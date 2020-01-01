Вода для здоровья человека

Человеческий организм на 60-80% состоит из молекул воды. Суточная норма каждого человека индивидуальна. На количество необходимой жидкости влияют возраст, пол, вес, деятельность, атмосфера, рацион, образ жизни и много чего другого. Институт медицины США определил, что нормой для взрослого мужчины является 3,7 л жидкости в день. Женщинам нужно примерно 2,7 л. Но стоит помнить, что жидкость – это не только чистая или минеральная вода. Чаи, соки, супы, овощи, фрукты также наполняют наш организм необходимой жидкостью.

Но температура воды играет не менее важную роль, чем ее количество.

Китайская традиционная медицина считает, истинный рецепт молодости – это горячая вода. Температура воды должна быть примерно 40-45°С. То есть средняя между кипятком и теплой. Ну а напитки со льдом, это самая вредная для организма жидкость. Поэтому стакан воды может быть как полезен, так и вреден.

Люди, не знающие, как правильно пить воду, привыкли выпивать по утрам чашку холодной минералки. Считается, что такой способ позволяет быстрее проснуться. Но на самом деле в таком случае тело испытывает шок, запуская защитную реакцию организма. Начинается подогрев жидкости в организме до нормальной температуры.

Холодная вода также вызывает спазмы сосудов и кишечного тракта. Органы ЖКТ запускают активную выработку слизи, что замедляет процесс пищеварения. После спазма желудка может образоваться спазм желчного пузыря, последствия которого намного хуже.

Такая защитная реакция требует немало энергии. Пока температура воды в организме не достигнет нормального уровня, желудок будет тратить энергию на процесс подогрева жидкости, а не поглощение питательных веществ. Но такое сжигание калорий крайне неполезно.

Горячая вода наоборот расслабит ткани органов желудочно-кишечного тракта. Кроме того, стакан воды, подогретой до нужной температуры, очистит кишечник от остатков пищи и напитков. Что крайне важно для начала нового дня.

Стакан воды также поможет нормальному обмену веществ, очистит кровь от вредных элементов и запустит процесс полной детоксикации организма. Такая детоксикация может происходить через потовые железы, лимфатическую систему и почки. Так постепенно задействуются все органы, что мягко пробуждает тело.

В результате новой привычки вы обретете здоровый цвет кожи, обеспечите ее чистоту, отсутствие жирного блеска. Кроме того, абсолютно без усилий сможете слегка похудеть. А это положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы.

Как правильно пить воду

Как правильно пить воду, чтобы получить с нее максимум пользы?

Пьется вода температурой 40-45°С. Вода должна быть выпита натощак. Горячая вода пьется не спеша, мелкими глоточками. К завтраку можно приступать спустя 20 мин после.

Живая и мертвая вода - легкая и тяжелая вода.

Легкая (живая) вода - это вода, состоящая только из легких атомов водорода (протия) и атомов кислорода-16.

Тяжелая (мертвая) вода образованная тяжелыми атомами водорода или кислорода, - атомами дейтерия или атомами кислорода-17 и кислорода-18.

Вообще, надо иметь ввиду, что все это разные виды воды.

При этом они сильно отличаются по своим физическим и биологическим свойствам от привычной нам легкой воды. Термин «тяжелая вода» в научной и популярной литературе закрепился за дейтериевой водой (оксидом дейтерия).

Для животных смертельной является 30% -ая замена обычной воды в организме на тяжелую воду.

В чистом виде лёгкой воды в природе не существует. Можно говорить о том, что любая природная вода содержит больше или меньше тяжелых молекул воды. В этом смысле, самая лёгкая вода на Земле, образовавшаяся в результате естественных атмосферных процессов, - ледниковая вода в Антарктиде. Содержание дейтерия в этой воде составляет 89 ppm (частей на миллион). В московской воде дейтерия, например, на 60% больше.

Питьевая вода, частично очищенная от дейтерия, позволяет существенно повысить устойчивость организма к повреждающим воздействиям различной природы (химическим ядам, канцерогенам, радиации) и снизить риск болезней, ассоциируемых со старением, – в первую очередь онкологических заболеваний и сахарного диабета. Согласитесь, такие эффекты оправдывают усилия по очистке воды от дейтерия и объясняют, зачем нужна такая очистка.

Весь дейтерий в природной воде находится в виде молекул HDO – молекул, так называемой, полутяжелой воды, от которых и надо очищать воду.

Сколько такой воды в обычной воде? Около 330 мг в литре. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать.

Например, допустимое содержание солей в питьевой воде высшей категории качества – 200-500 мг на литр. Как видим, это величины одного порядка. То же самое можно сказать о содержании дейтерия в нашем организме. Оказывается, его не так уж и мало. В сопоставимых величинах (ммоль/л) в плазме крови дейтерия в 4 раза больше, чем калия, в 6 раз больше, чем кальция и в 10 раз больше, чем магния.

Способ убрать тяжелую воду и получить чистую воду

Очистка воды заморозкой основывается на свойстве растворённых в ней веществ переходить в лёд при разных температурах при заморозке.

Примеси «тяжёлой воды» и некоторые соли тяжёлых металлов замерзают при +4 градусах Цельсия, остальные растворённые соли при -6 градусах Цельсия, чистая вода при 0 градусов.

Три этапа получения чистой воды

Первый этап – это отделение «тёплого льда», замерзшего при +4 и содержащего «тяжёлую воду». Заканчивается после образования корочки льда на поверхности воды и на стенках сосуда. Когда в лёд перейдёт около 5-7% замораживаемого объёма, оставшуюся воду сливают для дальнейшей очистки. А «грязный» лёд с примесями выбрасывают или утилизируют.

Второй этап – это отделение чистого льда, замёрзшего при 0 градусов. Сливают остаток воды по достижении объёма льда 70-80% от первоначально замораживаемой воды.

Третий этап – это правильное размораживание льда и получение талой воды. На этом этапе вода должна размораживаться естественным образом, без применения дополнительного нагрева.

При замораживании механические частички грязи, ржавчины, песка из льда не удаляются. Их надо отфильтровать заранее, любым механическим фильтром.

Главное условие – равномерное охлаждение воды, для этого ёмкость ставят на картон или поролон, чтобы избежать переохлаждения днища. Скорость промерзания зависит от объёма и температуры в морозильной камере. Нужно экспериментально подобрать такой объём, чтобы половина воды превращалась в лёд примерно за 10-12 часов.

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