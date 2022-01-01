Ле-цюэ (LU-7) (列缺, liè-quē - недостаток крена)





Ле-цюэ расположена у верхнего края шиловидного отростка лучевой кости, на 2 сложенных пальца выше лучезапястной складки. Для нахождения точки скрестите руки через промежутки между большими и указательными пальцами. В углублении на уровне указательного пальца массирующей руки вы найдете нужную точку на массируемой руке.

Ле-цюэ — ло-пункт канала лёгких.



Ло-пункт меридиана является местом перехода энергии от одного меридиана к другому, спаренному с ним. От Ле-цюэ энергия Металла передаётся точке-источнику меридиана толстого кишечника Хэ-гу (LI4).



Если передаётся слишком много энергии, наблюдается жар в запястьях и ладонях. А если слишком мало—зевота, частое мочеиспускание и недержание мочи.



Согласно методу сочетания точек по принципу "хозяин-гость" при лечении болезней канала толстого кишечника можно применять сочетание Хэ-гу (LI4) и Ле-цюэ. В книге "Чжэнь цзю да чэн" (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:



«Канал толстого кишечника проходит с двух сторон отверстий носа. Болит лицо, болят зубы, отёчна шея, при болезни — жёлтые глаза и сухость во рту, прозрачные выделения из носа и носовое кровотечение, воспаление горла и невыносимая боль в передней части надплечья, боль указательного пальца. Использование Хэ-гу и Ле-цюэ поразительно. Две укалываемые точки — места средоточия болезней».



Ле-цюэ — одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Жэнь-май.



Жэнь-май вместе с Чун-май относится к "сосудам матки", тесно связан с менструальным циклом, беременностью и родами у женщин, и хранением квинтэссенцией Цзин у мужчин, является "источником Ци рождения". Именно поэтому Ле-цюэ часто используется при лечении некоторых болезней половой сферы: боли в половом члене, поллюций, задержки плаценты.



Сосуды Инь-цяо-май и Жэнь-май составляют пару и через каналы почек и лёгких сливаются в области горла, лёгких, грудной клетки и диафрагмы. Поэтому для лечения болезней в этих областях тела можно использовать сочетание Ле-цюэ и Чжао-хай (KI6 — точка слияния, связанная с сосудом Инь-цяо-май).



Канал лёгких начинается в Чжун-цзяо (средней части тройного обогревателя), поэтому некоторые точки этого канала можно использовать при нарушении функций селезёнки и желудка. Кроме того, Ле-цюэ — ло-пункт канала лёгких, через который осуществляется наружно-внутренняя взаимосвязь каналов лёгких и толстого кишечника. Таким образом, Ле-цюэ можно использовать при лечении нарушений в системе пищеварения — в селезёнке, желудке и толстом кишечнике. Именно поэтому точка используется при вздутии живота, поносе, запоре, отрыжке, затвердениях в брюшной полости.



Лёгкие регулируют движение в водных путях. При ослаблении этой функции лёгких, а также при нарушении опускающей способности Ци лёгких могут возникнуть недержание мочи, частое мочеиспускание, задержка мочи, горячая моча, боль при мочеиспускании, водянка, для лечения которых можно использовать Ле-цюэ.



Ле-цюэ является самой эффективной точкой меридиана для стимуляции способности лёгких опускать Ци.



Патогенный Ветер обычно проникает в организм через кожу. Лёгкие тесно связаны с кожей, поэтому Ле-цюэ способствует освобождению поверхности тела от патогенного Ветра, часто используется на начальных стадиях болезней из-за восприятия патогенного Ветра-Холода для содействия выделению пота при лихорадочных состояниях, а также для устранения Жара и головной боли.



Лёгкие управляют Ци, а сердце управляет кровью. Циркуляция крови зависит от активирующей функции Ци. Таким образом, существует тесная взаимосвязь как между кровью и Ци, так и между сердцем и лёгкими. Именно поэтому Ле-цюэ может применяться при некоторых болезнях сердца: боли в области сердца, склонности к веселью, снижении памяти, потливости.



В книге "Чжэнь цзю цзюй ин" (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) Ле-цюэ выделена как одна из ключевых точек. Её применение рекомендовано при болезнях головы и шеи.



Также воздействие на Ле-цюэ приводит к высвобождению подавленных эмоций, способствует освобождению от блока в задней части шеи и восстанавливает энергетический баланс между меридианами перикарда и сердца.





Ле-цюэ используют при лечении:

Основная функция точки – поставить барьер для заболеваний легких, на уровне носоглотки и кожного покрова. Именно поэтому точка используется на начальной стадии простудных болезней, содействует выделению пота при лихорадочных состояниях, устранению жара и головной боли.



• простудных заболеваний – кашель, затрудненное дыхание, отечность носоглотки, боль в шейных лимфатических узлах, лихорадка и озноб с головной болью;



• болей в области шеи и головы – головная боль, тугоподвижность затылочных мышц, нарушение мимики, паралич лицевого нерва;



• кардионеврозов – боль в области сердца, немотивированная смена настроений, нарушение концентрации мышления и ухудшение памяти;



• болезней водного обмена – частое мочеиспускание или задержка мочи и отечность кожных покровов;



• болезней половой сферы, в том числе нарушение функции воспроизводства у мужчин и женщин.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

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