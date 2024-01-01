Натуральные ноотропы в макробиотике

Ноотропы — это пищевые добавки, которые способствуют улучшению памяти, концентрации, умственной ясности и других когнитивных функций. Они могут помочь в цигун, делая его более эффективным и продуктивным.

Важным преимуществом ноотропов является повышение концентрации и внимания.

1 GABA (гамма-аминомасляная кислота)

Важнейшим медиатором центральной нервной системы является гамма-аминомасляная кислота (сокращенно — ГАМК). Это вещество — главный тормоз для медиаторов нашего мозга и находится в постоянной конкуренции с глутаматом. Глутамат — это главный возбуждающий медиатор, и его в качестве медиатора используют примерно 40% клеток. ГАМК — главный тормоз для медиаторов, и его опять-таки в качестве медиатора используют примерно 40% клеток. Это приводит к паритету и тонкому равновесию возбуждения и торможения в нашем мозге.

Поэтому ГАМК — это очень важный медиатор. И с ним связаны такие функции, как внимание, то есть настройка на определенный информационный поток, двигательный контроль, эмоциональный контроль. В тот момент, когда, например, первоклассник решает, что он должен тихо сидеть за партой, не двигаться и слушать учителя, нейроны в его мозге, прежде всего, скажем, в таламусе, в большом количестве выделяют ГАМК, и, действительно, лишние информационные потоки блокируются. И просто тихо сидеть и не двигаться — это огромная нагрузка на ГАМКергические нервные клетки.

Попадая в мозг, для нейронов эта гамма-аминомасляная кислота не столько дополнительный тормозной медиатор, который пришел извне, сколько хорошая «еда».

Эти молекулы ГАМК захватываются прежде всего митохондриями, окисляются, и получается дополнительная энергия. То есть потреблять ГАМК — это кормить нейроны.

Поскольку витамин В6 участвует в продукции (ГАМК) из возбуждающего (глутамата), то прием витамина B6, способствует вырабатыванию в организме GABA.

В каких продуктах есть GABA

Продукты, содержащие наибольшее количество ГАМК:

Габа чай – все равно остается лидирующим продуктом по содержанию гамма-аминомасляной кислоты.

Габа чай (Габарон) – 150-400 мг/100 гр;

Томаты (в зависимости от сортности) – до 63 мг на 100 гр;

Квашеная еда, мисо, мисо-суп; -– 25,9 мг/100 гр;

2 ЙОД - микроэлемент интелекта

40 миллионов страдают умственной отсталостью из-за недостаточного потребления йода.

Бытует мнение, что умственные способности, интеллект даются человеку от природы, что они как бы "заложены" в геноме и зависят исключительно от особенностей генетического кода каждого индивидуума. Между тем так бывает не всегда. Иногда симптомы умственной отсталости и даже кретинизма могут быть вызваны исключительно внешними факторами, а именно: недостатком йода в рационе питания человека.

Кретинизм (крайняя степень умственной отсталости, вызванная органическими поражениями мозга), образно говоря,- верхушка айсберга йододефицитных патологий, невидимая подводная часть которого - практически здоровые люди из группы риска, треть населения Земли.



Главная функция йода – участие в выработке гормонов щитовидной железы: тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Он является составной частью их молекул, содержащих по 4 и 3 атома йода соответственно.

И, если щитовидная железа вырабатывает недостаточно этих гормонов, возникает состояние, которое называется гипотиреоз, при котором в том числе происходит снижение интеллекта, памяти, концентрации внимания.

В каких продуктах есть ЙОД

1. Сушенные морские водоросли

Морские водоросли являются отличным источником антиоксидантов и минеральных веществ. В них минимальное количество калорий, зато много йода. И хотя его содержание зависит от разновидности водорослей, в среднем показатель составляет 4500 мкг на 7 г продукта (это одна чайная ложка)

2. Гималайская кристаллическая соль

Если хочется солевой экзотики, специалисты советуют делать ставку на гималайскую соль. В одном грамме этой соли содержится 500 мкг йода.

3. Кальмар

300 в мкг на 100 г

4. Креветки

110 в мкг на 100 г

5. Морская рыба

Камбала 190 в мкг на 100 г

Минтай 150 в мкг на 100 г

Сельдь 77 в мкг на 100 г

Горбуша 50 в мкг на 100 г

6. Мясо

Очень мало - всего 15-11 в мкг на 100 г

6. Овощи фрукты

Очень мало - всего 10-6 в мкг на 100 г

3 Гриб - Ежовик Гребенчатый

Ежовик содержит ряд биоактивных соединений (Эринацины), которые способствуют сохранению здоровья и активности головного мозга.

Эти вещества оказывают комплексное воздействие:

Стимуляция синтеза фактора роста нервов, который играет ключевую роль в нейрогенезе и поддержании здоровья нейронов. Это способствует регенерации поврежденных нейронных связей, восстановлению организма после перенесения нейродегенеративных заболеваний.

Полисахариды и фенольные компоненты в составе ежовика гребенчатого обладают мощными антиоксидантными свойствами, что помогает защищать нейроны от оксидативного стресса и воспаления.

Биоактивные соединения гриба подавляют провоспалительные цитокины, что способствует и уменьшению воспалительных процессов в мозге.

Использование ежовика гребенчатого способствует улучшению когнитивных функций. Клинические исследования указывают на значительные улучшения памяти и способности к обучению у пожилых людей.

Оптимально использовать именно молотый мицелий. Основной объем эринацинов содержиться именно в мицелии. (Именно эринацины несут основную пользу)

Важно дополнять его витамином С.

Делают ли эринацины человека умнее? Нет. Все ноотропные компоненты, добавки, адаптогены, травы — это не волшебные таблетки.

Они не сделают человека умнее «просто так». Вместо этого, они позволяют делать то, что человек и так делает каждый день, только лучше.

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