Синтез коллагена

Аминокислоты являются кирпичиками для образования самого первого коллагена — проколлагена. И только потом, при участии витамина С, образуется тройная спиральная структура коллагена.

Самыми главными аминокислотами для синтеза коллагена являются пролин и глицин.

Пролин составляет почти 15% всего коллагена! Она участвует в очень важном начальном этапе образования коллагеновых волокон. Без пролина они просто не смогут образоваться! Также, пролин препятствует накоплению жира в артериях, что равноценно здоровому сердцу.

Глицин тоже составляет основную часть коллагена. Это самая маленькая по размеру аминокислота, но одна из главных!

Магний самый необходимый минерал для синтеза коллагена и эластина в коже!

Известный факт, что дефицит магния в организме сильно замедляет процесс образования нового коллагена. А дефицит есть у большинства населения.

Сера повышает синтез коллагена и формирует правильный коллаген!

Она усиливает прочность дисульфидных связей, которые скрепляют коллагеновые волокна и создают прочный, упругий коллаген. Уникальная форма органической серы MSM в натуральном виде содержится во фруктах и овощах, она растворима в воде и поэтому, наш организм усваивает ее наиболее эффективно!

Особенно полезны для коллагеновых структур синие и фиолетовые пигменты антоцианы и проантоцианидин олигомеры, найденные в кожице винограда и черники

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