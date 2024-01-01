Бета-глюкан в макробиотике

Бета-глюканы относятся к семейству полисахаридов, не подвергающихся ферментации в желудочно-кишечном тракте.

Бета-глюканы – это основные компоненты клеточной поверхности бактерий и грибов, среди которых есть те, которые потенциально могут угрожать здоровью людей.

Бетаглюканы называют еще «патоген-ассоциированными молекулярными фрагментами». Организм человека распознает эти фрагменты как сигналы опасности и в ответ на них активирует врожденное звено иммунного ответа. Связывание бета глюканов с рецепторами на поверхности иммунных клеток запускает каскад реакций, которые ведут к тому, что клетки активируются, «просыпаются», чтобы нейтрализовать патоген.

Для того чтобы бета-глюкан оказывал исключительно благотворное действие, нужно активировать иммунные клетки только для борьбы с «патогеном» и предотвратить разрушение лизосом и воспалительную реакцию.

Сделать бета-глюкан безопасным можно, если использовать его растворимую форму.

В результате воздействия между молекулами образуются водородные связи, и структура превращается в гель.

Грибные бета-глюканы — это полисахариды, которые естественным образом встречаются в клеточных стенках лекарственных грибов, таких как вешенки, рейши, шиитаке и майтаке. Это растворимая клетчатка, которая несет в себе огромную пользу.

Использование лечебных грибов в азиатской медицине имеет давнюю традицию. При детальном изучении биологических эффектов этих грибов было установлено, что именно наличие в них бета‑глюканов является важным фактором неспецифической иммуномодуляции.

Бета‑глюкан плейран весьма эффективен в профилактике острых инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, а также в лечении респираторных инфекций с аллергическим компонентом, в т. ч. и у детей. Большое количество бета‑глюкана плейрана содержится в вёшенке обыкновенной, которую можно встретить на полках сетевых магазинов.

Как извлечь максимальную пользу из грибов?

Грибы надо максимально измельчать. Сырые и отварные перемалывать в мясорубке или блендере, сухие – перемалывать в кофемолке. Во время такого измельчения клеточные стенки из хитина разрушаются, выпуская полезное содержимое грибов наружу. Мелко измельченные грибы усваиваются человеческим организмом лучше, польза от них больше.

Хозяйки Юго-Восточной Азии практикуют измельчение грибов в мясорубке перед готовкой.

Чтобы максимально сохранить полезные свойства грибов

не подвергайте измельченные грибы сильной термической обработке;

не используйте большое количество масла;

не кипятите долго.

Суп из сушеных грибов станет не только вкусным, но и очень полезным, если их измельчить в грибной порошок и добавить в кастрюлю за 5-10 минут до окончания варки. Такой способ готовки гарантирует более насыщенный грибной аромат. Кроме того, грибов потребуется в пять раз меньше, а белок из них максимально усвоится, а бета-глюканы станут в доступной и безопасной форме.

Продукты, содержащие бета-глюкан

Зерна овса, ячменя, пшеницы и ржи.

Морские водоросли.

Пивные и пекарские дрожжи.

Рейши, шиитаке и грибы майтаке.

Ячмень и овес содержат наибольшую долю бета-глюканов на один прием пищи, поэтому одна чашка вареного ячменя содержит в среднем около 2,5 граммов бета-глюкана, а чашка овса — около 2 граммов.

Информация, содержащаяся на настоящем сайте, предназначена исключительно для ознакомления, носит научно-информационный характер и не должна расцениваться в качестве информации рекламного характера для широкого круга лиц.

Информация не должна быть использована для замены непосредственной консультации с врачом и для принятия решения о применении продукции самостоятельно.