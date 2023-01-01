Меридиан тонкой кишки (SI)Small Intestine (手太陽小腸經, shǒutàiyáng xiǎochángjīng) —19 точек, парный, относится к системе ян, элемент огонь. Движение энергии по меридиану центростремительное. Энергия исходит из меридиана сердца и направляется в меридиан мочевого пузыря. Максимальная активность меридиана от 13 до 15 часов.

Меридиан тонкой кишки берет начало на локтевой стороне мизинца, проходит по разгибательной стороне верхней конечности, поднимается несколько сзади плечевого сустава вверх, пересекает лопатку, соединя­ется в точке да-чжуй (сосуд управителя 14) с сосудом управителя, на­правляется отсюда к надключичной ямке, входит в грудную клетку и соединяется с сердцем. Далее он идет вниз, проходит сквозь диафраг­му, соединяется с желудком и с тонкой кишкой. Другая ветвь подни­мается от сердца по пищеводу, проходит по шее, достигает наружного угла глаза, затем виска и входит в ухо. От этой ветви имеется ответв ление, которое проходит по шеке к внутреннему углу глаза, где проис­ходит его соединение в точке цин-мин (первая точка меридиана моче­вого пузыря) с меридианом мочевого пузыря.

Все точки акупунктуры меридиана:

Шао-цзе (SI-1) (少澤, shào-zé - маленькое болото)

Цянь-гу (SI-2) (前谷, qián-gǔ - передняя аллея)

Хоу-си (SI-3) (後谿, hòu-xī - задний поток)

Вань-гу-руки (SI-4) (腕骨, wàn-gǔ - кости лучезапястного сустава)

Ян-гу (SI-5) (陽谷, yáng-gǔ - долина ян)

Ян-лао (SI-6) (養老, yǎng-lǎo - питающая старость)

Чжин-чжэн (SI-7) (支正, zhī-zhèng - отдельно от канала)

Сяо-хай (SI-8) (小海, xiǎo-hǎi - маленькое море)

Цзянь-чжэнь (SI-9) (肩貞, jiān-zhēn - чистота плеча)

Нао-шу (SI-10) (臑俞, nào-shú - точка плеча)

Тянь-цзун (SI-11) (天宗, tiān-zōng - небесное наблюдение)

Бин-фэн (SI-12) (秉風, bǐng-fēng - наблюдающий ветер)

Цюй-юань (SI-13) (曲垣, qū-yuán - согнутая стена)

Цзянь-вай-шу (SI-14) (肩外俞, jiān-wài-shū - точка внешнего плеча)

Цзянь-чжун-шу (SI-15) (肩中俞, jiān-zhōng-shū - точка среднего плеча)

Тянь-чуан (SI-16) (天窗, tiān-chuāng - небесное окно)

Тянь-жун (SI-17) (天容, tiān-róng - небесный прием)

Цюань-ляо (SI-18) (顴髎, quán-liáo - ямка щеки)

Тин-гун (SI-19) (聽宫, tīng-gōng - дворец слуха)

Наиболее часто встречающиеся симптомы при заболеваниях, соответствующих меридиану тонкой кишки:

боли в нижней части живота, глухота, пожелтение глаз, опухание щеки, припухлость и болезненность глотки, параличи верхней конечности, боли и парестезии по ходу меридиана.

Симптомы избытка энергии меридиана тонкой кишки (симптомы ян):

боль в области шеи, затылка; боль вокруг пупка и нижней части живота; боль в области лопаток; запоры, сухой стул; мигрень; звон в ушах; опухание щек; шум в ушах, снижение слуха.

Симптомы недостатка энергии меридиана тонкой кишки (симптомы инь):

отечность в области нижней челюсти, иногда шеи; боль в боковой поверхности шеи; головная боль (в висках); боль в предплечье (от кисти до локтя); сухость и раздражение кожи; похудание; тошнота; рвота; понос; слабость в конечностях и их похолодание.

Указанные симптомы снимаются соответствующим воздействием на точки меридианов тонкой кишки IG и толстой кишки GI.

Воздействия на точки меридиана тонкой кишки благотворно сказываются на лечении заболеваний кишечного тракта, а также глаз, уха и нервно-психических расстройств.

Стандартные точки:

Хоуси (SI-3) (後谿, hòu-xī - задний поток) — тонизирующая,

Сяохай (SI-8) (小海, xiǎo-hǎi - маленькое море) — седативная,

Ваньгу-руки (SI-4) (腕骨, wàn-gǔ - кости лучезапястного сустава) — пособник,

Сяочаншу (UB-27) (小腸俞, xiǎo-cháng-shū - точка тонкого кишечника) — сочувственная,



Янлао (SI-6) (養老, yǎng-lǎo - питающая старость) — противоболевая,

Чжинчжэн (SI-7) (支正, zhī-zhèng - отдельно от канала) — стабилизирующий ло-пункт к меридиану сердца

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Топография точек акупунктуры меридиана тонкой кишки

Шао-цзе (SI-1) (少澤, shào-zé - маленькое болото)



Топография: на дистальной фаланге V пальца кисти, на 3 мм кнаружи от корня ногтя; здесь расположены анастомозы собственных ладонных пальцевых артерий ( ветви локтевой артерии ), тыльная венозная сеть кисти, ладонные пальцевые вены, собственный ладонный пальцевой нерв из системы локтевого нерва.

Техника: укол наклонный или почти горизонтальный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена ( дистантное воздействие до 5 мин.).

Показания: глазные болезни, головная боль, боль в горле, тик и контрактура мышц шейно-затылочной области, боли в предплечье, сильный кашель, мастит, неотложная помощь, пищевые отравления.

Цянь-гу (SI-2) (前谷, qián-gǔ - передняя аллея)



Топография: на внутреннем (локтевом) крае мизинца, во впадине, которая прощупывается дистальнее пястно-фалангового сустава, на конце кожной складки проксимальной фаланги мизинца; здесь проходят общие ладонные пальцевые артерии, отходящие от локтевой артерии, ладонные пальцевые вены, тыльный пальцевой нерв (ветвь локтевого нерва).

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 3 - 5 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: шум в ушах, увеличение шейных лимфоузлов, онемение, сдавленность горла, заложенность носа, кровотечение, глазные болезни, боль в области предплечья, мастит.

Хоу-си (SI-3) (後谿, hòu-xī - задний поток) - тонизирующая



Топография: во впадине, прощупываемой проксимальнее головки V пястной кости, на локтевом ее крае (при сжатой в кулак руке точка локализуется на локтевом крае ладонной кожной складки; проецируется между мышцей, отводящей мизинец, и V пястной костью; здесь проходят общие ладонные пальцевые артерии, дорсальные пястные вены, тыльный пальцевой нерв из системы локтевого нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль и напряженность мышц затылка, боли в локте и предплечье, кровотечение из носа, нарушение слуха, конъюнктивит, маточные кровотечения, экзема, эпилепсия. Одна из основных точек в практике акупунктуры.

Вань-гу (SI-4) (腕骨, wàn-gǔ - кости лучезапястного сустава) - пособник



Топография: на внутреннем (локтевом) крае кисти, в промежутке между основанием V пястной кости и костями запястья; проецируется в месте прикрепления локтевого разгибателя запястья и мышцы, отводящей мизинец; здесь проходят тыльная запястная ветвь локтевой артерии, тыльная венозная сеть кисти, тыльные ветви локтевого нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 5 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: головная боль, шум в ушах, воспаления локтевого сустава, кисти и суставов пальцев, напряженность мышц затылка, катаракта, лихорадочные состояния.

Ян-гу (SI-5) (陽谷, yáng-gǔ - долина ян)



Топография: на внутреннем (локтевом) крае лучезапястного сустава, в углублении между шиловидным отростком локтевой кости и костями запястья; проецируется на внутренний (локтевой) край сухожилия локтевого разгибателя запястья; здесь проходят тыльная запястная ветвь локтевой артерии, тыльная венозная сеть кисти, тыльные ветви локтевого нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы около 5 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: головокружение, шум в ушах, глухота, мелькание перед глазами, близорукость, зубная боль при кариесе, эпилепсия, ребенок не может сосать грудь, боль в области предплечья.

Ян-лао (SI-6) (養老, yǎng-lǎo - питающая старость) - противоболевая



Топография: на 1 цунь выше точки IG(VI)5 (ян-гу) над тыльной поверхностью локтевой кости; проецируется на шиловидный отросток головки локтевой кости, между сухожилиями локтевого разгибателя запястья и разгибателя мизинца, здесь проходят ветви локтевой артерии, тыльная венозная сеть кисти, тыльная ветвь локтевого нерва, задний кожный нерв предплечья (ветвь лучевого нерва).

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: понижение остроты зрения, артриты верхней конечности, плече-лопаточный периартрит с контрактурами плечевого сустава, боли в пояснице.

Чжин-чжэн (SI-7) (支正, zhī-zhèng - отдельно от канала) - ло-пункт



Топография: на 5 цуней выше лучезапястного сустава, на линии, соединяющей точки IG(VI)5 (ян-гу) и IG(VI)8 (сяо-хай), у внутреннего (локтевого) края локтевого разгибателя запястья; здесь проходят ветви задней межкостной артерии, медиальной подкожной вены руки, заднего (отходящего от лучевого нерва) и медиального (относящегося к плечевому сплетению) кожных нервов предплечья.

Техника: укол прямой или наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: головокружение, напряжение мышц затылка, спастическая кривошея, боль в предплечье, тик и контрактура мышц предплечья, боль в пальцах рук, затрудняющая сгибание пальцев, тревожность, депрессия.

Сяо-хай (SI-8) (小海, xiǎo-hǎi - маленькое море) - седативная



Топография: в локтевой бороздке, между внутренним надмыщелком плечевой кости и локтевым отростком локтевой кости; проецируется у начала локтевого сгибателя запястья; здесь проходят локтевой нерв, ветви артериальной локтевой суставной сети, локтевых и плечевых вен, медиальные кожные нервы плеча и предплечья.

Техника: укол наклонный, по ходу локтевой бороздки, глубина введения иглы около 5 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: глухота, отечность щеки, гингивит, флегмона шейной области; боли в плечевом, локтевом суставах, в 5-м пальце, боли в нижней части живота, эпилептические припадки.

Цзянь-чжэнь (SI-9) (肩貞, jiān-zhēn - чистота плеча)



Топография: между плечевой костью и лопаткой, на 1 цунь выше заднего края подмышечной складки, у заднего края дельтовидной мышцы; проецируется на большую круглую мышцу, иннервируемую подлопаточным нервом; здесь проходят задняя артерия, огибающая плечевую кость, плечевые вены, подмышечный нерв с его более поверхностно расположенной чувствительной ветвью - верхним латеральным кожным нервом плеча, латеральные кожные ветви второго грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: шум в ушах, глухота, боль в области плечевого сустава, лопатки и в надключичной ямке, онемение руки. При болях в области печени показана чжэньцзю терапия в правой точке IG9.

Нао-шу (SI-10) (臑俞, nào-shú - точка плеча)



Топография: во впадине у нижнего края ости лопатки, выше точки IG(VI)9 (цзянь-чжэнь), на вертикали, проходящей через задний край подмышечной складки; проецируется на дельтовидную мышцу, иннервируемую подмышечным нервом, а также подостную мышцу, иннервируемую надлопаточным нервом; здесь проходят ветви надлопаточной артерии, задней артерии, огибающей плечевую кость, и вены, окружающей плечевую кость, надлопаточной вены, латерального надключичного нерва, относящегося к шейному сплетению, верхний латеральный нерв плеча (ветвь подмышечного нерва).

Техника: укол прямой или наклонный, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли или паралич в области плеча и лопатки, воспаление плечевого сустава, опухоль с болями в шейно-челюстной области.

Тянь-цзун (SI-11) (天宗, tiān-zōng - небесное наблюдение)



Топография: в центре подостной ямки лопатки, под точкой IG(VI)12 (бин-фэн), на горизонтали, проходящей через середину расстояния между точками IG(VI)9 (цзянь-чжэнь) и IG(VI)10 (нао-шу); проецируется на подостную мышцу, иннервируемую надлопаточным нервом; здесь проходят ветви артерии, огибающей лопатку, вены, окружающие плечевую кость, задние ветви третьего грудного нерва.

Техника: укол наклонный, в латеральном направлении, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боль в области плечевого сустава и лопатки, по наружной поверхности плеча и локтевого сустава, ограничение движений руки кверху, межреберная невралгия. При болях в области печени показана чжэнь-цзю терапия в правой точке IG11.

Бин-фэн (SI-12) (秉風, bǐng-fēng - наблюдающий ветер)



Топография: во впадине над серединой верхнего края ости лопатки; проецируется на трапециевидную мышцу, иннервируемую добавочным нервом, и надостную, иннервируемую надлопаточным нервом; здесь проходят ветви надлопаточной артерии, дорсальной лопаточной вены, надключичных нервов (относящихся к шейному сплетению).

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; про- продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в области лопатки и плечевого сустава с затруднением движения, межреберная невралгия.

Цюй-юань (SI-13) (曲垣, qū-yuán - согнутая стена)



Топография: у верхнего края ости лопатки, под точкой VB(XI)21 (цзянь-цзин), на середине расстояния между точкой IG(VI)10 (нао-шу) и остистым отростком II грудного позвонка; проецируется на трапециевидную и надостную мышцы; здесь проходят нисходящая ветвь поперечной артерии шеи, поперечные вены шеи, задние ветви второго грудного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 15 - 20 мм; про- продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли или паралич плече-лопаточной области, невралгия локтевого нерва, одышка.

Цзянь-вай-шу (SI-14) (肩外俞, jiān-wài-shū - точка внешнего плеча)



Топография: на второй боковой линии спины, проходящей через внутренний край лопатки, на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка I грудного позвонка; проецируется на трапециевидную мышцу, мышцу, поднимающую лопатку, и малую ромбовидную, иннервируемые дорсальным нервом лопатки (относящимся к плечевому сплетению); здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, поперечные вены шеи, задние ветви седьмого и восьмого шейных нервов, первого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы около 20 мм, продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в области лопатки и плеча, онемение руки, пневмония, плеврит, неврастения, миотония.

Цзянь-чжун-шу (SI-15) (肩中俞, jiān-zhōng-shū - точка среднего плеча)



Топография: на 2 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка VII шейного позвонка или на середине расстояния между точками VB(XI)21 (цзянь-цзин) и T(XIII)14 (да-чжуй); проецируется на трапециевидную мышцу (иннервируется добавочным нервом), мышцу, поднимающую лопатку, и малую ромбовидную мышцу (иннервируются дорсальным нервом лопатки); здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, поперечные вены шеи, задние ветви седьмого и восьмого шейных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: бронхит, астма, боль в затылочной и шейной области, легочное кровотечение, снижение зрения.

Тянь-чуан (SI-16) (天窗, tiān-chuāng - небесное окно)



Топография: на заднем крае грудино-ключично-сосцевидной мышцы, на горизонтальном уровне выступа гортани (уровень точек E(III)9 (жэнь-ин) и GI(II)18 (фу-ту); проецируется у места выхода из-под грудино-ключично-сосцевидной мышцы поперечного нерва шеи, большого ушного и надключичных нервов (ветви шейного сплетения), а также добавочного нерва; здесь проходят ветви восходящей шейной артерии (от щитошейного ствола), поперечные вены шеи, ветви поперечного нерва шеи.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы не более 10 мм, в положении лежа на спине с повернутой на бок головой (как при иглоукалывании в точку GI(II)17 (тянь-дин); продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: снижение слуха, шум в ушах, боль в горле, потеря голоса, боли в области шеи и лопатки, гингивит.

Тянь-жун (SI-17) (天容, tiān-róng - небесный прием)



Топография: кзади от угла нижней челюсти, на переднем крае грудино-ключично-сосцевидной мышцы; проецируется у заднего края околоушной железы; здесь в глубине проходит внутренняя яремная вена и внутренняя сонная артерия, глубже находится верхний узел симпатического ствола, поверхностно расположены ветви наружной яремной вены, большого ушного нерва.

Техника: укол прямой, перпендикулярно к передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы (осторожно - не повредить сосуды!), на глубину 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль в горле, расстройство речи, тризм жевательной мускулатуры, тугоухость и шум в ушах, миозит шеи, напряжение и боли в мышцах затылка, межреберная невралгия.

Цюань-ляо (SI-18) (顴髎, quán-liáo - ямка щеки)



Топография: во впадине у нижнего края тела скуловой кости, на вертикальной линии, опущенной от наружного угла глаза; проецируется на начальную часть жевательной мышцы, иннервируемую тройничным нервом, а также на большую скуловую мышцу; здесь проходят поперечная артерия лица, отходящая от поверхностной височной артерии, поперечная вена лица, скуловые ветви лицевого нерва, щечный нерв, относящийся к системе тройничного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: невралгия второй ветви тройничного нерва, неврит лицевого нерва, тик мимической мускулатуры, поражение лицевых мышц, боль в области лица, боль в области зубов верхней челюсти.

Тин-гун (SI-19) (聽宫, tīng-gōng - дворец слуха)



Топография: между козелком ушной раковины и челюстным суставом, в углублении, образующемся между передним краем козелка ушной раковины и задним краем суставного отростка нижней челюсти. Точку определяют при раскрытом рте.

Техника: перпендикулярно или слегка книзу при открытом рте пациента на 0,5—1 цунь.

Показания: паралич лицевого нерва, глухота, глухонемота, шум в ушах, средний отит, воспаление наружного слухового прохода, зубная боль, охриплость голоса, афазия.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

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