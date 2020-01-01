В состав коллагена входит

Коллаген представляет собой спираль их трех цепочек, которые накладываются друг на друга и закручиваются вокруг удлиненной прямой оси. Основная структурная единица коллагена — это тройным образом переплетенная винтовая молекула. Каждая нить молекулы состоит из огромного количества аминокислот, из которых состоит белок, а тройная белковая нить, переплетаясь, создает молекулу коллагена.

Состав коллагена (процентное содержание аминокислот в коллагене)

Лизин 2,60

Гистидин 0,42

Аргинин 4,45

Аспартовая кислота 4,90

Треонин 1,87

Серин 3,87

Глутаминовая кислота 7,19

Пролин 11,82

Глицин 33,50

Аланин 10,93

Валин 2,02

Метионин 0,61

Изолейцин 1,36

Лейцин 2,66

Тирозин 0,52

Фенилаланин 1,31

Гидроксипролин 9,21

Гидроксилизин 0,76

Всего коллаген содержит 20 аминокислот, включая 8 из 9 незаменимых (кроме триптофана).

Основными будут 3 аминокислоты: глицин, пролин и гидроксипролин.

Также присутствуют аргинин и аланин. За прочность и упругость спирали коллагена отвечает лизин.

Больше всего в коллагене пролина, гидроксипролина и глицина. Это в 10-20 раз выше, чем в любом другом протеине.

Польза коллагена заключается в наличии двух аминокислот, которые редко встречаются в других белках – Гидроксипролин и Гидроксилизин, а также как источник глицина (до 30%).

Обычно, в клетках человеческого организма, вырабатывается 2 типа белка - это неколлагеновый белок и коллаген. Неколлагеновый белок остается в клетке и участвует в создании новых клеток, а коллаген покидает клетку, находится между клетками и соединяет их. Упругость, эластичность и гладкость кожи обеспечиваются благодаря тому, что образуемые коллагеном волокна имеют способность растягиваться и снова принимать изначальную форму.

Коллаген - это основной структурный протеин кожи. Он играет ключевую роль в обеспечении структурной защиты клеток, тканей и органов. Если бы не коллаген, тело бы фактически развалилось. Коллаген также дает коже прочность и долговечность и отвечает за гладкость, молодость и здоровье кожи.

Молекулы коллагена действительно напоминают пружины - белковые нити в них скручены наподобие спиралей.

Упругость и устойчивость дермы, на которой базируется эпидермис, как раз и определяются состоянием этих спиралей - волокон коллагена и эластина, так и качеством увлажнения. Если ослабли спирали, не удерживается влага - кожа начинает обвисать, сморщиваться и терять упругость.

В стареющей коже коллагеновые волокна становятся толще, однако их количество и эластичность уменьшаются. В результате структура коллагенового матрикса нарушается, содержание влаги в межклеточном веществе дермы уменьшается, и кожа теряет упругость и эластичность.

Коллаген постоянно вырабатывается в организме человека. В возрасте 20 лет содержание коллагена в теле становится максимальным. Затем оно постепенно уменьшается, и в возрасте 40 лет, достигает почти половины того, что было в 20 лет.

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