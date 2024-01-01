NMN никотинамид как потенциальное нейропротекторное и антивозрастное средство

С возрастом организм начинает менее эффективно производить и расходовать энергию. Механизм снижения эффективности долгое время оставался неясен, но сейчас удалось выяснить, что это связано со снижением выработки кофермента никотинамида дениндинуклеотида (NAD+), необходимого для выработки энергии.

Выход нашли в создании высокой концентрации в крови никотинамида мононуклеотида (NMN), который в организме успешно преобразуется в NAD+.

Это позволяет дольше поддерживать эффективность метаболизма. Самое интересное, что существенные дозы NMN содержатся в довольно обычных пищевых продуктах, например в капусте брокколи.

Самое главное его предназначение NAD+ – это перенос электронов. Он «берет» электролит у одной молекулы и «отдает» ее другой. Так, пища, попавшая к нам с едой, превращается в пищу для мозга и тела. Выходит, что наша жизнедеятельность напрямую зависит от NAD+.

NMN, в свою очередь, это некий предшественник NAD+. NMN в организме вступает в реакции, в результате которых образуется NAD+

NMN усиливает не только секрецию инсулина, но и его действие. Добавки NMN ослабляют резистентность печени к инсулину, вызванную диетой с высоким содержанием жиров. Это достигается путем восстановления биосинтеза NAD+, активности SIRT1 и экспрессии генов, связанных с воспалением, окислительным стрессом. (Инсулин инактивирует фосфорилазу печени— основной фермент, способствующий распаду гликогена печени до глюкозы. ) Инсулинорезистентность играет роль в развитии заболеваний печени и прежде всего - неалкогольной жировой болезни печени.

Исследования показывают, что NMN улучшает многочисленные функции нейронов в мозге .

Введение NMN улучшает когнитивны е функции и память

Интересно, что данные исследований, сравнивающих эффекты различных доз, показывают, что иногда более низкие дозы NMN могут быть более полезными по сравнению с более высокими дозами в контексте здоровья и функции нейронов .

Например, 100 мг/кг NMN ​​улучшали физическую активность лучше, чем 300 мг/кг. 62,5 мг/кг NMN ​​лечил ишемическое повреждение головного мозга более эффективно, чем более высокие дозы (от 125 до 500 мг/кг). Возможно, что локальное накопление NMN, вызванное введением высоких доз, оказывает негативное воздействие, специфичное для определенных функций или областей мозга.

Итак, здесь, как на тарелке, мы видим часто повторяемое правило: больше не всегда значит лучше.

Необходимо учитывать профилактический характер этого продукта. Часто именно отсутствие изменений является желаемым эффектом в долгосрочной перспективе, когда альтернативой было бы прогрессивное старение без добавок. К сожалению, мы не можем измерить этот эффект самостоятельно и в некоторой степени должны полагаться на доверие к результатам научных исследований.

Чем старше возраст пользователя, тем лучше реакция и эффект от приема добавок NMN. Об этом говорят как мнения пользователей, так и исследования на животных.

(NMN - сокращенное название, nicotinamide mononucleotide)

(NAD+ (Nicotineamide Adenine Dinucleotide), НАД+ (никотинамидадениндинуклеотид) Кофермент, присутствующий во всех живых клетках)

Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты

Брокколи - 400 г Картофель - 150 г Морковь - 1 шт. Лук репчатый - 50 г Соль морская - по вкусу Петрушка, укроп - несколько веточек Чеснок - 1 зубчик Лавровый лист - 1 шт. Для приготовления диетического супа-пюре из брокколи подготовьте все овощи. Лук, картофель и морковь почистите, помойте вместе с капустой. Картофель, лук и морковь нарежьте кубиком, промойте.

Переложите овощи в сотейник или кастрюлю, залейте чистой питьевой водой, сразу же положите лавровый лист. Варите овощи на умеренном огне 15 минут.

Когда овощи в сотейнике будут практически готовы, переложите к ним стебель брокколи и нарезанный чеснок, варите еще 5 минут.

Спустя время переложите в сотейник соцветия брокколи, варите минут 4-5. В процессе суп посолите морской или гималайской солью. При желании можно добавить овощную приправу,

Всыпьте в суп нарезанную свежую зелень, перемешайте, выключите плиту. Оставьте суп под крышкой минут на 10, нужно дать всем овощным вкусам смешаться.

Отложите несколько соцветий брокколи для украшения, выбросьте лавровый лист и пробейте суп погружным блендером до однородного состояния. Очень вкусный и полезный диетический суп-пюре из брокколи готов.

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