного нерва.

Техника: укол несколько наклонный, по направлению кнаружи и слегка вверх вдоль межреберья, игла вводится ближе к верхнему краю нижележащего ребра на глубину около 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: перикардит, воспаление молочной железы, инфильтрат в подмышечной области, межреберная невралгия, боли в боковой области груди и плеча, увеличение шейных, подключичных и подмышечных лимфатических узлов, чувство удушья, кашель, пневмония, бронхит.

Тянь-цюань (PC-2) (天泉, tiān-quán - небесный фонтан)



Топография: между головками двуглавой мышцы плеча, на 2 цуня ниже уровня подмышечной ямки; проецируется на двуглавую мышцу плеча, иннервируемую мышечно-кожным нервом; здесь проходят ветви плечевой артерии, плечевой вены, медиального кожного нерва плеча.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы около 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль в области сердца, чувство распирания в груди и подреберье, боль в боковой поверхности грудной клетки с иррадиацией в лопатку, боли по внутренней поверхности плеча, вздутие в верхней части живота, кашель, бронхит, одышка, икота, рвота, снижение зрения.

Цюй-цзе (PC-3) (曲澤, qū-zé - извитый пруд) - точка "скорой помощи"



Топография: на кожной складке локтевого сгиба, у локтевого края сухожилия двуглавой мышцы плеча; здесь проходят промежуточная вена локтя, артериальные ветви локтевой суставной сети, медиальные кожные нервы плеча и предплечья, в глубине проходят срединный нерв и плечевая артерия.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль в области сердца, тахикардия, стенокардия, усиленная потливость в области головы и шеи, ощущение тревоги, тоски, плеврит, гипертермия, боль в руке и локтевом суставе, солнечный удар, тошнота при беременности.

Си-мэнь (PC-4) (郄門, xī-mén - потрескавшиеся ворота) - противоболевая



Топография: на ладонно-срединной линии предплечья, между лучевым сгибателем запястья и длинной ладонной мышцей, на 5 цуней выше лучезапястного сустава; проецируется на поверхностный и глубокий сгибатели пальцев; здесь проходят ветви передней межкостной артерии и вены, срединный нерв, медиальный и латеральный кожные нервы предплечья.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: сверлящие боли в области сердца, тахикардия, гипертермия кожи ладони и подошвы, тревожные состояния, страх, астеническое состояние, кровавая рвота, кровотечение из носа, плеврит.

Цзянь-ши (PC-5) (間使, jiān-shǐ - между посланными) - групповой ло-пункт



Топография: между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья, на 3 цуня выше лучезапястного сустава; проекция та же, что и точки MC(IX)4 (си-мэнь).

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: миокардит, боль в области сердца, тахикардия, инфильтрат подмышечной области, судороги мышц предплечья, боли в руке, гипертермия кожи ладони, артриты суставов рук, расстройство речи и потеря голоса, ощущение инородного предмета в горле, повышенная свертываемость крови, тромбоз, тревожные состояния, психоз, "неистовство", судороги у детей.

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница) - ло-пункт



Топография: между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья, на 2 цуня выше лучезапястного сустава; здесь проходят передняя межкостная артерия и вена, латеральный и медиальный кожные нервы предплечья, ладонная ветвь срединного нерва, передние межкостный нерв.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль в области сердца, тахикардия, стенокардия, заболевания органов грудной клетки, боли в области локтевого сустава и плеча, спазм желудка, коллапс после родов, конъюнктивит, потеря силы воли. Одна из основных точек в практике акупунктуры.

Да-лин (PC-7) (大陵, dà-líng - огромный холм) - седативная, пособник



Топография: на поперечной кожной складке лучезапястного сустава, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья; проецируется на проксимальный край поперечной связки запястья; здесь проходят ладонные запястные ветви от локтевой и лучевой артерии, венозная сеть запястья, в глубине - ладонная кожная ветвь срединного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: сердцебиение, эндокардит, перикардит, межреберная невралгия, поражение срединного нерва, боли в локтевом, лучезапястном суставах, в предплечье, боль в горле, расстройство глотания, нарушение сна, боли в области желудка, кровавая рвота, заболевания, сопровождающиеся лихорадкой, неврастения, писчий спазм.

Лао-гун (PC-8) (勞宫, láo-gōng - дворец труда)



Топография: в центре ладонной поверхности кисти, между II и III пястными костями. Если сжать пальцы в кулак, точка находится под кончиком III пальца; проецируется на ладонный апоневроз, на червеобразную мышцу, мышцу, приводящую большой палец, межкостные мышцы; здесь проходят поверхностная ладонная дуга локтевой и лучевой артерии с отходящими общими ладонными пальцевыми артериями, ладонные пальцевые вены поверхностной ладонной венозной дуги, общий ладонный пальцевой нерв из системы срединного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: гипертония, артериосклероз, затруднение глотания, тремор рук, артриты с ограничением движения суставов рук, экзема на руках, желтуха, сильные боли в боку, раздражительность, истерические припадки, тревожные состояния и страхи.

Чжун-чун (PC-9) (中衝, zhōng-chōng - средняя атака) -тонизирующая



Топография: на дистальной фаланге III пальца кисти, примерно на 0,3 см кнаружи от лучевого края корня ногтя; здесь проходят анастомозы собственных ладонных пальцевых артерий, тыльная венозная сеть кисти, ладонные пальцевые вены, собственный ладонный пальцевой нерв, отходящий от срединного нерва.

Техника: укол наклонный или почти горизонтальный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: боли в области сердца сверлящего характера, миокардит, гипертермия кожи ладони, лихорадочные заболевания с отсутствием потоотделения, головные боли, шок, тревожное состояние, ночные страхи у детей, нарушение памяти, астения.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

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