Наиболее часто встречающиеся симптомы при заболеваниях, соответствующих меридиану сердца:

боли с передней стороны сердца, боли в груди, сухость в глотке, сильная жажда, пожелтение глаз, боли и парестезии на сгибательной стороне верхней конечности, чувство жара на ладонной поверхности, сердцебиение, психические расстройства.

Симптомы избытка энергии меридиана сердца (симптомы ян):

боли в области сердца; боли в плече и в предплечье; повышенная возбудимость, беспокойство, тяжесть в груди и в конечностях; частое повышение температуры тела; красный язык; покраснение склер; боль и онемение в области плеча до локтя, от предплечья до мизинца и с ладонной стороны; жар и боль в ладони; усиленная пульсация на сонной артерии, шее, кистях, животе и ногах.

Симптомы недостатка энергии меридиана сердца (симптомы инь):

частое сердцебиение (тахикардия); одышка при малых физических нагрузках; похолодание и онемение внутренней поверхности левого плеча (до локтя); бледный язык; головокружение; угнетенное состояние, чувство страха; нерешительность; плохая переносимость жары. Указанные симптомы снимаются соответствующим воздействием на точки меридианов сердца С, тонкой кишки IG и перикарда МС. Воздействие на точки меридиана сердца способствует излечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, психиатрических и неврологических расстройств.

Стандартные акупунктурные точки:

Цзи-цюань (HT-1) (極泉, jí-quán - источник ручья) — сигнальная (дополнительная),

Шао-чун (HT-9) (少衝, shào-chōng - маленькая атака) — тонизирующая,

Шэнь-мэнь (HT-7) (神門, shén-mén - врата духа) — седативная,

Шэнь-мэнь (HT-7) (神門, shén-mén - врата духа) — пособник,

Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца) — сочувственная,

Инь-си (HT-6) (陰郄, yīn-xì - расщелина инь) — противоболевая,

Тун-ли (HT-5) (通裏, tōng-lǐ - внутреннее соединение) — стабилизирующий ло-пункт к меридиану тонкой кишки

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Топография акупунктурных точек меридиана сердца

Цзи-цюань (HT-1) (極泉, jí-quán - источник ручья) - сигнальная (дополнительная)



Топография: в центре подмышечной ямки, кнутри от подмышечной артерии; проецируется в месте перехода подмышечной артерии в плечевую, здесь же проходят локтевой и срединный нервы, медиальный кожный нерв предплечья, ветви медиального кожного нерва плеча и межреберного нерва.

Техника: укол наклонный, в обход артерии, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: тошнота, вызываемая болями в сердце, боли в области сердца и левой руки, желтушность склер, боли в плечевом и локтевом суставах, судороги мышц груди и подмышечной области, нервное истощение, истерия, депрессия.

Цин-лин (HT-2) (青靈, qīng-líng - молодая душа)



Топография: у внутреннего края двуглавой мышцы плеча, на 3 цуня выше локтевого сгиба; проецируется на плечевую мышцу, иннервируемую мышечно-кожным нервом; здесь подкожно проходят медиальная подкожная вена руки, ветви плечевой артерии и вены, медиального кожного нерва плеча, в глубине - плечевая артерия и вена, срединный и локтевой нерв, медиальный кожный нерв предплечья.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы не более 10 мм (иглоукадывание проводится редко из-за опасности повреждения сосудисто-нервного пучка); продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боли в лобной области головы, боли в области сердца и в руке, межреберная невралгия, на рушение двигательной и чувствительной функций в области лопатки и плеча, желтушность склер.

Шао-хай (HT-3) (少海, shào-hǎi - молодое море)



Топография: в медиальном отделе складки локтевого сгиба, во впадине кпереди и кнаружи от медиального надмыщелка плечевой кости; проецируется в месте прикрепления плечевой мышцы; здесь проходят нижняя локтевая коллатеральная артерия, медиальная подкожная вена руки, локтевая возвратная артерия, ветви медиальных кожных нервов плеча и предплечья.

Техника: укол несколько наклонный, по направлению кнаружи, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: функциональные нарушения сердечной деятельности, головокружение, межреберная невралгия, невралгия тройничного нерва, боль по ходу локтевого нерва, похолодание пальцев руки, судороги мышц верхней конечности, ухудшение памяти.

Лин-дао (HT-4) (靈道, líng-dào - дорога духа)



Топография: у лучевого края сухожилия локтевого сгибателя запястья, на 1,5 цуня выше точки C(V)7 (шэнь-мэнь); здесь проходит локтевая артерия, медиальная подкожная вена руки, локтевой нерв, медиальный кожный нерв предплечья.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в области сердца с тошнотой, расстройство речи и потеря голоса, парез руки, боли в локтевом суставе, истерия, депрессия, нарушение сна.

Тун-ли (HT-5) (通裏, tōng-lǐ - внутреннее соединение) - ло-пункт



Топография: у лучевого края сухожилия локтевого сгибателя запястья, на 1 цунь выше точки C7 (шэнь-мэнь); проекция и определение те же, что и точки C4 (лин-дао).

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: головная боль, головокружение, пароксизмальная тахикардия, неврогенные боли в области сердца, боль в горле, боли в глазах, боли в плече, локтевом и лучезапястном суставах, недержание мочи, потеря сознания у женщин во время менструации, частая зевота с горестными вздохами, депрессивные состояния.

Инь-си (HT-6) (陰郄, yīn-xì - расщелина инь) - противоболевая



Топография: у лучевого края сухожилия локтевого сгибателя запястья, на 0,5 цуня выше точки C(V)7 (шэнь-мэнь); проекция и определение те же, что и двух предыдущих точек.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: головная боль, головокружение, боли в области сердца, тахикардия, кровотечение из носа, фобии, икота.

Шэнь-мэнь (HT-7) (神門, shén-mén - врата духа) - пособник; седативная



Топография: во впадине между гороховидной и локтевой костью, на поперечной кожной складке лучезапястного сустава, у лучевого края сухожилия локтевого сгибателя запястья; здесь проходит локтевая артерия и локтевой нерв, медиальный кожный нерв предплечья и ладонная кожная ветвь локтевого нерва.

Техника: укол прямой (глубина введения иглы до 10 мм) либо под сухожилие локтевого сгибателя запястья в радиальном направлении; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: одышка, боли в области сердца с чувством беспокойства, бессонница, фобии, ухудшение памяти, повышение температуры тела, забывчивость, задержка умственного развития. Воздействие в данной точке особенно показано при психозах и заболеваниях сердца.

Шао-фу (HT-8) (少府, shào-fǔ - малый особняк)



Топография: на ладонной поверхности кисти, в самом широком месте между IV и V пястной костью. Если сжать пальцы в кулак, точка находится в промежутке между кончиками IV и V пальцев, проксимальнее головки пятой пястной кости в прощупываемом углублении; проецируется на ладонный апоневроз, червеобразную и межкостные мышцы; здесь проходят ветви общей ладонной пальцевой артерии, ладонной пальцевой вены, общего ладонного пальцевого нерва, отходящего от локтевого нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боли в грудной клетке, чувство нехватки воздуха, задержка мочи, недержание мочи, вагинизм, зуд половых органов, тревожные состояния, страхи, ломящие боли предплечья, писчий спазм.

Шао-чун (HT-9) (少衝, shào-chōng - маленькая атака) -тонизирующая



Топография: на дистальной фаланге V пальца, примерно 0,3 см в лучевую сторону от корня ногтя; здесь находятся анастомозы собственных ладонных пальцевых артерий, ладонные пальцевые вены, тыльная венозная сеть кисти, ветви собственного ладонного пальцевого нерва, относящиеся к системе локтевого нерва.

Техника: укол наклонный или почти горизонтальный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: сердцебиение, удушье, боль в области сердца, аритмия, общее истощение после лихорадочных заболеваний, нарушение мозгового кровообращения, потеря сознания, депрессия, чувство страха, боль в области локтя и рука не разгибается.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

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