Фукоидан применение

Бурые водоросли, клеточная оболочка которых содержит фукоидан, появились на Земле около 200 миллионов лет назад.

Фукоидан был обнаружен немецким химиком Бернхардом Толленсом в 1890 году.

Спустя 23 года шведский профессор Килин выделил его из состава клеточной оболочки. И в 1913 году мир получил панацею — фукоидан, о свойствах и возможностях которого стало известно только в наше время.

Фукоидан обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Препарат проявляет антибактериальную активность по отношению к Золотистому Стафилококку, Ешерехия Коли, Хеликобактер. В то же время фукоидан оказывает позитивное воздействие на кишечную флору и нормализует функции желудочно-кишечного тракта.

Фукоидан обладает высокой антивирусной активностью, подавляя цитопатическое действие вируса везикулярного стоматита, взаимодействие поверхностного антигена вируса гепатита В, цитомегаловируса, вируса генитального герпеса.

Фукоидан предотвращает появление тромбов (при использовании 10 мг на 1кг веса, достигается 100% эффект ликвидации тромбов) и геморрагическую активность.

Фукоидан способен ингибировать активность катепсина D, тем самым увеличивая жизнь нервных клеток и их регенерацию.

Для изготовления препаратов фукоидана, используется отборная бурая водоросль "комбу" - (Laminaria)

На основе водоросли "комбу" изготавливают любимый японский суп мисо.

Он является и источником фукоидана, витамина К2 и многих других полезных для человека веществ.

Вторым источником фукоидана, являются водоросли "вакаме" - они также входят в рецепт Мисо супа.

Подробнее о супе Мисо