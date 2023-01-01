Детокс продукты в макробиотике
Детокс продукты - Продукты детоксиканты в Макробиотике
Излишнее употребление сладкого, жирного, алкогольного приводит к накоплению токсинов и шлаков, от которых время от времени нужно очищать организм.
Чтобы очистить организм, необязательно прибегать к крайним мерам. Стоит лишь правильно питаться и включить в рацион несколько продуктов, которые помогут быстрее достичь цели.
Детокс – это очищение организма от шлаков и токсинов, которые накапливаются в процессе жизнедеятельности. Неправильное питание и пренебрежение здоровым образом жизни в целом – источник их образования. Усилители вкуса, консерванты, искусственные красители, сахар, алкоголь и другие вредные вещества отрицательно влияют на состояние здоровья, а плохая экология, стрессы и малоподвижный образ жизни еще больше усугубляют ситуацию. Организму просто необходимо избавляться от зашлакованности.
Детокс-продукт : лимон
Настоящий король детокса - лимон. Он уничтожает токсины, которые засоряют наш организм. Лимон богат калием и витамином С, что по многочисленным научным исследованиям способствует предупреждению рака, сокращает количество холестерина в крови и способствует улучшению иммунитета.
Детокс-продукт : яблоко
Человек ежедневно употребляет глютен в составе еды, что может привести к затруднению работы пищевого тракта. Помочь может яблочная клетчатка, которая очищает организм и готовит кишечную флору к правильному перевариванию полезных овощных и фруктовых блюд. Ко всему прочему, натуральная яблочная кислота помогает бороться с патогенными бактериями.
Детокс-продукт : морковь
Богатая калием морковь благоприятствует очистке почек, а также способствует улучшению работы кишечного тракта. Кроме того, она помогает получить красивый загар, так что порадуйте себя свежевыжатым морковным соком.
Детокс-продукт : ананас
Ананас богат такими витаминами, как С, А и В, и крайне полезен для организма во время авитаминоза. Этот фрукт помогает вывести токсины и жиры, что способствует улучшению работы пищеварительной системы и выводит из крови холестерин. Все это благодаря бромелайну - ценному веществу, которое содержится в ананасе. Для того чтобы почувствовать эффект, стоит съедать регулярно 2 дольки свежего ананаса на голодный желудок.
Детокс-продукт : свекла
Свекла содержит большое количество клетчатки, которая благотворно действует на организм и очищает кишечник. А благодаря пектину, которым так богата свекла, из организма выводятся вредные вещества. В состав свеклы также входит йод, который крайне полезен при заболеваниях щитовидной железы и ожирении. Соли магния, в свою очередь, помогают при гипертонии, а хлор очищает печень, почки и желчный пузырь.
Детокс-продукт : огурец
Содержащий калий, кальций, железо, фосфор, йод и множество других микроэлементов и витаминов, огурец благотворно воздействует на организм в целом. Высокое содержание калия регулирует водный баланс, что способствует более эффективному выведению шлаков и токсинов.
Детокс-продукт : розмарин
Трава, благоприятно воздействующая на систему пищеварения. Входящие в ее состав вещества способствуют быстрому перевариванию даже жирной и тяжелой пищи. Вместе с тем розмарин ускоряет метаболизм и, как следствие, процесс похудения.
Детокс-продукт : грейпфрут
Грейпфрут известен прежде всего как диетический продукт. Он незаменим при желании очистить организм от шлаков и канцерогенов. Грейпфрут позволяет значительно снизить уровень инсулина и холестерина в крови человека.
Детокс-продукт : киви
Это антивозрастной продукт, который содержит множество антиоксидантов. Киви также хорош для очистки кишечного тракта. Этот фрукт расщепляет жиры и улучшает общее состояние организма. Также он помогает при отравлениях и медикаментозных интоксикациях.
Детокс-продукт : чеснок
Чеснок позволяет вывести из организма токсины, очищает кровеносные сосуды и повышает их эластичность. Также он способствует растворению холестериновых бляшек, убирает отложения солей, а также является прекрасным антивирусным и антимикробным средством.
Детокс-продукт : капуста
Необработанная капуста содержит столько же витамина C, сколько и апельсин. Китайская капуста, брокколи, квашеная капуста - все эти продукты являются важными антиоксидантами и помогают печени освободиться от лишних токсинов.
Незаменимый компонент для детокса это пектин
Рекомендации и советы
- К очищению организма надо готовиться за неделю, резко менять рацион питания запрещено!
- Соки и смузи усваиваются очень быстро, поэтому придется пить коктейли по 7-9 раз в день.
- Напитки должны быть свежими, заготавливать их заранее нельзя.
- Пейте коктейли не больше трех-пяти дней, иначе возможны неприятные последствия.
- Детоксы запрещены при диабете, болезнях сердца и ЖКТ, во время беременности и в детском возрасте.
Детокс-напитки для очищения: домашние рецепты
Смузи «Метёлка» для детокса
Это средство подходит для очищения кишечника, омоложения кожи, укрепления здоровья. Все компоненты для приготовления напитка берутся в сыром виде.
Ингредиенты:
свёкла — ½ среднего плода
капуста белокочанная — 50 грамм
морковь — ½ средней
вода — 50 грамм
оливковое масло — 1 капля
лимонный сок — 1 капля.
Приготовление:
Овощи очистить и нашинковать. Добавить ингредиенты в ёмкость блендера. Долить воду, масло и сок. Взбить до однородного состояния. Если смузи получается слишком насыщенным, густым, добавьте воды до нужной консистенции. Этот напиток стоит пить в выходные утром или вечером. Средство вызывает выраженный послабляющий эффект. Поэтому стоит употреблять с осторожностью, предварительно обратив внимание на противопоказания.
Классический смузи для детокса
Смузи из клубники, сливочного йогурта и банана — это классика! И этот продукт способствует нежному, бережному очищению организма. А ещё ягоды клубники способствуют обновлению крови. Банан насыщает, но не способствует для увеличения массы тела.
Ингредиенты:
бананы — 1/2 штуки
клубника — 5 ягод
йогурт натуральный сливочный — 100 грамм.
Приготовление:
Банан очистить от кожуры и размять вилкой. Ягоды вымыть и избавить от плодоножки и листьев. Все сложить в блендер и залить йогуртом. Взбить массу до однородного состояния. Этот вариант напитка очень питательный и нежный. Подойдёт на завтрак, ужин и даже обед. Пить его можно 1-2 раза в неделю, если у вас нет аллергии на ягоды клубники.
Зеленый детокс-напиток
Ингредиенты:
лимон – половина фрукта;
грейпфрут – половина фрукта;
огурец – 3-4 шт.
Приготовление:
Помойте лимон и нарежьте его вместе с кожурой.
Грейпфрут также помойте и нарежьте.
Огурец помойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
Поместите все ингредиенты в кувшин с крышкой (или бутылку).
Наполните льдом до половины.
Долейте 1-2 литра воды.
Поставьте в холодильник минимум на 1 час.
Зеленый витаминный напиток может стать отличным вариантом завтрака. Минимальное содержание калорий и максимальная польза витаминов – это заряд энергии на целый день без вреда для фигуры. Цитрусовые повысят содержание в организме витамина С, способствующего укреплению иммунитета. А легкое мочегонное действие огурца будет способствовать выведению шлаков и похудению.
Сладкий яблочно-травяной напиток для детокса
Ингредиенты:
яблоко – 1 шт.;
апельсин – 2 шт.;
розмарин – 2 щеп.;
соль гималайская – добавляется по вкусу.
Приготовление:
Помыть яблоко и нарезать его тонкими кусочками.
Апельсин очистить от кожуры и разделить на дольки.
Добавить 2 щепотки розмарина и гималайскую соль по вкусу.
Поместить фрукты в кувшин и до половины наполнить льдом.
Залить 1-2 литрами воды и поставить на час в холодильник.
Этот сладковатый на вкус и ароматный коктейль не только приятен в употреблении, но и нереально полезен. Яблоки и апельсины насытят организм различными витаминами и питательными элементами. А вещества, содержащиеся в розмарине, способствуют быстрому перевариванию тяжелой и жирной пищи, улучшают работу пищеварительной системы в целом и ускоряют метаболизм.
Напиток с сельдереем для детокса
Ингредиенты:
- 3 стебля сельдерея;
- яблоко;
- одна морковь.
Приготовление:
Все ингредиенты вымойте, а затем поместите в блендер. На яблоках кожуру можно оставить.
Перелейте массу в стакан, кушайте смузи ложечкой.
Напиток с мякотью ананаса, персика и грейпфрута для детокса
Ингредиенты:
2 целых грейпфрута;
2 ломтика спелого свежего ананаса;
1 столовая ложка натурального мёда;
мякоть 1 персика.
Приготовление:
Плоды цитрусовых очистить от кожуры и тщательно освободить от всех белых перегородок. Это обязательно, так как в тонкой кожице содержатся вещества, дающие горечь. Ананас очистить от кожуры и отрезать ломтики (грамм 100). Персик ошпарить кипятком и избавить от кожуры. Удалить косточку. Все фрукты нарезать кубиками. Отправить компоненты в блендер, туда же добавить мёд. Превратить массу в пюре. Готово!
Оранжевый смузи для детокса — находка для тех, кто хочет слегка почистить организм и позаботиться о своей фигуре! А ещё это очень вкусный напиток.
Ингредиенты:
мякоть свежей тыквы — 300 грамм
2 апельсина
4–5 штук кураги
½ столовой ложки цветочного мёда.
Приготовление:
Мякоть тыквы нарубить кубиками или соломкой. Апельсины очистить от кожуры и освободить от перегородок. Курагу предварительно размягчить, залив тёплой водой (30 минут). Когда все компоненты подготовлены, отправить их в ёмкость блендера и добавить туда ½ ложки натурального цветочного мёда. Превратить продукты в пюре. Готово! Этот великолепный напиток можно пить слегка охлаждённым или сразу после приготовления. Это отличный вариант смузи, который поможет очистить организм и похудеть!
Незаменимым компонентом для проведения детокс программ является Пектин
Пектины (от греческого pektos — свернувшийся, застывший) – это растительные полисахариды сложного строения, содержащиеся в различных плодах, ягодах, овощах и других видах растительного сырья. Наибольшее их содержание выявлено в плодах крупноплодных цитрусовых, яблоках
Пектиновые вещества — чрезвычайно эффективные и абсолютно безвредные природные детоксиканты.
Пектин очень важен для стабилизации обмена веществ, он снижает содержание холестерина в организме, улучшает периферическое кровообращение, а также перистальтику кишечника.
Он обладает способностью очищать живые организмы от вредных веществ: тяжелых металлов, радионуклидов, нитратов, пестицидов и других токсинов. Причем этот природный чистильщик работает очень старательно и эффективно, не оставляя после себя никакого мусора и при этом не нарушая бактериологического баланса организма. Многие специалисты называют пектин санитаром человеческого организма за его уникальную способность выводить из организма такие вредные вещества.
Важно: суточная доза употребления яблочного пектина составляет 15 г.
Пектин используется в двух видах – жидком и порошкообразном. Причем жидкая форма требует растворения при высоких температурах, а порошок – при низких.
Детокс напиток с пектином - "Пектолин"
Ингредиенты:
Молочная сыворотка - 1 литр
Пектин - 10 гр
Ананас (свежий или в сиропе) - 500 гр
Сахар по вкусу.
Приготовление:
Молочную сыворотку и пектин, смешать блендером.
Добавить ананасы в смесь и измельчить блендером
Подавать охлажденным.
По желанию можно добавить сахар.
Детокс смузи с пектином из тыквы
Ингредиенты:
- Мякоть сладкой тыквы – 300 гр
- Вода — 2 стакана;
- Банан – 3 шт.;
- Половинка лимона;
- Ванилин – щепоточка.
- Пектин -10 гр
Приготовление:
- Нарезаем тыквенную мякоть и бананы кусочками.
- Взбиваем все компоненты в блендере до однородности.
Пробуем смесь на вкус и проверяем степень жидкости: если нужно, добавляем воду или сахар. Разливаем напиток в бокалы и подаем к столу.
Детокс смузи с пектином - Тыква с апельсином
Ингредиенты:
- Мякоть тыквы — 300 гр
- Плод апельсина;
- Корица — 0,5 ч.л.
- Пектин - 10 гр
Приготовление:
- Нарезаем мякоть тыквы.
- Очищаем апельсин от кожуры, косточек и пленок.
- Перемешиваем все в блендере и подаем к столу.
Получается ускоряющий обмен веществ напиток, богатый витамином С, который хорошо есть на завтрак.
Соки из овощей
Мы приведем ингредиенты, которые могут быть использованы для приготовления соков в домашних условиях. Требуемое оборудование — соковыжималка.
- Одна свекла + четыре стебля сельдерея + два яблока.
- Три помидора + немного шпината + чеснок (достаточно зубчика) + имбирь.
- Одна морковь + один сельдерей + один огурец + пять веточек петрушки + имбирь.
- По двести граммов капусты, шпината, сельдерея + укроп + лимон (надо снять кожуру).
- Четыре морковки + имбирный корень + одно яблоко зеленого цвета + сельдерей (один стебель) + половинка огурца + один киви + петрушка + шпинат.
Соки из фруктов
- 200 г нарезанного ананаса + половинка лимона + одна морковь + имбирь.
- Одно яблоко + четверть ананаса + половина банана + двести граммов йогурта + половина столовой ложки спирулины.
- Два яблока + банан + грейпфрут + полстакана воды.
- Двести граммов вишни + полстакана черники + полстакана клюквы.
- Очищенный апельсин + половина ананаса + яблоко + лайм (можно взять очищенный лимон).
- Две груши + два лимона + половина апельсина + листья базилика.
Если у вас нет соковыжималки, можете воспользоваться блендером. Состав в таком случае будет больше похож на смузи.
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