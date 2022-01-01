Акупунктурные точки на ногах

На ногах находятся точки акупунктуры меридианов - Меридиан Почек, Меридиан Мочевого Пузыря, Меридиан Печени, Меридиан Желчного Пузыря, Меридиан Желудка, Меридиан Селезенки

Меридиан почек (KD) Kidney (足少陰腎經, zúshàoyīn shènjīng) — 27 акупунктурных точек, парный, относится к системе инь, эле­мент вода. Движение энергии по меридиану центро стремительно е. Энергия поступает из меридиана мочевого пузыря и передается меридиану перикар­да. Период максимальной активности меридиана почек от 17 до 19 часов.

Меридиан почек берет начало ниже мизинца стопы, проходит к по­дошве стопы и далее к внешней лодыжке, которую окружает. Далее проходит по внутренней стороне нижней конечности сзади от мери­диана печени и меридиана селезенки. С задней стороны бедра он под­ходит к нижнему концу позвоночника (точка чан-цян, 1-я точка сосуда управителя), проходит вдоль позвоночника к почкам, откуда отходит его ветвь, ведущая к мочевому пузырю.

Другая ветвь берет начало от почки, поднимается к печени, прохо­дит сквозь диафрагму, входит в легкие и встречается с меридианом перикарда. Внутри легких эта ветвь разветвляется на две части. Пер­вая соединяется с сердцем и распространяется внутри грудной клетки. Вторая проходит вдоль шеи, оканчиваясь у корня языка.

Важнейшие заболевания: головокружение, шум в ушах, спермато­рея (в китайской медицине это означает как истечение семени, так и нарушение потенции), одышка, кровохарканье, сухость во рту и су­хость языка, припухлости и боли в глотке, боли в пояснице, отеки, запоры, понос, мелькание в глазах, чувство беспокойства в сердпе. психические расстройства (состояние беспокойства, возбуждение), мышечная слабость нижних конечностей, ощущение жара на подно­жии стопы, боли в зоне прохождения меридиана, в спине и в пояснич­ной области.

Все акупунктурные точки на ногах:

Юн-цюань (KD-1) (涌泉, yǒng-quán - клокочущий источник)

Жань-гу (KD-2) (然谷, rán-gǔ - долина трех испытаний)

Тай-си (KD-3) (太谿, tài-xī - большой поток)

Да-чжун (KD-4) (大鐘, dà-zhōng - большой колокол)

Шуй-цюань (KD-5) (水泉, shuǐ-quán - водный источник)

Чжао-хай (KD-6) (照海, zhào-hǎi - блеск на море)

Фу-лю (KD-7) (複溜, fù-liū - повторяющаяся ошибка)

Цзяо-синь (KD-8) (交信, jiāo-xìn - перекрест во времени)

Чжу-бинь (KD-9) (築賓, zhù-bīn - здание для гостя)

Инь-гу (KD-10) (陰谷, yīn-gǔ - долина инь)

Все акупунктурные точки меридиана Почек

Меридиан мочевого пузыря (UB) Urinary Bladder (足太陽膀胱經, zútàiyáng pángguāngjīng) —67 акупунктурных точек, парный, относится к систе­ме ян, элемент вода. Движение энергии по меридиану центробежное. Энер­гия поступает из меридиана тонкой кишки и направляется в меридиан почек. Максимальная активность меридиана от 15 до 17 часов.

Меридиан мочевого пузыря берет начало от внутреннего угла глаза, поднимается по лбу к верхней части черепной коробки, где соединяет­ся на темени с точкой бай-хуэй (20-я точка сосуда зшравителя). От те мени отходит ответвление в область виска и к ушам, которые охваты­ваются им. Другая ветвь входит под черепную коробку к головному мозгу, снова выходит в затылочной области наружу, разделяясь на две части, которые опускаются вниз параллельно друг другу сбоку от позвоноч­ника. Одна линия проходит на удалении 1,5 цуня, другая линия — на удалении 3 цуней от средней дорсальной линии. Первая линия прохо­дит от затылка к пояснице, где она соединяется с почкой и относя­щимся к рассматриваемому меридиану мочевым пузырем. Далее она проходит по дорсальной стороне бедра до подколенной ямки.

Вторая спинная линия меридиана мочевого пузыря проходит от за­тылка через лопатку вниз до подколенной ямки, где соединяется с первой линией. От подколенной ямки меридиан проходит по дорсаль­ной стороне голени сзади внешней лодыжки, по внешней стороне 5-й плюсны к кончику мизинца стопы

Важнейшие заболевания: недостаточность мочеиспускания и за­держка мочи, недержание мочи, маниакальные состояния, головные боли, болезни глаз, боли и ограничение подвижности в зонах тела, по которым проходит меридиан, носовое кровотечение, гемиплегии ниж­них конечностей, боли и ограничение подвижности в коленном суста­ве, икре, пятке и мизинце стопы,





Все акупунктурные точки на ногах:

Хуэй-ян (UB-35) (會陽, huì-yáng - соединение ян)

Чен-фу (UB-36) (承扶, chéng-fú - поддерживаемый рукой)

Инь-мэнь (UB-37) (殷門, yīn-mén - большие красные ворота)

Фу-си (UB-38) (浮郄, fú-xì - поверхностная ямка)

Вэй-ян (UB-39) (委陽, wěi-yáng - накопление ян)

Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)

Фу-фэнь (UB-41) (附分, fù-fēn - латеральное разделение)

По-ху (UB-42) (魄户, pò-hù - убежище души)

Гао-хуан (UB-43) (膏肓, gāo-huāng - жизненные органы)

Шень-тан (UB-44) (神堂, shén-táng - храм духа)

И-си (UB-45) (譩譆, yì-xǐ - крик боли)

Гэ-гуань (UB-46) (膈關, gé-guān - граница диафрагмы)

Хуань-мэнь (UB-47) (魂門, hún-mén - врата души)

Ян-ган (UB-48) (陽綱, yáng-gāng - источник ян)

И-шэ (UB-49) (意舍, yì-shè - убежище мысли)

Вэй-цан (UB-50) (胃倉, wèi-cāng - амбар желудка)

Хуань-мэнь (UB-51) (肓門, huāng-mén - врата жизненных центров)

Чжи-ши (UB-52) (志室, zhì-shì - место воли)

Бао-хуан (UB-53) (胞肓, bāo-huāng - пузырь хуан)

Чжи-бянь (UB-54) (秩邊, zhì-biān - самый нижний по порядку)

Хэ-ян (UB-55) (合陽, hé-yáng - встреча ян)

Чэн-цзинь (UB-56) (承筋, chéng-jīn - поддержка сухожилия)

Чэн-шань (UB-57) (承山, chéng-shān - опора холма)

Фэй-ян (UB-58) (飛揚, fēi-yáng - взлет)

Фу-ян (UB-59) (跗陽, fū-yáng - ян тыла кости)

Кунь-лунь (UB-60) (昆侖, kūn-lún - большой и высокий)

Пу-шэнь (UB-61) (僕參, pú-cān - поклонение на согнутых коленях)

Шэнь-май (UB-62) (申脈, shēn-mài - растяжимый сосуд)

Цзинь-мэнь (UB-63) (金門, jīn-mén - золотые ворота)

Цзин-гу (UB-64) (京骨, jīng-gǔ - главная кость)

Шу-гу (UB-65) (束骨, shù-gǔ - соединение костей)

Цзу-тун-гу (UB-66) (足通谷, zú-tōng-gǔ - проход долиной)

Чжи-инь (UB-67) (至陰, zhì-yīn - достижение инь)

Все акупунктурные точки меридиана Мочевого Пузыря

Меридиан печени (LV) Liver (足厥陰肝經, zújuéyīn gānjīng) — 14 акупунктурных точек, парный, относится к системе инь, элемент дерево. Движение энергии по меридиану центростремительное. Энергия исходит из меридиана желчного пузыря и поступает в меридиан легких. Период максимальной активности меридиана от 1 до 3 часов.

Все акупунктурные точки на ногах:

Да-дунь (LV-1) (大敦, dà-dūn - великое хранилище)

Син-цзянь (LV-2) (行間, xíng-jiān - между колен)

Тай-чун (LV-3) (太衝, tài-chōng - великая атака)

Чжун-фэн (LV-4) (中封, zhōng-fēng - средняя печать)

Ли-гоу (LV-5) (蠡溝, lí-gōu - конечный желобок)

Чжун-ду (LV-6) (中都, zhōng-dū - средняя столица)

Си-гуань (LV-7) (膝關, xī-guān - соединение колена)

Цюй-цюань (LV-8) (曲泉, qū-quán - извилистый источник)

Инь-бао (LV-9) (陰包, yīn-bāo - оболочка инь)

Цзу-у-ли (LV-10) (足五裏, zú-wǔ-lǐ - пять ли)

Инь-лянь (LV-11) (陰廉, yīn-lían - угол инь)

Цзи-май (LV-12) (急脈, jí-mài - быстрый пульс)

Все точки акупунктуры меридиана Печени

Меридиан желчного пузыря (GB)Gall Bladder (足少陽膽經, zúshàoyáng dǎnjīng) — 44 акупунктурные точки, парный, относится к системе ян, элемент дерево. Движение энергии по меридиану центробеж­ное. Энергия исходит из меридиана трех обогревателей и передается меридиану печени. Период максимальной активности меридиана от 23 до 1 часа.

Этот меридиан берет начало от наружного угла глаза, поднимается вверх по боковой части лба, проходит за ухо, снова поднимается вверх в области виска, проходя по лбу до точки ян-бай (14-я точка меридиа­на желчного пузыря), далее через заднюю часть головы к затылку и к надключичной ямке.

Относящееся к уху ответвление отходит за ухом, входит в него, снова выходит перед ухом и оканчивается у наружного угла глаза. В этом месте берет начало ветвь, опускающаяся вниз к точке да-инь (5-я точка меридиана желудка), встречается с меридианом трех обогревате­лей ниже глазной орбиты, опускается далее до точки цзя-че (6-я точка меридиана желудка), проходит по шее и входит в надключичную ямку.

От надключичной ямки меридиан желчного пузыря имеет два тракта. Один проходит внутри грудной полости к диафрагме, соединя­ется с печенью и желчным пузырем, идет в паховую область, огибает волосяной покров лобка, проходя далее наискось к бедренной кости.

Другой тракт опускается от надключичной ямки к плечу, проходит со стороны грудной клетки, минует реберную дугу и достигает бедра, где соединяется с первым трактом. Далее меридиан желчного пузыря опускается по латеральной стороне нижней конечности, достигая через наружную лодыжку фибулярной стороны 4-го пальца стопы. Ответвле­ние, начинающееся в этом месте, проходит через пятку до латеральной стороны

большого пальца стопы, где соединяется с меридианом печени.

Важнейшие заболевания перемежающиеся лихорадочные состоя­ния, горький привкус во рту, частая отрыжка, боли в области ребер, малярия, головные боли, боли в верхней и нижней челюстях, боли у наружного угла глаза, шум в ушах, рвота, мигрень, параличи нижних конечностей, боли и парестезии в зоне прохождения меридиана и т.д.

Все акупунктурные точки на ногах:

Хуань-тяо (GB-30) (環跳, huán-tiào - круговой прыжок)

Фэн-ши (GB-31) (風市, fēng-shì - ветряной рынок)

Чжун-ду-бедра (GB-32) (中瀆, zhōng-dú - средняя река)

Цзу-ян-гуань (GB-33) (膝陽關, xī-yáng-guān - граница ян на колене)

Ян-лин-цюань (GB-34) (陽陵泉, yáng-líng-quán - источник ян на холме)

Ян-цзяо (GB-35) (陽交, yáng-jiāo - точка встречи ян)

Вай-цю (GB-36) (外丘, wài-qiū - наружный холм)

Гуан-мин (GB-37) (光明, guāng-míng - яркий свет)

Ян-фу (GB-38) (陽輔, yáng-fǔ - опора ян)

Сюань-чжун (GB-39) (懸鍾, xuán-zhōng - висячий колокол)

Цю-сюй (GB-40) (丘墟, qiū-xū - рынок на холме)

Цзу-линь-ци (GB-41) (足臨泣, zú-lín-qì - "ножной" спуск слёз)

Ди-у-хуэй (GB-42) (地五會, dì-wǔ-huì - земля пяти встреч)

Ся-си (GB-43) (俠谿, xiá-xī - узкий поток)

Цзу-сяо-инь -ноги (GB-44) (足竅陰, zú-qiào-yīn - ножное отверстие инь)

Все точки акупунктуры меридиана Желчного Пузыря

Меридиан желудка (ST) Stomach — 45 акупунктурных точек, парный, относится к системе ян, элемент земля. Движение энергии по меридиануцентробежное. Исходитэнер- гия из меридиана толстой кишки и направляется в меридиан селезенки- поджелудочной железы. Период максимальной активности от 7 до 9 часов.

Меридиан желудка берет начало от крыла носа и поднимается к внут­реннему углу глаза, где соединяется с меридианом мочевого пузыря. Отсюда тянется к нижнему краю глазницы (точка чэн-ци, первая точка меридиана желудка) и опускается к зубам верхней челюсти, охватыва­ет губы, соединяется в точке чэн-цзян (сосуд слуги 24) с меридианом желудка противоположной стороны и проходит перед ухом и по боко­вой стороне лба вверх к височному углу. От нижнечелюстного угла он опускается по горлу к надключичной ямке, где раздваивается. Одна ветвь проходит через грудную клетку к диафрагме и желудку, соеди­няется с селезенкой и идет дальше к паховому сгибу. Другая ветвь проходит по поверхности через грудной сосок по животу к паховой об-

ласти, где соединяется с ветвью, пролегающей в глубине. Далее мери­диан желудка проходит по передней стороне бедра и голени до тыль­ной стороны стопы к фабулярной стороне второго пальца стопы. На голени меридиан желудка имеет две боковые ветви.

Одна проходит от точки дзу-сань-ли (36-я точка меридиана желуд­ка) вниз до латеральной стороны третьего пальца стопы. Другая — от тыльной стороны стопы к средней стороне большого пальца стопы, где соединяется с меридианом селезенки