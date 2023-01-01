Аодзиру - Барлейграсс в макробиотике

Аодзиру (яп. 青汁, «зелёный сок») - японский овощной напиток из зелёных овощей или ячменя, богатый витаминами.

При производстве напитка используется метод сушки сока зелени, изобретённый японским исследователем полезных свойств ячменя Ёсихидэ Хагиварой.

Доктор Ёсихидэ Хагивара более 25 лет изучал сок зеленых растений и пришел к выводу, что именно в молодых побегах ячменя содержится максимальное количество естественных полезных веществ.

Аодзиру очень популярен в Японии. Его там пьют все, от детей до стариков.

В странах Европы и США, аодзиру известен под более понятным названием Barley Grass juice powder, что так и переводится – «порошок из сока травы ячменя».

БАРЛЕЙГРАСС - ПОРОШОК РОСТКОВ ЯЧМЕНЯ - (АНАЛОГ ЯПОНСКОГО НАПИТКА АОДЗИРУ)

Аодзиру (Барлейграсс) - это уникальный порошок изготовленный из молодых проростков ячменя. Семена проращиваются в течении нескольких дней и высаживаются в грунт. Когда зеленые побеги достигают высоты 15-20 см их срезают. В это время ростки содержат наибольшее количество живого хлорофилла, высококачественных протеинов, витаминов и минеральных веществ.

Сырой органический порошок ростков ячменя (барлейграсс от англ. barleygrass) содержит большинство известных науке витаминов и минералов: калий, магний, медь, фосфор, марганец, цинк, бета-каротин, В1, В2, В6 и К.

Также в его состав входят поливитамины, которые оказывают ощелачивающее воздействие на организм и избавляют организм от кальциевых отложений в суставах.



Благодаря воздействию барлейграсс повышается секреция и нормализуется кислотность соляной кислоты - пищеварение и процессы усвоения полезных веществ улучшаются и приходят в норму.