Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

Точка пересечения трех ножных Инь-каналов — ножного тай-инь канала селезенки, ножного цзюэ-инь канала печени и ножного шао-инь канала почек.

Находится на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.

Точка Сань Инь Цзяо– важнейшая точка для регулирования деятельности селезенки, и не только для того, чтобы селезенка успешнее выполняла свои функции, но и для гармонизации ее взаимодействия с другими органами.

Сань-инь-цзяо SP.6 — точка пересечения ножного тай-инь канала селезенки, ножного цзюэ-инь канала печени и ножного шао-инь канала почек, то есть трех ножных Инь-каналов. Она является важнейшей точкой, которая содействует восполнению Инь и крови, может использоваться при лечении разнообразных заболеваний селезенки, печени и почек, а также болезней, связанных с ходом трех ножных Инь-каналов. Другими словами, пересечение трех ножных Инь-каналов в точке Сань-инь-цзяо SP.6 определяет ее основные функции.

В Сань-инь-цзяо SP.6 пересекаются три Инь-канала, поэтому одной из основных функций этой точки является восполнение Инь. Она может использоваться при разнообразных заболеваниях, связанных с недостатком Инь, например, при головокружении, сердцебиении, поллюциях, маточных кровотечениях со свойствами недостатка Инь. Сань-инь-цзяо SP.6 - одна из ключевых точек ножного тай-инь канала селезенки, способствует укреплению и восполнению Ци селезенки. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией очищенных питательных веществ. Ослабление этой функций селезенки может привести к различным расстройствам пищеварения. Кроме того, транспортировка и трансформация очищенных питательных веществ селезенкой тесно связана с функцией печени по обеспечению свободной циркуляции Ци. Когда печень поддерживает свободную циркуляцию Ци, поднимающая функция селезенки и опускающая функция желудка согласованны, обеспечивая нормальное пищеварение. Укрепление и восполнение Ци селезенки путем воздействия на точку Сань-инь-цзяо RP.6 способствует нормализации функций селезенки и печени, поэтому точку можно использовать при различных нарушениях пищеварения — вздутии живота, урчании в животе, жидком стуле, поносе, рвоте, понижении аппетита. Достаточное количество очищенных питательных веществ, образующихся при помощи функций селезенки, — необходимое условие для образования крови, хранящейся в печени. Печень хранит кровь, а селезенка контролирует кровь. Нормальная циркуляция крови возможна только при согласованности функций печени и селезенки. Воздействие на точку Сань-инь-цзяо SP.6 способствует нормализации функций селезенки и печени, поэтому точку можно применять при различных нарушениях, связанных с недостатком или застоем крови, например, при бессоннице, головной боли, запоре, аменорее из-за недостатка крови, боли в эпигастральной области, головной боли, аменорее из-за застоя крови. Почки — главный орган водного обмена. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией сырости, также содействует водному обмену. Ослабление Ци селезенки может привести к нарушению водного обмена, скоплению сырости и образованию патогенной флегмы. В Сань-инь-цзяо SP.6 пересекаются ножной тай-инь канал селезенки и ножной шао-инь канал почек, поэтому использование точки способствует укреплению селезенки и почек, устранению различных нарушений водного обмена. Точка часто применяется при лечении водянки, отеков, гонореи, желтухи, задержки мочи, затрудненного мочеиспускания, недержания мочи. Селезенка является «корнем приобретенного», а почки — «корнем врожденного». Квинтэссенция Цзин почек требует постоянного пополнения очищенными питательными веществами, образованными при помощи функциональной активности селезенки. При нехватке Ян селезенки происходит внутреннее скопление Инь-холода, со временем повреждается Ян почек, возникает недостаток Ян почек. Сань-инь-цзяо SP.6 — одна из самых эффективных точек лечения болезней половой сферы, связанных с недостатком Ян почек, таких как дисменорея, аменорея, альгоменорея, маточные кровотечения, бели, бесплодие, выпадение матки, поллюции, преждевременная эякуляция, импотенция. Селезенка управляет мышцами, печень — сухожилиями, почки — костями. Сань-инь-цзяо SP.6 — точка пересечения каналов этих трех органов, является важной точкой лечения болезней опорно-двигательного аппарата.

Показания

Болезни ножного тай-инь канала селезенки: скованность и боль корня языка, вздутие живота, отрыжка, боль в эпигастральной области, рвота, понос, желтуха, беспокойство, бессонница, общие двигательные нарушения.

Болезни пищеварения: вздутие живота, урчание в животе, жидкий стул, понос, рвота, понижение аппетита.

Болезни крови: бессонница, головная боль, запор и аменорея из-за недостатка крови, боль в эпигастралыюй области, головная боль и аменорея из-за застоя крови.

Болезни водного обмена: водянка, отеки, гонорея, желтуха, задержка мочи, затрудненное мочеиспускание, недержание мочи.

Заболевания половой сферы: дисменорея, аменорея, альгоменорея, обильные менструации, маточные кровотечения, бели, бесплодие, выпадение матки, задержка плаценты, слабость родовой деятельности в родах, кровотечения в послеродовом периоде, послеродовой шок, боль в половых органах, поллюции, преждевременная эякуляция, импотенция.

Болезни опорно-двигательного аппарата: слабость и паралич нижних конечностей, боль в голени, коленном и тазобедренном суставах.

Техника

Перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—1 цунь или пронизывание по направлению к точке Сюань-чжун VB.39 на глубину 1 —2 цуня. Прижигание: 3- 6 конусов.

При беременности укалывание точки противопоказано.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.