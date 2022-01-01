Акупунктурные точки на руке

На руке проходят меридины - Меридиан Сердца, Меридиан Легких, Меридиан Перикарда, Меридиан Тонкой Кишки, Меридиан Толстой Кишки, Меридиан Трех Обогревателей

Меридиан сердца (HT) Heart (手少陰心經, shǒushàoyīn xīnjīng) — 9 акупунктурных точек, парный, относится к системе инь, эле­мент огонь. Движение энергии по меридиану центробежное. Энергия ис­ходит из меридиана селезенки-по джелудочной железы и передается мери­диану тонкой кишки. Максимальная активность меридиана сердца от 11 до 13 часов.

Сердечный меридиан берет начало внутри сердца. Согласно определе­нию китайской медицины он «относится к сердцу» (синь-хи) и делит­ся на три ветви. Первая ветвь отходит от сердца вниз, проходит сквозь диафрагму, соединяясь с тонкой кишкой. Вторая ветвь поднимается вверх вдоль пищевода, проходя через глотку вверх к глазам, с кото­рыми и соединяется (по-китайски «му-хи»), Третья ветвь проходит че­рез легкие в подмышечную впадину и далее по внутренней стороне верхней конечности к радиальной стороне мизинца, где соединяется с меридианом тонкой кишки.

Важнейшие заболевания; боли с передней стороны сердца, боли в груди, сухость в глотке, сильная жажда, пожелтение глаз, боли и па­рестезии на сгибательной стороне верхней конечности, чувство жара на ладонной поверхности, сердцебиение, психические расстройства.

Все акупунктурные точки

Цзи-цюань (HT-1) (極泉, jí-quán - источник ручья)

Цин-лин (HT-2) (青靈, qīng-líng - молодая душа)

Шао-хай (HT-3) (少海, shào-hǎi - молодое море)

Лин-дао (HT-4) (靈道, líng-dào - дорога духа)

Тун-ли (HT-5) (通裏, tōng-lǐ - внутреннее соединение)

Инь-си (HT-6) (陰郄, yīn-xì - расщелина инь)

Шэнь-мэнь (HT-7) (神門, shén-mén - врата духа)

Шао-фу (HT-8) (少府, shào-fǔ - малый особняк)

Шао-чун (HT-9) (少衝, shào-chōng - маленькая атака)

Меридиан легких (LU) Lung (手太陰肺經, shǒutàiyīn fèijīng) — 11 акупунктурных точек, парный, относится к системе инь, эле­мент металл. Движение энергии по меридиану центробежное. Энергия пос­тупает из меридиана печени и переходит в меридиан толстой кишки. Пе­риод максимальной активности меридиана от 3 до 5 часов.

Меридиан легких берет начало у среднего обогревателя (чжун-цзяо), опускается вниз до соединения с толстым кишечником, поднимается к желудку, проходит сквозь диафрагму и соединяется с легкими. Через трахею он достигает горла, далее опускается наискось к подмышечной впадине, проходит по передней стороне плеча, сгибательной поверхности предплечья, пересекает место прощупывания пульса (цунъ-гоу) и закан­чивается у основания ногтя радиальной стороны большого пальца. От­ветвление берет начало от лучезапястного сустава, проходит по тыльной стороне кисти до радиальной стороны конца указательного пальца, где происходит соединение с меридианом толстой кишки .

Важнейшие заболевания: чувство переполнения в груди, боли в надключичной ямке (точка цюе-пэнь, меридиан желудка 12), кашель, одышка, боли в предплечье, боли в спинной части плеча, воспаленное и болезненное состояние ротовой полости и полости глотки, тонзиллит И т.д.





Все акупунктурные точки меридиана:

Чжун-фу (LU-1) (中府, zhōng-fǔ - срединный особняк)

Юнь-мэнь (LU-2) (雲門, yún-mén - дверь облаков)

Тянь-фу (LU-3) (天府, tiān-fǔ - небесный дворец)

Ся-бай (LU-4) (俠白, xiá-bái - благородный свет)

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)

Кунц-зуй (LU-6) (孔最, kǒng-zuì - высшее отверстие)

Ле-цюэ (LU-7) (列缺, liè-quē - недостаток крена)

Цзин-цюй (LU-8) (經渠, jīng-qú - сток меридиана)

Тай-юань (LU-9) (太淵, tái-yuān - большой источник)

Юй-цзи (LU-10) (魚際, yú-zì - граница тенара)

Шао-шан (LU-11) (少商, shào-shāng - молодой купец )

Меридиан перикарда (PC) Pericardium (手厥陰心包經, shǒujúeyīn xīnbáojīng) —9 акупунктурных точек, парный, относится к системе инь, элемент огонь-жар. Движение энергии по меридиану центробежное. Энер­гия исходит из меридиана почек и направляется в меридиан трех обогрева­телей. Период максимальной активности меридиана от 19 до 21 часов.

Меридиан перикарда берег начало в грудной полости и относится к пе­рикарду. Он опускается от перикарда, проходит сквозь диафрагму в брюшную полость, соединяя поочередно три части верхнего, среднего и нижнего обогревателя (санъ-цзяо). Другая ветвь меридиана перикарда проходит из грудной полости к ребрам, затем в подмышечную впадину и далее идет посредине сгибательной стороны руки в дистальном на­правлении до конца среднего пальца.

От внутренней поверхности кисти (точка лао-гун, 8-я точка мери­диана перикарда) отходит ответвление, проходящее по локтевой сторо­не безымянного пальца до его конца, где оно соединяется с меридиа­ном трех обогревателей

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Важнейшие заболевания: состояния страха, психические расстрой­ства, сердцебиение, одышка, боли в груди, чувство стесненности в гру­ди, ангина пекторис, состояния психического возбуждения, судороги мышц руки и локтя, чувство жара на ладони, боли в зоне прохожде­ния меридиана и т.д.

Все акупунктурные точки:

Тянь-чи(PC-1) (天池, tiān-chí - небесный пруд)

Тянь-цюань (PC-2) (天泉, tiān-quán - небесный фонтан)

Цюй-цзе (PC-3) (曲澤, qū-zé - извитый пруд)

Си-мэнь (PC-4) (郄門, xī-mén - потрескавшиеся ворота)

Цзянь-ши (PC-5) (間使, jiān-shǐ - между посланными)

Нэй-гуань (PC-6) (内關, nèi-guān - внутренняя граница)

Да-лин (PC-7) (大陵, dà-líng - огромный холм)

Лао-гун (PC-8) (勞宫, láo-gōng - дворец труда)

Чжун-чун (PC-9) (中衝, zhōng-chōng - средняя атака)

Меридиан тонкой кишки (SI)Small Intestine (手太陽小腸經, shǒutàiyáng xiǎochángjīng) —19 точек, парный, относится к системе ян, элемент огонь. Движение энергии по меридиану центростремительное. Энергия исходит из меридиана сердца и направляется в меридиан мочевого пузыря. Максимальная активность меридиана от 13 до 15 часов.

Меридиан тонкой кишки берет начало на локтевой стороне мизинца, проходит по разгибательной стороне верхней конечности, поднимается несколько сзади плечевого сустава вверх, пересекает лопатку, соединя­ется в точке да-чжуй (сосуд управителя 14) с сосудом управителя, на­правляется отсюда к надключичной ямке, входит в грудную клетку и соединяется с сердцем. Далее он идет вниз, проходит сквозь диафраг­му, соединяется с желудком и с тонкой кишкой. Другая ветвь подни­мается от сердца по пищеводу, проходит по шее, достигает наружного угла глаза, затем виска и входит в ухо. От этой ветви имеется ответв ление, которое проходит по шеке к внутреннему углу глаза, где проис­ходит его соединение в точке цин-мин (первая точка меридиана моче­вого пузыря) с меридианом мочевого пузыря.

Все точки акупунктуры меридиана:

Шао-цзе (SI-1) (少澤, shào-zé - маленькое болото)

Цянь-гу (SI-2) (前谷, qián-gǔ - передняя аллея)

Хоу-си (SI-3) (後谿, hòu-xī - задний поток)

Вань-гу-руки (SI-4) (腕骨, wàn-gǔ - кости лучезапястного сустава)

Ян-гу (SI-5) (陽谷, yáng-gǔ - долина ян)

Ян-лао (SI-6) (養老, yǎng-lǎo - питающая старость)

Чжин-чжэн (SI-7) (支正, zhī-zhèng - отдельно от канала)

Сяо-хай (SI-8) (小海, xiǎo-hǎi - маленькое море)

Цзянь-чжэнь (SI-9) (肩貞, jiān-zhēn - чистота плеча)

Нао-шу (SI-10) (臑俞, nào-shú - точка плеча)

Тянь-цзун (SI-11) (天宗, tiān-zōng - небесное наблюдение)

Бин-фэн (SI-12) (秉風, bǐng-fēng - наблюдающий ветер)

Цюй-юань (SI-13) (曲垣, qū-yuán - согнутая стена)

Цзянь-вай-шу (SI-14) (肩外俞, jiān-wài-shū - точка внешнего плеча)

Цзянь-чжун-шу (SI-15) (肩中俞, jiān-zhōng-shū - точка среднего плеча)

Тянь-чуан (SI-16) (天窗, tiān-chuāng - небесное окно)

Тянь-жун (SI-17) (天容, tiān-róng - небесный прием)

Цюань-ляо (SI-18) (顴髎, quán-liáo - ямка щеки)

Тин-гун (SI-19) (聽宫, tīng-gōng - дворец слуха)

Меридиан толстой кишки (LI )Large Intestine —20 точек, парный, относится к системе ян, элемент металл. Движение энергии по меридиану центростремитель­ное. Энергия поступает из меридиана легких и передается меридиану же­лудка. Период максимальной активности от 5 до 7 часов.

Меридиан толстой кишки проходит от радиальной стороны конца ука­зательного пальца по тыльной стороне кисти вверх по передней сторо­не руки. От плеча он проходит назад вниз к остистому отростку 7-го шейного позвонка (точка да-чжуй, сосуд управителя 14). От плеча он проходит далее спереди вниз к надключичной ямке (точка цюе-пэнь, меридиан желудка 12), где делится на две ветви. Одна ветвь проходит внутрь грудной клетки, соединяется с легкими, проходит сквозь диа­фрагму и достигает толстой кишки. Другая ветвь поднимается от над­ключичной ямки по шее, проходит по щеке и соединяется с зубами нижней челюсти. Кроме того, она проходит к углу рта и к верхней гу­бе, где перекрещивается с меридианом толстой кишки противополож­ной стороны. Далее она проходит к крылу носа и соединяется здесь с меридианом желудка.

Все точки акупунктуры меридиана:

Шань-ян (LI-1) (商陽, shāng-yáng - торговля ян)

Эр-цзянь (LI-2) (二間, èr-jiān - два промежутка)

Сань-цзянь (LI-3) (三間, sān-jiān - три промежутка)

Хэ-гу (LI-4) (合谷, hé-gǔ - соединение долины)

Ян-си (LI-5) (陽谿, yáng-xī - поток ян)

Пянь-ли (LI-6) (偏儮, piān-lì - либеральный подход)

Вэнь-лю (LI-7) (温溜, wēn-liū - согревание каналов)

Ся-лянь (LI-8) (下廉, xià-lián - нижний ромб)

Шан-лянь (LI-9) (上廉, shàng-lián - верхний ромб)

Шоу-сань-ли (LI-10) (手三裏, shǒu-sān-lǐ - три промежутка на руке)

Цюй-чи (LI-11) (曲池, qū-chí - извилистый пруд)

Чжоу-ляо (LI-12) (肘髎, zhǒu-liáo - расщелина локтя)

Ули-руки (LI-13) (手五裏, shǒu-wǔ-lǐ - пять промежутков на руке)

Би-нао (LI-14) (臂臑, bì-nào - медиальная сторона верхней части руки)

Цзянь-юй (LI-15) (肩髃, jiān-yú - ложе плеча)

Цзюй-гу (LI-16) (巨骨, jù-gǔ - огромная кость)

Тянь-дин (LI-17) (天鼎, tiān-dǐng - божественный сосуд)

Фу-ту (LI-18) (扶突, fú-tū - поддерживаемая выпуклость)

Хэ-ляо (LI-19) (口禾髎, kǒu-hé-liáo - ложе злаков)

Ин-сян (LI-20) (迎香, yíng-xiāng - прием благоухания)

Меридиан трех обогревателей (TH)Triple Heater (手少陽三焦經, shǒushàoyáng sānjiāojīng) —23 акупунктурные точки, парный, относится к системе ян, элемент огонь-жар. Движение энергии по меридиану центрос­тремительное. Энергия поступает из меридиана перикарда и переходит в меридиан желчного пузыря. Период максимальной активности меридиана от 21 до 23 часов.

Этот меридиан берет начало на локтевой стороне безымянного пальца, проходит по тыльной поверхности кисти и лучезапястному суставу, по разги-бательной стороне руки между локтевой и лучевой костью через локоть, до задней стороны плеча. Далее он переходит, огибая плечо, в надключичную ямку и к середине груди до соединения с точкой тань- чжун (сосуд слуги 17), где проникает в грудную полость для установ­ления контакта с перикардом, Затем он опускается вниз, проходя сквозь диафрагму в брюшную полость, соединяя между собой верхний, средний и нижний обогреватели.

Отходящая от меридиана в точке тань-чжун ветвь поднимается из полости груди к надключичной ямке и далее по боковой стороне шеи за ухом к виску. Потом она опускается к щеке, захватывает верхнюю и нижнюю челюсти, давая ответвление к внешнему углу глаза, которое соединяется с меридианом желчного пузыря.

Важнейшие заболевания: вздутие живота, отеки, недержание мо­чи, нарушения мочеиспускания, глухота, шум в ушах, опухание и бо­лезненность ротовой и горловой полости, опухание щек и боли за ухом, боли и парестезии в области плеча и локтя, нарушение подвиж­ности в мизинце и безымянном пальце и т.д.

Все акупунктурные точки:

Гуань-чун (TH-1) (關衝, guān-chōng - граница выступа)

Е-мэнь (TH-2) (液門, yè-mén - ворота жидкости)

Чжун-чжу-руки (TH-3) (中渚, zhōng-zhǔ - средний остров)

Ян-чи (TH-4) (陽池, yáng-chí - пруд ян)

Вай-гуань (TH-5) (外關, wài-guān - наружная граница)

Чжи-гоу (TH-6) (支溝, zhī-gōu - ветвистая яма)

Хуэй-цзун (TH-7) (會宗, huì-zōng - суставный порог)

Сань-ян-ло (TH-8) (三陽絡, sān-yáng-luò - "ло" трех ян)

Сы-ду (TH-9) (四瀆, sì-dú - четыре реки)

Тянь-цзин (TH-10) (天井, tiān-jǐng - небесный источник)

Цин-лэн-юань (TH-11) (清冷淵, qīng-lěng-yūan - холодный водоворот)

Сяо-ло (TH-12) (消濼, xiāo-luò - утоление жажды)

Нао-хуэй (TH-13) (臑會, nào-huì - соединение плеча)

Цзянь-ляо (TH-14) (肩髎, jiān-liáo - расщелина плеча)

Тянь-ляо (TH-15) (天髎, tiān-liáo - небесная ямка)

Тянь-ю (TH-16) (天牖, tiān-yǒu - небесное окно)

И-фэн (TH-17) (翳風, yì-fēng - защита от ветра)

Ци-май (TH-18) (瘛脈, chì-mài - бьющий пульс)

Лу-си (TH-19) (顱息, lú-xī - голова и отдых)

Цзяо-сунь (TH-20) (角孫, jiǎo-sūn - угловая коллатераль)

Эр-мэнь (TH-21) (耳門, ěr-mén - врата уха)

Хэ-ляо-уха (TH-22) (耳和髎, ěr-hé-liáo - обычная /нормальная/ ямка)

Сы-чжу-кун (TH-23) (絲竹空, sī-zhú-kōng - узкое отверстие)

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.