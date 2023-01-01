Детокс продукты в макробиотике

Детокс продукты - Продукты детоксиканты в Макробиотике

Излишнее употребление сладкого, жирного, алкогольного приводит к накоплению токсинов и шлаков, от которых время от времени нужно очищать организм.

Чтобы очистить организм, необязательно прибегать к крайним мерам. Стоит лишь правильно питаться и включить в рацион несколько продуктов, которые помогут быстрее достичь цели.

Детокс – это очищение организма от шлаков и токсинов, которые накапливаются в процессе жизнедеятельности. Неправильное питание и пренебрежение здоровым образом жизни в целом – источник их образования. Усилители вкуса, консерванты, искусственные красители, сахар, алкоголь и другие вредные вещества отрицательно влияют на состояние здоровья, а плохая экология, стрессы и малоподвижный образ жизни еще больше усугубляют ситуацию. Организму просто необходимо избавляться от зашлакованности.

Детокс-продукт : лимон

Настоящий король детокса - лимон. Он уничтожает токсины, которые засоряют наш организм. Лимон богат калием и витамином С, что по многочисленным научным исследованиям способствует предупреждению рака, сокращает количество холестерина в крови и способствует улучшению иммунитета.

Детокс-продукт : яблоко

Человек ежедневно употребляет глютен в составе еды, что может привести к затруднению работы пищевого тракта. Помочь может яблочная клетчатка, которая очищает организм и готовит кишечную флору к правильному перевариванию полезных овощных и фруктовых блюд. Ко всему прочему, натуральная яблочная кислота помогает бороться с патогенными бактериями.

Детокс-продукт : морковь

Богатая калием морковь благоприятствует очистке почек, а также способствует улучшению работы кишечного тракта. Кроме того, она помогает получить красивый загар, так что порадуйте себя свежевыжатым морковным соком.

Детокс-продукт : ананас

Ананас богат такими витаминами, как С, А и В, и крайне полезен для организма во время авитаминоза. Этот фрукт помогает вывести токсины и жиры, что способствует улучшению работы пищеварительной системы и выводит из крови холестерин. Все это благодаря бромелайну - ценному веществу, которое содержится в ананасе. Для того чтобы почувствовать эффект, стоит съедать регулярно 2 дольки свежего ананаса на голодный желудок.

Детокс-продукт : свекла

Свекла содержит большое количество клетчатки, которая благотворно действует на организм и очищает кишечник. А благодаря пектину, которым так богата свекла, из организма выводятся вредные вещества. В состав свеклы также входит йод, который крайне полезен при заболеваниях щитовидной железы и ожирении. Соли магния, в свою очередь, помогают при гипертонии, а хлор очищает печень, почки и желчный пузырь.

Детокс-продукт : огурец

Содержащий калий, кальций, железо, фосфор, йод и множество других микроэлементов и витаминов, огурец благотворно воздействует на организм в целом. Высокое содержание калия регулирует водный баланс, что способствует более эффективному выведению шлаков и токсинов.

Детокс-продукт : розмарин

Трава, благоприятно воздействующая на систему пищеварения. Входящие в ее состав вещества способствуют быстрому перевариванию даже жирной и тяжелой пищи. Вместе с тем розмарин ускоряет метаболизм и, как следствие, процесс похудения.

Детокс-продукт : грейпфрут

Грейпфрут известен прежде всего как диетический продукт. Он незаменим при желании очистить организм от шлаков и канцерогенов. Грейпфрут позволяет значительно снизить уровень инсулина и холестерина в крови человека.

Детокс-продукт : киви

Это антивозрастной продукт, который содержит множество антиоксидантов. Киви также хорош для очистки кишечного тракта. Этот фрукт расщепляет жиры и улучшает общее состояние организма. Также он помогает при отравлениях и медикаментозных интоксикациях.

Детокс-продукт : чеснок

Чеснок позволяет вывести из организма токсины, очищает кровеносные сосуды и повышает их эластичность. Также он способствует растворению холестериновых бляшек, убирает отложения солей, а также является прекрасным антивирусным и антимикробным средством.

Детокс-продукт : капуста

Необработанная капуста содержит столько же витамина C, сколько и апельсин. Китайская капуста, брокколи, квашеная капуста - все эти продукты являются важными антиоксидантами и помогают печени освободиться от лишних токсинов.

Незаменимый компонент для детокса это пектин

Рекомендации и советы

К очищению организма надо готовиться за неделю, резко менять рацион питания запрещено! Соки и смузи усваиваются очень быстро, поэтому придется пить коктейли по 7-9 раз в день. Напитки должны быть свежими, заготавливать их заранее нельзя. Пейте коктейли не больше трех-пяти дней, иначе возможны неприятные последствия. Детоксы запрещены при диабете, болезнях сердца и ЖКТ, во время беременности и в детском возрасте.

Детокс-напитки для очищения: домашние рецепты

Смузи «Метёлка» для детокса

Это средство подходит для очищения кишечника, омоложения кожи, укрепления здоровья. Все компоненты для приготовления напитка берутся в сыром виде.



Ингредиенты:

свёкла — ½ среднего плода

капуста белокочанная — 50 грамм

морковь — ½ средней

вода — 50 грамм

оливковое масло — 1 капля

лимонный сок — 1 капля.



Приготовление:

Овощи очистить и нашинковать. Добавить ингредиенты в ёмкость блендера. Долить воду, масло и сок. Взбить до однородного состояния. Если смузи получается слишком насыщенным, густым, добавьте воды до нужной консистенции. Этот напиток стоит пить в выходные утром или вечером. Средство вызывает выраженный послабляющий эффект. Поэтому стоит употреблять с осторожностью, предварительно обратив внимание на противопоказания.

Классический смузи для детокса



Смузи из клубники, сливочного йогурта и банана — это классика! И этот продукт способствует нежному, бережному очищению организма. А ещё ягоды клубники способствуют обновлению крови. Банан насыщает, но не способствует для увеличения массы тела.





Ингредиенты:

бананы — 1/2 штуки

клубника — 5 ягод

йогурт натуральный сливочный — 100 грамм.





Приготовление:

Банан очистить от кожуры и размять вилкой. Ягоды вымыть и избавить от плодоножки и листьев. Все сложить в блендер и залить йогуртом. Взбить массу до однородного состояния. Этот вариант напитка очень питательный и нежный. Подойдёт на завтрак, ужин и даже обед. Пить его можно 1-2 раза в неделю, если у вас нет аллергии на ягоды клубники.

Зеленый детокс-напиток



Ингредиенты:

лимон – половина фрукта;

грейпфрут – половина фрукта;

огурец – 3-4 шт.

Приготовление:

Помойте лимон и нарежьте его вместе с кожурой.

Грейпфрут также помойте и нарежьте.

Огурец помойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.

Поместите все ингредиенты в кувшин с крышкой (или бутылку).

Наполните льдом до половины.

Долейте 1-2 литра воды.

Поставьте в холодильник минимум на 1 час.

Зеленый витаминный напиток может стать отличным вариантом завтрака. Минимальное содержание калорий и максимальная польза витаминов – это заряд энергии на целый день без вреда для фигуры. Цитрусовые повысят содержание в организме витамина С, способствующего укреплению иммунитета. А легкое мочегонное действие огурца будет способствовать выведению шлаков и похудению.

Сладкий яблочно-травяной напиток для детокса



Ингредиенты:

яблоко – 1 шт.;

апельсин – 2 шт.;

розмарин – 2 щеп.;

соль гималайская – добавляется по вкусу.

Приготовление:

Помыть яблоко и нарезать его тонкими кусочками.

Апельсин очистить от кожуры и разделить на дольки.

Добавить 2 щепотки розмарина и гималайскую соль по вкусу.

Поместить фрукты в кувшин и до половины наполнить льдом.

Залить 1-2 литрами воды и поставить на час в холодильник.

Этот сладковатый на вкус и ароматный коктейль не только приятен в употреблении, но и нереально полезен. Яблоки и апельсины насытят организм различными витаминами и питательными элементами. А вещества, содержащиеся в розмарине, способствуют быстрому перевариванию тяжелой и жирной пищи, улучшают работу пищеварительной системы в целом и ускоряют метаболизм.

Напиток с сельдереем для детокса

Ингредиенты:

3 стебля сельдерея;

яблоко;

одна морковь.

Приготовление:

Все ингредиенты вымойте, а затем поместите в блендер. На яблоках кожуру можно оставить.

Перелейте массу в стакан, кушайте смузи ложечкой.

Напиток с мякотью ананаса, персика и грейпфрута для детокса

Ингредиенты:

2 целых грейпфрута;

2 ломтика спелого свежего ананаса;

1 столовая ложка натурального мёда;

мякоть 1 персика.

Приготовление:

Плоды цитрусовых очистить от кожуры и тщательно освободить от всех белых перегородок. Это обязательно, так как в тонкой кожице содержатся вещества, дающие горечь. Ананас очистить от кожуры и отрезать ломтики (грамм 100). Персик ошпарить кипятком и избавить от кожуры. Удалить косточку. Все фрукты нарезать кубиками. Отправить компоненты в блендер, туда же добавить мёд. Превратить массу в пюре. Готово!



Оранжевый смузи для детокса — находка для тех, кто хочет слегка почистить организм и позаботиться о своей фигуре! А ещё это очень вкусный напиток.





Ингредиенты:

мякоть свежей тыквы — 300 грамм

2 апельсина

4–5 штук кураги

½ столовой ложки цветочного мёда.





Приготовление:

Мякоть тыквы нарубить кубиками или соломкой. Апельсины очистить от кожуры и освободить от перегородок. Курагу предварительно размягчить, залив тёплой водой (30 минут). Когда все компоненты подготовлены, отправить их в ёмкость блендера и добавить туда ½ ложки натурального цветочного мёда. Превратить продукты в пюре. Готово! Этот великолепный напиток можно пить слегка охлаждённым или сразу после приготовления. Это отличный вариант смузи, который поможет очистить организм и похудеть!

Незаменимым компонентом для проведения детокс программ является Пектин

Пектины (от греческого pektos — свернувшийся, застывший) – это растительные полисахариды сложного строения, содержащиеся в различных плодах, ягодах, овощах и других видах растительного сырья. Наибольшее их содержание выявлено в плодах крупноплодных цитрусовых, яблоках

Пектиновые вещества — чрезвычайно эффективные и абсолютно безвредные природные детоксиканты.

Пектин очень важен для стабилизации обмена веществ, он снижает содержание холестерина в организме, улучшает периферическое кровообращение, а также перистальтику кишечника.

Он обладает способностью очищать живые организмы от вредных веществ: тяжелых металлов, радионуклидов, нитратов, пестицидов и других токсинов. Причем этот природный чистильщик работает очень старательно и эффективно, не оставляя после себя никакого мусора и при этом не нарушая бактериологического баланса организма. Многие специалисты называют пектин санитаром человеческого организма за его уникальную способность выводить из организма такие вредные вещества.

Важно: суточная доза употребления яблочного пектина составляет 15 г.

Пектин используется в двух видах – жидком и порошкообразном. Причем жидкая форма требует растворения при высоких температурах, а порошок – при низких.

Детокс напиток с пектином - "Пектолин"

Ингредиенты:

Молочная сыворотка - 1 литр

Пектин - 10 гр

Ананас (свежий или в сиропе) - 500 гр

Сахар по вкусу.

Приготовление:

Молочную сыворотку и пектин, смешать блендером.

Добавить ананасы в смесь и измельчить блендером

Подавать охлажденным.

По желанию можно добавить сахар.

Детокс смузи с пектином из тыквы

Ингредиенты:

Мякоть сладкой тыквы – 300 гр

Вода — 2 стакана;

Банан – 3 шт.;

Половинка лимона;

Ванилин – щепоточка.

Пектин -10 гр

Приготовление:

Нарезаем тыквенную мякоть и бананы кусочками.

Взбиваем все компоненты в блендере до однородности.

Пробуем смесь на вкус и проверяем степень жидкости: если нужно, добавляем воду или сахар. Разливаем напиток в бокалы и подаем к столу.

Детокс смузи с пектином - Тыква с апельсином

Ингредиенты:

Мякоть тыквы — 300 гр

Плод апельсина;

Корица — 0,5 ч.л.

Пектин - 10 гр

Приготовление:

Нарезаем мякоть тыквы.

Очищаем апельсин от кожуры, косточек и пленок.

Перемешиваем все в блендере и подаем к столу.

Получается ускоряющий обмен веществ напиток, богатый витамином С, который хорошо есть на завтрак.

Соки из овощей

Мы приведем ингредиенты, которые могут быть использованы для приготовления соков в домашних условиях. Требуемое оборудование — соковыжималка.

Одна свекла + четыре стебля сельдерея + два яблока. Три помидора + немного шпината + чеснок (достаточно зубчика) + имбирь. Одна морковь + один сельдерей + один огурец + пять веточек петрушки + имбирь. По двести граммов капусты, шпината, сельдерея + укроп + лимон (надо снять кожуру). Четыре морковки + имбирный корень + одно яблоко зеленого цвета + сельдерей (один стебель) + половинка огурца + один киви + петрушка + шпинат.

Соки из фруктов

200 г нарезанного ананаса + половинка лимона + одна морковь + имбирь. Одно яблоко + четверть ананаса + половина банана + двести граммов йогурта + половина столовой ложки спирулины. Два яблока + банан + грейпфрут + полстакана воды. Двести граммов вишни + полстакана черники + полстакана клюквы. Очищенный апельсин + половина ананаса + яблоко + лайм (можно взять очищенный лимон). Две груши + два лимона + половина апельсина + листья базилика.

Если у вас нет соковыжималки, можете воспользоваться блендером. Состав в таком случае будет больше похож на смузи.

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