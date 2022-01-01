Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)

Классификация точки акупунктуры UB40:

1. Точка-устье (Земля) ножного тай-ян канала мочевого пузыря.

2. Точка-устье мочевого пузыря на нижних конечностях.

3. Одна из «четырех общих точек», которая используется при лечении болезней поясницы и спины.

Вэй-чжун в переводе означает «изгиб, середина».

Основная функция – устранение застойных явлений в области спины, в том числе вызывающих воспаление почек.

Точка расположена в середине изгиба, образующегося при сгибании колена, а точнее: в центре подколенной складки, между сухожилиями двуглавой мышцы бедра и полуперепончатой мышцы

В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) точка Вэй-чжун V.40 отнесена к «четырем общим точкам», которую можно использовать при лечении всех болезней поясницы и спины. Ножной тай-ян канал мочевого пузыря проходит но пояснице и спине, имеет наружно-внутреннюю связь с ножным шао-инь каналом почек, а поясница — «дворец почек». Таким образом, боль в пояснице и спине — специфическая болезнь ножного тай-ян канала мочевого пузыря, при лечении которой можно использовать многие точки этого канала. Вэй-чжун V.40 — точка-устье ножного тай-ян канала мочевого пузыря и точка-устье самого мочевого пузыря на нижних конечностях. Достигая точек-устьев, канальная Ци становится обильной, как вода в устье реки, впадающей в море. Этим можно объяснить особую эффективность точки при лечении боли в пояснице и спине.

Точку можно использовать при всех видах боли в пояснице, то есть при боли в пояснице из-за холода-сырости, переутомления, недостатка Ци почек или застоя крови. В последнем случае можно производить укалывание точки трехгранной иглой с кровопусканием.

Важными функциями точки Вэй-чжун V.40 является охлаждение крови и изгнание жара. Укалывание точки с кровопусканием производится при некоторых критических состояниях, связанных со скоплением жара или с жаром в крови, — лихорадке, солнечном ударе, малярии. Вэй-чжун V.40 относится к ножному тай-ян каналу мочевого пузыря, является точкой-устьем мочевого пузыря па нижних конечностях. В каноне «Су вэнь» говорится: «При лечении фу-органов используйте их устья». Этим объясняется эффективность точки при лечении основных болезней мочевого пузыря - недержания мочи и затрудненного мочеиспускания. Вэй-чжун V.40 - точка-устье ножного тай-ян канала мочевого пузыря. Согласно записям в канонах «Лин шу» и «Нань цзин» (Канон трудностей), точки-устья эффективны при лечении всех заболеваний желудка, кишечника и других фу-органов. Точка Вэй-чжун V.40 иногда используется при лечении боли в животе, рвоте, запоре и поносе, связанных с нарушениями функций фу-органов.

Показания

Болезни ножного тай-ян канала мочевого пузыря: боль в пояснице, спине, в области коленного сустава и стопе, напряжение мышц позвоночника.

Критические состояния со свойствами жара: лихорадка, солнечный удар, малярия.

Болезни мочевого пузыря: недержание мочи, затрудненное мочеиспускание.

Болезни фу-органов: боль в животе, рвота, запор, понос.

Прочие болезни: геморрой, гемиплегия, апоплексия.

Сочетание

Жар в конечностях: Юнь-мэнь Р.2, Цзянь-юй GI.15, Вэй-чжун V.40, Яо-шу VG.2.

Недержание мочи: Гуань-мэнь F.22, Шэнь-мэнь С.7, Вэй-чжун V.40.

Геморрой: Фэй-ян V.58, Вэй-чжун V.40, Чэн-фу V.36.

Напряжение мышц позвоночника: У-чу V.5, Шэнъ-чжу VG.12, Вэй-чжун V.40, Вэй-ян V.39, Кунь-лунь V.60.

Геморрой, припухлость в подмышечной области: Чэн-цзинь V.56, Чэн-фу V.36, Вэй-чжун V.40, Ян-гу IG.5.

Недержание мочи: Цзи-мэнь RP.11, Тун-ли С.5, Да-дунь F.1, Нан-гуан-шу V.28, Тай-чун F.3, Вэй-чжун V.40, Шэнь-мэнь С.7.

Затрудненное мочеиспускание красной мочой: Цянь-гу IG.2, Вэй-чжун V.40.

Болезни со свойствами недостатка: Ци-хай VC.6, Гуань-юань VC.4, Вэй-чжун V.40.

Боли в стоне и коленном суставе: Вэй-чжун V.40, Цзу-сань-ли Е.36, Цюй-цюань F.8, Ян-лин-цюань VB.34, Фэн-ши VB.31, Кунь-лунь V.60, Цзе-си Е.41.

Слабость в ногах: Вэй-чжун V.40, Цзу-сань-ли Е.36, Чэн-шань V.57.

Боль в пояснице и позвоночнике: Вэй-чжун V.40, Фу-лю R.7.

Боль и нарушение двигательной функции в поясничной области: Фэн-ши VB.31, Вэй-чжун V.40,Син-цзянь F.2.

Боль в пояснице и стопе: Хуань-тяо VB.30, Фэн-ши VB.31, Инь-ши Е.33, Вэй-чжун V.40, Чэн-шань V.57, Кунь-лунь V.60, Шэнь-май V.62.

Боль в пояснице из-за недостатка Ци почек: Шэнь-шу V.23, Вэй-чжун V.40, Тай-си R.3, Бай-хуань-шу V.30.

Боль в пояснице, напряжение мышц позвоночника: Шуй-гоу VG.26, Вэй-чжун V.40.

Боль в пояснице, напряжение мышц позвоночника: Яо-шу VG.2, Вэй-чжун V.40, Юн-цюань R.1, Сяо-чан-шу V.27, Пан-гуан-шу V.28.

Покраснение, боль и опухание коленного сустава: Си-гуань F.7, Вэй-чжун V.40, Цзу-сань-ли Е.36, Инь-ши Е.33.

Жар в теле и головная боль: Цуань-чжу V.2, Да-лин МС.7, Шэнь-мэнь С.7, Хэ-гу GI.4, Юй-цзи Р.10, Е-мэнь TR.2, Шао-цзэ IG.1, Вэй-чжун V.40, Тай-бай RP.3.

Боль в надплечье и спине: Фэн-мэнь V.12, Цзянь-цзин VB.21, Чжун-чжу TR.3, Чжи-гоу TR.6, Хоу-си IG.3, Вань-гу IG.4, Вэй-чжун V.40.

Гемиплегия, апоплексия: Сюань-чжун VB.39, Кунь-лунь V.60, Хэ-гу GI.4, Цзянь-юй GI.15, Цюй-чи GI.11, Шоу-сань-ли GI.10, Цзу-сань-ли Е.36. Если после укалывания происходит повторный приступ, укалывать Цзянь-цзин VB.21, Шан-лянь GI.9, Вэй-чжун V.40.

Проникновение патогенного ветра в область тазобедренных суставов: Хуань-тяо VB.30, Цзюй-ляо VB.29, кровопускание в Вэй-чжун V.40.

Боль в пояснице: Кунь-лунь V.60, Вэй-чжун V.40.

Боль в пояснице: Вэй-чжун V.40, Шэнь-шу V.23.

Боль в спине и пояснице: Бай-хуань-шу V.30, Вэй-чжун V.40.

Боль в пояснице, паралич нижних конечностей, остаточные явления полиомиелита: Вэй-чжун V.40, Шэнь-шу V.23, Гуань-юань-шу V.26, Хуань-тяо VB.30, Цзу-сань-ли Е.36, Сань-инь-цзяо RP.6.

Техника

Перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цуиъ или укалывание трехгранной иглой с кровопусканием. Прижигание точки противопоказано.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.