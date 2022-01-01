Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Находится на 2 цунь выше лучезапястной складки, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья. Используют точку при разогнутой в локтевом суставе руке и обращенной кверху ладони.

Нэй-гуань PC.6 относится к ручному цзюэ-инь каналу перикарда. Перикард — внешняя оболочка сердца, в физиологии и патологии тесно связан с сердцем, поэтому многие точки канала перикарда используются при лечении болезней сердца и расстройства жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце. Нэй-гуань PC.6 — точка коллатерали ручного цзюэ-инь канала перикарда, через которую осуществляется наружно-внутренняя взаимосвязь с ручным шао-ян каналом Сань-цзяо. Это обусловливает высокую эффективность точки при лечении нарушений во всех трех частях Сань-цзяо: в Шан-цзяо (верхней части Сань-цзяо — сердце и легких), в Чжун-цзяо (средней чати Сань-цзяо — селезенке и желудке) и в Ся-цзяо (нижней части Сань-цзяо — печени и почках). Однако самыми важными функциями точки Нэй-гуань PC.6 являются успокоение сердца и жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце, а также нормализация состояния селезенки и желудка. Точка может применяться практически при всех болезнях сердца и желудка, причем при всех их разновидностях.

В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится: «Болезни канала Сань-цзяо — глухота, воспаление горла, сухость в горле, отек и покраснение глаз, боль за ушами и в локтях, а также потливость, боль в надплечьях и спине, отдающая в локти и плечи, запоры, а также недержание или задержка мочи. Какими же точками лечить указанные болезни? Применяйте сочетание Ян-чи TR.4 и Нэй-гуань PC.6». Нэй-гуань PC.6 — одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Инь-вэй-май. Сосуды Инь-вэй-май и Чун-май через ручной цзюэ-инь канал перикарда и ножной тай-инь канал селезенки сливаются в области живота, грудной клетки и сердца, поэтому для лечения болезней в этих областях тела можно использовать сочетание точек Нэй-гуань PC.6 и Гун-сунь RP.4. Точка Нэй-гуань PC.6 часто применяется при неотложной помощи. Ее можно использовать при таких критических состояниях, как кома, отравление угарным газом, судороги, апоплексия, эпилепсия.

Сочетание.

Болезни ручного шао-ян канала Сань-цзяо: Ян-чи TR.4, Нэй-гуань MC.6 (метод сочетания точек первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружно-внутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин-гость»).

Болезни живота, грудной клетки и сердца: Гун-сунь RP.4, Нэй-гуань MC.6 (метод сочетания точек слияния восьми сосудов).

Покраснение глаз, желтушность склер: Цюань-ляо IG.18, Нэй-гуань MC.6

Покраснение лица, ощущение жара в лице:

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Слабость и боль в половом члене: сначала укалывание Чжун-цзи VC.3, Тай-си R.3, Фу-лю R.7, Сань-инь-цзяо RP.6, затем укалывание Сюэ-хай RP.10, Чжун-цзи VC.3, Хуэй-инь VC.1, Нэй-гуань MC.6, Инь-лин-цюань RP.9

Боль в животе:

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

, Цзу-сань-ли E.36,

Боль в грудной клетке и в области сердца:

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Да-лин MC.7,, Цюй-цзэ MC.3

Внутренние болезни — в груди, животе и ребрах: Чжао-хай R.6, Нэй-гуань MC.6, Ле-цюэ P.7, Гун-сунь RP.4

Ощущение сдавленности грудной клетки:

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Боль и уплотнения в животе:

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Чжао-хай (KD-6) (照海, zhào-hǎi - блеск на море)

Боль в эпигастральной области, икота, рвота: Нэй-гуань MC.6, Гун-сунь RP.4, Чжун-вань VC.12

Ощущение сдавленности грудной клетки, одышка:

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Сердцебиение, бессонница:

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Шэнь-мэнь (HT-7) (神門, shén-mén - врата духа)

Головокружение:

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Фэн-чи (GB-20) (風池, fēng-chí - ветряной пруд)

Боль в области сердца:

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Си-мэнь (PC-4) (郄門, xī-mén - потрескавшиеся ворота)

Техника.

Перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—1 цунь. Можно производить пронизывание по направлению к точке Вай-гуань (TH-5) (外關, wài-guān - наружная граница) на глубину 1,5 цунь. При лечении болезней туловища производят наклонное укалывание кверху на глубину 1—2 цунь. При лечении онемения пальцев острие иглы направляют немного к лучевой стороне, вводят иглу на глубину 0,3—0,5 цунь. При неотложной помощи можно производить приемы вращения иглы и пунктирования. Прижигание: 3—7 конусов или 5—15 минут мокса-сигаретой.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.