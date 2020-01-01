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Коллаген представляет собой спираль их трех цепочек, которые накладываются друг на друга и закручиваются вокруг удлиненной прямой оси. Основная структурная единица коллагена — это тройным образом переплетенная винтовая молекула. Каждая нить молекулы состоит из огромного количества  аминокислот, из которых состоит белок, а тройная белковая нить, переплетаясь, создает молекулу коллагена.

Состав коллагена (процентное содержание аминокислот в коллагене)

  • Лизин  2,60
  • Гистидин  0,42
  • Аргинин  4,45
  • Аспартовая кислота  4,90
  • Треонин  1,87
  • Серин  3,87
  • Глутаминовая кислота 7,19
  • Пролин  11,82
  • Глицин   33,50
  • Аланин   10,93
  • Валин  2,02
  • Метионин  0,61
  • Изолейцин  1,36
  • Лейцин  2,66
  • Тирозин  0,52
  • Фенилаланин  1,31
  • Гидроксипролин  9,21
  • Гидроксилизин  0,76

Всего коллаген содержит 20 аминокислот, включая 8 из 9 незаменимых (кроме триптофана). 

Основными будут 3 аминокислоты: глицин, пролин и гидроксипролин.

Также присутствуют аргинин и аланин.  За прочность и упругость спирали коллагена отвечает лизин.

Больше всего в коллагене пролина, гидроксипролина и глицина. Это в 10-20 раз выше, чем в любом другом протеине.

 

Польза коллагена заключается в наличии двух аминокислот, которые редко встречаются в других белках – Гидроксипролин и Гидроксилизин, а также как источник глицина (до 30%).

Обычно, в клетках человеческого организма, вырабатывается 2 типа белка - это неколлагеновый белок и коллаген. Неколлагеновый белок остается в клетке и участвует в создании новых клеток, а коллаген покидает клетку, находится между клетками и соединяет их. Упругость, эластичность и гладкость кожи обеспечиваются благодаря тому, что образуемые коллагеном волокна имеют способность растягиваться и снова принимать изначальную форму.

 

Коллаген - это основной структурный протеин кожи. Он играет ключевую роль в обеспечении структурной защиты клеток, тканей и органов. Если бы не коллаген, тело бы фактически развалилось. Коллаген также дает коже прочность и долговечность и отвечает за гладкость, молодость и здоровье кожи.

Молекулы коллагена действительно напоминают пружины - белковые нити в них скручены наподобие спиралей.

Упругость и устойчивость дермы, на которой базируется эпидермис, как раз и определяются состоянием этих спиралей - волокон коллагена и эластина, так и качеством увлажнения. Если  ослабли спирали,  не удерживается  влага - кожа начинает обвисать, сморщиваться и терять упругость.

В стареющей коже коллагеновые волокна становятся толще, однако их количество и эластичность уменьшаются. В результате структура коллагенового матрикса нарушается, содержание влаги в межклеточном веществе дермы уменьшается, и кожа теряет упругость и эластичность.

 

Коллаген постоянно вырабатывается в организме человека. В возрасте 20 лет содержание коллагена в теле становится максимальным. Затем оно постепенно уменьшается, и в возрасте 40 лет, достигает почти половины того, что было в 20 лет.

 

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