Пробиотики и пребиотики в макробиотике

В кишечнике человека содержится 400-500 различных видов микроорганизмов, составляющих множественную экосистему в толстой кишке. Кишечник содержит 1014 бактериальных клеток, что приблизительно в десять раз превышает количество клеток самого организма. Эти бактерии отвечают за выполнение множества функций в нашем организме:

Влияют на иммунную систему кишечника

Синтезируют для клеток кишечника витамины и факторы роста

Регулируют прохождение содержимого через кишечник.

Даже когда мы просто сидим дома, можно заболеть

Причин для болезней множество: в теле всегда присутствуют условно-патогенные бактерии, которые так и ждут, когда ослабнут защитные силы. А снаружи удобного момента ждут вирусы... Иммунитету непросто: из-за стрессов, погрешностей в питании, нехватки физических нагрузок он постепенно «сдает позиции».

И тогда наступает момент для атаки вредоносных агентов. Они активно начинают наступление, размножаются, выделяют продукты жизнедеятельности.

На помощь приходят лекарственные препараты. Но вместо того, чтобы тратить силы на сражения с невидимым врагом, лучше заранее позаботиться о своем верном защитнике – иммунной системе.

Состояние иммунной системы в огромной степени зависит от того, что происходит в кишечнике.

И это не просто слова: именно там, в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), находится 60% иммунных клеток всего организма.

Основная функция иммунной системы кишечника – защищать организм от проникновения патогенов и размножения их в крови человека.

Когда все работает хорошо, то мы самостоятельно противостоим практически всем чужеродным агентам, а если и болеем, то в легкой форме и быстро выздоравливаем. А вот если система иммунной защиты нарушается, возникают серьезные проблемы.

При помощи коррекции микрофлоры кишечника специалисты сегодня борются с симптомами аутизма, болезнью Альцгеймера и многими заболеваниями, которые на первый взгляд никак не связаны с пищеварительной системой.

То, как работает иммунная защита, определяется не только клетками иммунной системы, но и микрофлорой.

Роль представителей кишечной флоры в защите от болезней удивительна. От того, кто в нашем кишечнике живет, зависит общее состояние иммунитета и даже борьба со многими заболеваниями.

Не стоит считать, что полезные кишечные бактерии сражаются только с тем, что попадает в кишечник. Они влияют на общий иммунитет, и не только потому, что помогают усваивать пищу. Их роль намного важнее: стимуляция иммунитета, в том числе и при нападении вирусов.

Кишечные бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые помогают развитию и делению иммунных Т-клеток, участвующих в борьбе с внеклеточными патогенами, а также контролирующих воспаление и аутоиммунные реакции.

Чем отличаются пробиотики от пребиотиков?

– В названии этих двух групп препаратов различается всего одна буква, поэтому пациенты часто путают их. Важно понимать, что: Пробиотики – это сами живые, дружественные микроорганизмы, которые составляют нормальную флору вашего кишечника . Препараты могут содержать один или сразу несколько штаммов микробов, которые, падая в просвет кишечника, начинают размножаться до необходимых объемов.

Пребиотики – это различные органические вещества, которые поддерживают рост и размножение полезных микробов . Проще говоря – это полезная, вкусная еда для вашей собственной флоры, на которой микробы поправляются и набираются сил.



В отношении кишечника действие у этих веществ схожее, они помогают нормализовать состав собственной микрофлоры. Оптимально прием препаратов, в которых одновременно содержатся и полезные микробы, и пища для них.

На данный момент пробиотики – самый эффективный и доступный каждому способ сохранить сбалансированную кишечную микрофлору и не дать чужеродным агентам навредить здоровью.

Пробиотики (с древнегреческого «про» — содействующий и «биос» — жизнь) — это «живые» полезные бактерии, жизненно необходимые нашему телу.

Пробиотики нацелены на работу в зоне наивысшей компетенции, сосредоточении иммунных сил организма – кишечной полости. Они помогают заселять полость именно тем бактериям, которые необходимы для здоровья. По этой причине выбирать пробиотические средства надо с умом: низкая концентрация или недостаточное разнообразие штаммов должного эффекта не вызовут.

Наиболее популярный представитель группы пребиотиков – яблочный или цитрусовый пектин

Научно доказано, что пектины обладают пребиотическими свойствами

Пребиотики вызывают более чем 10-кратное повышение уровней бифидобактерий и лактобактерий в кишечнике и значительное уменьшение количеств вредоносных клостридий и энтеробактерий. В свою очередь, повышение уровней бифидобактерий и лактобактерий приводит к подавлению роста и размножения сальмонелл, листерий, кампилобактеров, шигелл и вибрионов.

Пребиотики (пектины) стимулируют размножение полезной микрофлоры в кишечнике и подавляют развитие патогенной.

КАК ДОБАВЛЯТЬ ПЕКТИН В СМЕСЬ



Способы, как добавляют пектин в смесь:

Сухой пектин смешать с сахаром

Самый распространенный способ, когда пектин смешивают с сахаром и “дождиком” всыпают в смесь и тщательно перемешивая венчиком.

С научной точки зрения считается, что пектин растворится лучше, если основную часть сахара добавить после того, как добавлен и растворен пектин.

А если добавить щепотку соли в смесь, то можем увеличить вязкость.

Пектин предварительно растворить в кипятке

Порошок пектина добавляют в кипящую воду, тщательно пробивая блендером. Соотношение – 5-8% пектина

Затем эту воду тонкой струйкой выливают в смесь, перемешивая венчиком.

Этот метод используется, если смесь может “вместить” в себя дополнительную жидкость.

Бифидобактерии — микробы, входящие в состав нормальной микрофлоры организма человека и поддерживающие его гомеостаз путем:

Улучшения работы ЖКТ,

Стимуляции иммунитета,

Восстановления бактериального равновесия в кишечнике и влагалище,

Оптимизации пищеварительной и защитной функций кишечника,

Активизации обменных процессов,

Продукции некоторых витаминов,

Нормализации процессов расщепления и всасывания жиров, белков и минералов,

Препятствия развитию аллергии,

Разрушения канцерогенных веществ, образуемых энтеробактериями в азотном обмене, а также угнетения действия канцерогенов.

Бифидобактерии обитают в нижних отделах ЖКТ, а именно в тонкой и толстой кишке. В норме их количество должно достигать 108-1011 КОЕ/г. Бактерии способствуют ликвидации шлаков, утилизации конечных продуктов обмена веществ и очищению ЖКТ.

Дефицит бифидобактерии в кишечнике приводит к развитию дисбактериоза.

При этом активизируется патогенная флора, нарушаются процессы расщепления и всасывания белков, жиров и углеводов.

Лактобактерии - они же лактобациллы, являются, по сути, первыми микроорганизмами, с которыми сталкивается человек в своей жизни. Продвигаясь по родовым путям, ребенок получает от своей мамы этих микробов, которые, к счастью, не являются опасными для новорожденного. Более того, они весьма полезны.

Лактобактерии, как и бифидобактерии, появляются в организме сразу после рождения и являются частью нормальной микрофлоры любого человека. Они обладают такими полезными свойствами:

Природный антибиотик. Бифидо и лактобактерии препятствуют развитию патогенных микроорганизмов и защищают ЖКТ от заболеваний.

Бифидо и лактобактерии препятствуют развитию патогенных микроорганизмов и защищают ЖКТ от заболеваний. Иммуномодуляторы. Бактерии способны вырабатывать йод, железо, селен, кальций, рибофлавин, витамин К и другие вещества, естественным образом укрепляющие иммунитет.

Бактерии способны вырабатывать йод, железо, селен, кальций, рибофлавин, витамин К и другие вещества, естественным образом укрепляющие иммунитет. Нормализация пищеварения. Лактобактерии умеют синтезировать молочную кислоту из лактозы, благодаря чему улучшается процесс переваривания и усваивания полезных веществ из пищи. Самый крупный род бактерий, вырабатывающих молочную кислоту, носит название lactobacillus reuteri (l.reuteri).

Лактобактерии умеют синтезировать молочную кислоту из лактозы, благодаря чему улучшается процесс переваривания и усваивания полезных веществ из пищи. Самый крупный род бактерий, вырабатывающих молочную кислоту, носит название lactobacillus reuteri (l.reuteri). Обменные процессы. Нормальная микрофлора стимулирует обменные процессы и позволяет поддерживать хороший метаболизм.

Нормальная микрофлора стимулирует обменные процессы и позволяет поддерживать хороший метаболизм. Профилактика онкозаболеваний. Лактобактерии умеют в некоторой степени подавлять действие канцерогенных ферментов, что позволяет снижать риск раковых заболеваний, в первую очередь ЖКТ.

Кишечная палочка (эшерихии) в организме человека в норме заселяет весь пищеварительный канал. Выделяют различные штаммы (виды) кишечной палочки, которые выполняют полезные функции в организме. Однако некоторые агрессивные разновидности могут вызвать заболевание у детей и взрослых.





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