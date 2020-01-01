В состав коллагена входит
Коллаген представляет собой спираль их трех цепочек, которые накладываются друг на друга и закручиваются вокруг удлиненной прямой оси. Основная структурная единица коллагена — это тройным образом переплетенная винтовая молекула. Каждая нить молекулы состоит из огромного количества аминокислот, из которых состоит белок, а тройная белковая нить, переплетаясь, создает молекулу коллагена.
Состав коллагена (процентное содержание аминокислот в коллагене)
- Лизин 2,60
- Гистидин 0,42
- Аргинин 4,45
- Аспартовая кислота 4,90
- Треонин 1,87
- Серин 3,87
- Глутаминовая кислота 7,19
- Пролин 11,82
- Глицин 33,50
- Аланин 10,93
- Валин 2,02
- Метионин 0,61
- Изолейцин 1,36
- Лейцин 2,66
- Тирозин 0,52
- Фенилаланин 1,31
- Гидроксипролин 9,21
- Гидроксилизин 0,76
Всего коллаген содержит 20 аминокислот, включая 8 из 9 незаменимых (кроме триптофана).
Основными будут 3 аминокислоты: глицин, пролин и гидроксипролин.
Также присутствуют аргинин и аланин. За прочность и упругость спирали коллагена отвечает лизин.
Больше всего в коллагене пролина, гидроксипролина и глицина. Это в 10-20 раз выше, чем в любом другом протеине.
Польза коллагена заключается в наличии двух аминокислот, которые редко встречаются в других белках – Гидроксипролин и Гидроксилизин, а также как источник глицина (до 30%).
Обычно, в клетках человеческого организма, вырабатывается 2 типа белка - это неколлагеновый белок и коллаген. Неколлагеновый белок остается в клетке и участвует в создании новых клеток, а коллаген покидает клетку, находится между клетками и соединяет их. Упругость, эластичность и гладкость кожи обеспечиваются благодаря тому, что образуемые коллагеном волокна имеют способность растягиваться и снова принимать изначальную форму.
Коллаген - это основной структурный протеин кожи. Он играет ключевую роль в обеспечении структурной защиты клеток, тканей и органов. Если бы не коллаген, тело бы фактически развалилось. Коллаген также дает коже прочность и долговечность и отвечает за гладкость, молодость и здоровье кожи.
Молекулы коллагена действительно напоминают пружины - белковые нити в них скручены наподобие спиралей.
Упругость и устойчивость дермы, на которой базируется эпидермис, как раз и определяются состоянием этих спиралей - волокон коллагена и эластина, так и качеством увлажнения. Если ослабли спирали, не удерживается влага - кожа начинает обвисать, сморщиваться и терять упругость.
В стареющей коже коллагеновые волокна становятся толще, однако их количество и эластичность уменьшаются. В результате структура коллагенового матрикса нарушается, содержание влаги в межклеточном веществе дермы уменьшается, и кожа теряет упругость и эластичность.
Коллаген постоянно вырабатывается в организме человека. В возрасте 20 лет содержание коллагена в теле становится максимальным. Затем оно постепенно уменьшается, и в возрасте 40 лет, достигает почти половины того, что было в 20 лет.
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