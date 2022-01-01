Акупунктурные точки на ногах
На ногах находятся точки акупунктуры меридианов - Меридиан Почек, Меридиан Мочевого Пузыря, Меридиан Печени, Меридиан Желчного Пузыря, Меридиан Желудка, Меридиан Селезенки
Меридиан почек (KD) Kidney (足少陰腎經, zúshàoyīn shènjīng) — 27 акупунктурных точек, парный, относится к системе инь, элемент вода. Движение энергии по меридиану центро стремительно е. Энергия поступает из меридиана мочевого пузыря и передается меридиану перикарда. Период максимальной активности меридиана почек от 17 до 19 часов.
Меридиан почек берет начало ниже мизинца стопы, проходит к подошве стопы и далее к внешней лодыжке, которую окружает. Далее проходит по внутренней стороне нижней конечности сзади от меридиана печени и меридиана селезенки. С задней стороны бедра он подходит к нижнему концу позвоночника (точка чан-цян, 1-я точка сосуда управителя), проходит вдоль позвоночника к почкам, откуда отходит его ветвь, ведущая к мочевому пузырю.
Другая ветвь берет начало от почки, поднимается к печени, проходит сквозь диафрагму, входит в легкие и встречается с меридианом перикарда. Внутри легких эта ветвь разветвляется на две части. Первая соединяется с сердцем и распространяется внутри грудной клетки. Вторая проходит вдоль шеи, оканчиваясь у корня языка.
Важнейшие заболевания: головокружение, шум в ушах, сперматорея (в китайской медицине это означает как истечение семени, так и нарушение потенции), одышка, кровохарканье, сухость во рту и сухость языка, припухлости и боли в глотке, боли в пояснице, отеки, запоры, понос, мелькание в глазах, чувство беспокойства в сердпе. психические расстройства (состояние беспокойства, возбуждение), мышечная слабость нижних конечностей, ощущение жара на подножии стопы, боли в зоне прохождения меридиана, в спине и в поясничной области.
Все акупунктурные точки на ногах:
Юн-цюань (KD-1) (涌泉, yǒng-quán - клокочущий источник)
Жань-гу (KD-2) (然谷, rán-gǔ - долина трех испытаний)
Тай-си (KD-3) (太谿, tài-xī - большой поток)
Да-чжун (KD-4) (大鐘, dà-zhōng - большой колокол)
Шуй-цюань (KD-5) (水泉, shuǐ-quán - водный источник)
Чжао-хай (KD-6) (照海, zhào-hǎi - блеск на море)
Фу-лю (KD-7) (複溜, fù-liū - повторяющаяся ошибка)
Цзяо-синь (KD-8) (交信, jiāo-xìn - перекрест во времени)
Чжу-бинь (KD-9) (築賓, zhù-bīn - здание для гостя)
Инь-гу (KD-10) (陰谷, yīn-gǔ - долина инь)
Все акупунктурные точки меридиана Почек
Меридиан мочевого пузыря (UB) Urinary Bladder (足太陽膀胱經, zútàiyáng pángguāngjīng) —67 акупунктурных точек, парный, относится к системе ян, элемент вода. Движение энергии по меридиану центробежное. Энергия поступает из меридиана тонкой кишки и направляется в меридиан почек. Максимальная активность меридиана от 15 до 17 часов.
Меридиан мочевого пузыря берет начало от внутреннего угла глаза, поднимается по лбу к верхней части черепной коробки, где соединяется на темени с точкой бай-хуэй (20-я точка сосуда зшравителя). От те мени отходит ответвление в область виска и к ушам, которые охватываются им.
Другая ветвь входит под черепную коробку к головному мозгу, снова выходит в затылочной области наружу, разделяясь на две части, которые опускаются вниз параллельно друг другу сбоку от позвоночника. Одна линия проходит на удалении 1,5 цуня, другая линия — на удалении 3 цуней от средней дорсальной линии. Первая линия проходит от затылка к пояснице, где она соединяется с почкой и относящимся к рассматриваемому меридиану мочевым пузырем. Далее она проходит по дорсальной стороне бедра до подколенной ямки.
Вторая спинная линия меридиана мочевого пузыря проходит от затылка через лопатку вниз до подколенной ямки, где соединяется с первой линией. От подколенной ямки меридиан проходит по дорсальной стороне голени сзади внешней лодыжки, по внешней стороне 5-й плюсны к кончику мизинца стопы
Важнейшие заболевания: недостаточность мочеиспускания и задержка мочи, недержание мочи, маниакальные состояния, головные боли, болезни глаз, боли и ограничение подвижности в зонах тела, по которым проходит меридиан, носовое кровотечение, гемиплегии нижних конечностей, боли и ограничение подвижности в коленном суставе, икре, пятке и мизинце стопы,
Все акупунктурные точки на ногах:
Хуэй-ян (UB-35) (會陽, huì-yáng - соединение ян)
Чен-фу (UB-36) (承扶, chéng-fú - поддерживаемый рукой)
Инь-мэнь (UB-37) (殷門, yīn-mén - большие красные ворота)
Фу-си (UB-38) (浮郄, fú-xì - поверхностная ямка)
Вэй-ян (UB-39) (委陽, wěi-yáng - накопление ян)
Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)
Фу-фэнь (UB-41) (附分, fù-fēn - латеральное разделение)
По-ху (UB-42) (魄户, pò-hù - убежище души)
Гао-хуан (UB-43) (膏肓, gāo-huāng - жизненные органы)
Шень-тан (UB-44) (神堂, shén-táng - храм духа)
И-си (UB-45) (譩譆, yì-xǐ - крик боли)
Гэ-гуань (UB-46) (膈關, gé-guān - граница диафрагмы)
Хуань-мэнь (UB-47) (魂門, hún-mén - врата души)
Ян-ган (UB-48) (陽綱, yáng-gāng - источник ян)
И-шэ (UB-49) (意舍, yì-shè - убежище мысли)
Вэй-цан (UB-50) (胃倉, wèi-cāng - амбар желудка)
Хуань-мэнь (UB-51) (肓門, huāng-mén - врата жизненных центров)
Чжи-ши (UB-52) (志室, zhì-shì - место воли)
Бао-хуан (UB-53) (胞肓, bāo-huāng - пузырь хуан)
Чжи-бянь (UB-54) (秩邊, zhì-biān - самый нижний по порядку)
Хэ-ян (UB-55) (合陽, hé-yáng - встреча ян)
Чэн-цзинь (UB-56) (承筋, chéng-jīn - поддержка сухожилия)
Чэн-шань (UB-57) (承山, chéng-shān - опора холма)
Фэй-ян (UB-58) (飛揚, fēi-yáng - взлет)
Фу-ян (UB-59) (跗陽, fū-yáng - ян тыла кости)
Кунь-лунь (UB-60) (昆侖, kūn-lún - большой и высокий)
Пу-шэнь (UB-61) (僕參, pú-cān - поклонение на согнутых коленях)
Шэнь-май (UB-62) (申脈, shēn-mài - растяжимый сосуд)
Цзинь-мэнь (UB-63) (金門, jīn-mén - золотые ворота)
Цзин-гу (UB-64) (京骨, jīng-gǔ - главная кость)
Шу-гу (UB-65) (束骨, shù-gǔ - соединение костей)
Цзу-тун-гу (UB-66) (足通谷, zú-tōng-gǔ - проход долиной)
Чжи-инь (UB-67) (至陰, zhì-yīn - достижение инь)
Все акупунктурные точки меридиана Мочевого Пузыря
Меридиан печени (LV) Liver (足厥陰肝經, zújuéyīn gānjīng) — 14 акупунктурных точек, парный, относится к системе инь, элемент дерево. Движение энергии по меридиану центростремительное. Энергия исходит из меридиана желчного пузыря и поступает в меридиан легких. Период максимальной активности меридиана от 1 до 3 часов.
Все акупунктурные точки на ногах:
Да-дунь (LV-1) (大敦, dà-dūn - великое хранилище)
Син-цзянь (LV-2) (行間, xíng-jiān - между колен)
Тай-чун (LV-3) (太衝, tài-chōng - великая атака)
Чжун-фэн (LV-4) (中封, zhōng-fēng - средняя печать)
Ли-гоу (LV-5) (蠡溝, lí-gōu - конечный желобок)
Чжун-ду (LV-6) (中都, zhōng-dū - средняя столица)
Си-гуань (LV-7) (膝關, xī-guān - соединение колена)
Цюй-цюань (LV-8) (曲泉, qū-quán - извилистый источник)
Инь-бао (LV-9) (陰包, yīn-bāo - оболочка инь)
Цзу-у-ли (LV-10) (足五裏, zú-wǔ-lǐ - пять ли)
Инь-лянь (LV-11) (陰廉, yīn-lían - угол инь)
Цзи-май (LV-12) (急脈, jí-mài - быстрый пульс)
Все точки акупунктуры меридиана Печени
Меридиан желчного пузыря (GB)Gall Bladder (足少陽膽經, zúshàoyáng dǎnjīng) — 44 акупунктурные точки, парный, относится к системе ян, элемент дерево. Движение энергии по меридиану центробежное. Энергия исходит из меридиана трех обогревателей и передается меридиану печени. Период максимальной активности меридиана от 23 до 1 часа.
Этот меридиан берет начало от наружного угла глаза, поднимается вверх по боковой части лба, проходит за ухо, снова поднимается вверх в области виска, проходя по лбу до точки ян-бай (14-я точка меридиана желчного пузыря), далее через заднюю часть головы к затылку и к надключичной ямке.
Относящееся к уху ответвление отходит за ухом, входит в него, снова выходит перед ухом и оканчивается у наружного угла глаза. В этом месте берет начало ветвь, опускающаяся вниз к точке да-инь (5-я точка меридиана желудка), встречается с меридианом трех обогревателей ниже глазной орбиты, опускается далее до точки цзя-че (6-я точка меридиана желудка), проходит по шее и входит в надключичную ямку.
От надключичной ямки меридиан желчного пузыря имеет два тракта. Один проходит внутри грудной полости к диафрагме, соединяется с печенью и желчным пузырем, идет в паховую область, огибает волосяной покров лобка, проходя далее наискось к бедренной кости.
Другой тракт опускается от надключичной ямки к плечу, проходит со стороны грудной клетки, минует реберную дугу и достигает бедра, где соединяется с первым трактом. Далее меридиан желчного пузыря опускается по латеральной стороне нижней конечности, достигая через наружную лодыжку фибулярной стороны 4-го пальца стопы. Ответвление, начинающееся в этом месте, проходит через пятку до латеральной стороны
большого пальца стопы, где соединяется с меридианом печени.
Важнейшие заболевания перемежающиеся лихорадочные состояния, горький привкус во рту, частая отрыжка, боли в области ребер, малярия, головные боли, боли в верхней и нижней челюстях, боли у наружного угла глаза, шум в ушах, рвота, мигрень, параличи нижних конечностей, боли и парестезии в зоне прохождения меридиана и т.д.
Все акупунктурные точки на ногах:
Хуань-тяо (GB-30) (環跳, huán-tiào - круговой прыжок)
Фэн-ши (GB-31) (風市, fēng-shì - ветряной рынок)
Чжун-ду-бедра (GB-32) (中瀆, zhōng-dú - средняя река)
Цзу-ян-гуань (GB-33) (膝陽關, xī-yáng-guān - граница ян на колене)
Ян-лин-цюань (GB-34) (陽陵泉, yáng-líng-quán - источник ян на холме)
Ян-цзяо (GB-35) (陽交, yáng-jiāo - точка встречи ян)
Вай-цю (GB-36) (外丘, wài-qiū - наружный холм)
Гуан-мин (GB-37) (光明, guāng-míng - яркий свет)
Ян-фу (GB-38) (陽輔, yáng-fǔ - опора ян)
Сюань-чжун (GB-39) (懸鍾, xuán-zhōng - висячий колокол)
Цю-сюй (GB-40) (丘墟, qiū-xū - рынок на холме)
Цзу-линь-ци (GB-41) (足臨泣, zú-lín-qì - "ножной" спуск слёз)
Ди-у-хуэй (GB-42) (地五會, dì-wǔ-huì - земля пяти встреч)
Ся-си (GB-43) (俠谿, xiá-xī - узкий поток)
Цзу-сяо-инь -ноги (GB-44) (足竅陰, zú-qiào-yīn - ножное отверстие инь)
Все точки акупунктуры меридиана Желчного Пузыря
Меридиан желудка (ST) Stomach — 45 акупунктурных точек, парный, относится к системе ян, элемент земля. Движение энергии по меридиануцентробежное. Исходитэнер- гия из меридиана толстой кишки и направляется в меридиан селезенки- поджелудочной железы. Период максимальной активности от 7 до 9 часов.
Меридиан желудка берет начало от крыла носа и поднимается к внутреннему углу глаза, где соединяется с меридианом мочевого пузыря. Отсюда тянется к нижнему краю глазницы (точка чэн-ци, первая точка меридиана желудка) и опускается к зубам верхней челюсти, охватывает губы, соединяется в точке чэн-цзян (сосуд слуги 24) с меридианом желудка противоположной стороны и проходит перед ухом и по боковой стороне лба вверх к височному углу. От нижнечелюстного угла он опускается по горлу к надключичной ямке, где раздваивается. Одна ветвь проходит через грудную клетку к диафрагме и желудку, соединяется с селезенкой и идет дальше к паховому сгибу. Другая ветвь проходит по поверхности через грудной сосок по животу к паховой об-
ласти, где соединяется с ветвью, пролегающей в глубине. Далее меридиан желудка проходит по передней стороне бедра и голени до тыльной стороны стопы к фабулярной стороне второго пальца стопы. На голени меридиан желудка имеет две боковые ветви.
Одна проходит от точки дзу-сань-ли (36-я точка меридиана желудка) вниз до латеральной стороны третьего пальца стопы. Другая — от тыльной стороны стопы к средней стороне большого пальца стопы, где соединяется с меридианом селезенки
Все акупунктурные точки на ногах:
Би-гуань (ST-31) (髀關, bì-guān - граница бедра)
Фу-ту бедра (ST-32) (伏兔, fú-tù - лежащий ничком)
Инь-ши (ST-33) (陰市, yīn-shì - рынок инь)
Лян-цю (ST-34) (梁丘, liáng-qiū - вершина холма)
Ду-би (ST-35) (犢鼻, dú-bí - нос теленка)
Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)
Шан-цзюй-сюй (ST-37) (上巨虚, shàng-jù-xū - огромный верхний проход)
Тяо-коу (ST-38) (條口, tiáo-kǒu - узкий рот)
Ся-цзюй-сюй (ST-39) (下巨虚, xià-jiù-xū - нижний огромный проход)
Фэн-лун (ST-40) (豐隆, fēng-lóng - богатый и процветающий)
Цзе-си (ST-41) (解谿, jiě-xī - открытая лощина)
Чун-ян (ST-42) (衝陽, chōng-yáng - наплыв ян)
Сянь-гу (ST-43) (陷谷, xiàn-gǔ - струящаяся долина)
Нэй-тин (ST-44) (内庭, nèi-tíng - внутренний двор)
Ли-дуй (ST-45) (厲兑, lì-dùi - больной рот)
Все точки акупунктуры меридиана Желудка
Меридиан селезенки-поджелудочной железы (SP)Spleen (足太陰脾經, zútàiyīn píjīng) — 21 акупунктурная точка, парный, относится к системе инь, элемент земля. Движение энергии по меридиану центростремительное. Энергия поступает из меридиана желудка и переходит в меридиан сердца. Период максимальной активности меридиана от 9 до 14 часов.
Меридиан селезенки берет начало на тибиальной стороне большого пальца стопы. Он проходит внутри лодыжки вверх, перекрещиваясь на удалении 8 цуней выше последней с меридианом печени. Далее он проходит по внутренней стороне нижней конечности и, минуя паховый сгиб, идет внутрь живота, достигает селезенки и дает ответвление к желудку. Далее он проходит сквозь диафрагму в грудную клетку, поднимается вдоль ребер, достигает корня языка и распространяется под языком. Ветвь проходит от диафрагмы через желудок к сердцу, где соединяется с меридианом сердца.
Важнейшие заболевания: ригидность и болезненность языка, боли в желудке, рвота, вздутие живота, общая слабость, боли в теле, чувство переполнения в желудке, жидкий или бесформенный стул, нарушения пищеварения, отеки, боли и парестезии по ходу меридиана, нарушение подвижности большого пальца, дисменорея и т.д.
Все акупунктурные точки на ногах:
Инь-бай (SP-1) (隱白, yǐn-bái - скрытая белизна, ясность)
Да-ду (SP-2) (大都, dà-dū - большая столица)
Тай-бай (SP-3) (太白, tài-bái - высшая белизна, ясность)
Гунь-сунь (SP-4) (公孫, gōng-sūn - коллатеральный пункт канала селезёнки)
Шан-цю (SP-5) (商丘, shāng-qīu - холм совещаний)
Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)
Лоу-гу (SP-7) (漏谷, lòu-gǔ - струящаяся долина)
Ди-цзи (SP-8) (地機, dì-jī - земная /светская/ перемена)
Инь-лин-цюань (SP-9) (陰陵泉, yīn-líng-qúan - источник инь на холме)
Сюэ-хай (SP-10) (血海, xuè-hǎi - море крови)
Цзи-мэнь (SP-11) (箕門, jī-mén - седьмые ворота)
Все точки акупунктуры меридиана Селезенки
Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.