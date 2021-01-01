Пропионовокислые бактерии, польза - использование в макробиотике

Бактериях классической («молочной») группы, полезные для организма человека бактерии (виды Propionibacterium freudenreichii, P. acidipropionici, P. thoenii, P. jensenii).

Они представляют собой грамположительные, неподвижные, не образующие спор, палочковидные бактерии, для которых характерна неправильная и изменчивая форма клеток, зависящая от условий жизни.

Наиболее древняя область применения этой группы пропионовокислых бактерий – сыроделие. Именно благодаря жизнедеятельности пропионовокислых бактерий крупные сычужные сыры, например «Швейцарский», характеризуются специфичным рисунком («глазками») и особым запахом и вкусом.

Свое название пропионовокислые бактерии получили, благодаря их способности синтезировать пропионовую кислоту – важнейший метаболит, оказывающий многогранное полезное воздействие на организм человека (подавляет развитие патогенных микробов, нормализует уровень холестерина в крови, участвует в углеводном обмене, поддерживает метаболизм печени и клеток кишечника и др.).

Кроме пропионовой кислоты, эти микроорганизмы синтезируют целый ряд других жирных кислот, в частности уксусную, янтарную, муравьиную, молочную и др., выполняющих важные физиологические функции в организме человека. Продуктами метаболизма пропионовокислых бактерий является широкий спектр других ценных соединений: витаминов, аминокислот, полисахаридов, ферментов.

Клетки пропионовокислых бактерий богаты витаминами группы В и аминокислотами, особенно незаменимой серосодержащей аминокислотой метионином.

Пропионовокислые бактерии синтезируют особые противомикробные соединения (пропионины), активные не только относительно болезнетворных бактерий, но также грибов и вирусов.

Огромный интерес вызывает способность пропионовокислых бактерий синтезировать противоанемический витамин В12. Это единственный витамин, который синтезируется исключительно микроорганизмами. Причем, пропионовокислые бактерии являются рекордсменами среди бактерий по синтезу этого уникального витамина с многогранными физиологическими функциями (предотвращает появление анемии, усиливает иммунитет, регулирует функции кроветворных органов, улучшает концентрацию и память, участвует в обменных процессах, позитивно влияет на репродуктивную функцию женщин и мужчин, способствует нормализации кровяного давления, стабилизации работы нервной системы, преодолению бессонницы, предотвращению депрессии и др.).

Пропионовокислые бактерии синтезируют и другие витамины группы В (рибофлавин, биотин, тиамин, пиридоксин, фолиевую и никотиновую кислоту), оптимизирующие обменные процессы в организме человека.

Доказано, что пропионовокислые бактерии обладают мощными иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами, способны разрушать мутагены и канцерогены, защищать генетический материал клетки от воздействия ультрафиолетовых лучей, свободных радикалов и других генно-токсических соединений.

Пропионовокислые бактерии оказывают нормализующее воздействие на липидный обмен, в частности за счет регуляции уровня холестерина в крови; предупреждают развитие анемии, сердечно-сосудистой и онкологической патологии; защищают организм от бактериальных, грибковых и вирусных инфекций.

Обладая огромных набором ферментов, пропионовокислые бактерии активно участвуют в пищеварительной функции, оптимизируя процесс переваривания и усвоения пищи.

Многочисленные полезные свойства пропионовокислых бактерий и полное отсутствие у них токсичности свидетельствует о большой перспективности широкого использования этих бактерий в составе средств пробиотической терапии.

Однако пробиотическая ценность этих микроорганизмов, по сравнению с бифидобактериями и лактобациллами, длительное время незаслуженно недооценивалась.

Вместе с тем, свойства отдельных штаммов пропионовокислых бактерий настолько разносторонни и привлекательны, что они заслуживают широкого применения в составе средств оздоровительного действия. По мнению ученых, пропионовокислые бактерии относятся к наиполезнейшим из бактерий.

Отмечается способность пропионовокислых бактерий существенно замедлять влияние Helicobacter pylori на клетки эпителия пищеварительного тракта, а также вызванные этой бактерией повреждения.

Пропионовокислые бактерии эффективны в лечении непереносимости лактозы, выделяя из своих клеток такие экзоферменты, как пептидаза и липаза, которые, в свою очередь, участвуют в процессе пищеварения человека.

Для более выраженного комплексного эффекта приём пропионовокислых бактерий проводить совместно с бифидо и лактосодержащими препаратами

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