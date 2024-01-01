Бета-глюкан в макробиотике
Бета-глюканы относятся к семейству полисахаридов, не подвергающихся ферментации в желудочно-кишечном тракте.
Бета-глюканы – это основные компоненты клеточной поверхности бактерий и грибов, среди которых есть те, которые потенциально могут угрожать здоровью людей.
Бетаглюканы называют еще «патоген-ассоциированными молекулярными фрагментами». Организм человека распознает эти фрагменты как сигналы опасности и в ответ на них активирует врожденное звено иммунного ответа. Связывание бета глюканов с рецепторами на поверхности иммунных клеток запускает каскад реакций, которые ведут к тому, что клетки активируются, «просыпаются», чтобы нейтрализовать патоген.
Для того чтобы бета-глюкан оказывал исключительно благотворное действие, нужно активировать иммунные клетки только для борьбы с «патогеном» и предотвратить разрушение лизосом и воспалительную реакцию.
Сделать бета-глюкан безопасным можно, если использовать его растворимую форму.
В результате воздействия между молекулами образуются водородные связи, и структура превращается в гель.
Грибные бета-глюканы — это полисахариды, которые естественным образом встречаются в клеточных стенках лекарственных грибов, таких как вешенки, рейши, шиитаке и майтаке. Это растворимая клетчатка, которая несет в себе огромную пользу.
Использование лечебных грибов в азиатской медицине имеет давнюю традицию. При детальном изучении биологических эффектов этих грибов было установлено, что именно наличие в них бета‑глюканов является важным фактором неспецифической иммуномодуляции.
Бета‑глюкан плейран весьма эффективен в профилактике острых инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, а также в лечении респираторных инфекций с аллергическим компонентом, в т. ч. и у детей. Большое количество бета‑глюкана плейрана содержится в вёшенке обыкновенной, которую можно встретить на полках сетевых магазинов.
Как извлечь максимальную пользу из грибов?
Грибы надо максимально измельчать. Сырые и отварные перемалывать в мясорубке или блендере, сухие – перемалывать в кофемолке. Во время такого измельчения клеточные стенки из хитина разрушаются, выпуская полезное содержимое грибов наружу. Мелко измельченные грибы усваиваются человеческим организмом лучше, польза от них больше.
Хозяйки Юго-Восточной Азии практикуют измельчение грибов в мясорубке перед готовкой.
Чтобы максимально сохранить полезные свойства грибов
- не подвергайте измельченные грибы сильной термической обработке;
- не используйте большое количество масла;
- не кипятите долго.
Суп из сушеных грибов станет не только вкусным, но и очень полезным, если их измельчить в грибной порошок и добавить в кастрюлю за 5-10 минут до окончания варки. Такой способ готовки гарантирует более насыщенный грибной аромат. Кроме того, грибов потребуется в пять раз меньше, а белок из них максимально усвоится, а бета-глюканы станут в доступной и безопасной форме.
Продукты, содержащие бета-глюкан
- Зерна овса, ячменя, пшеницы и ржи.
- Морские водоросли.
- Пивные и пекарские дрожжи.
- Рейши, шиитаке и грибы майтаке.
- Ячмень и овес содержат наибольшую долю бета-глюканов на один прием пищи, поэтому одна чашка вареного ячменя содержит в среднем около 2,5 граммов бета-глюкана, а чашка овса — около 2 граммов.
Информация не должна быть использована для замены непосредственной консультации с врачом и для принятия решения о применении продукции самостоятельно.