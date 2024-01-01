Чем опасен акриламид, макробиотика

Акриламид обладает прямым генотоксическим действием, ( повреждает гены.) То есть вызывает мутации. Они и лежат в основе образования раковых клеток. Пройдя через желудочно-кишечный тракт, канцероген всасывается и расходится по всему организму.

В процессе метаболизма образуется глицидамид, который приводит к мутации генов и опухолям.

Акриламид образуется из крахмала (сахаров) и аминокислот при воздействии высоких температур.

(акриламид получался при высокой температуре в результате реакции аминокислоты аспарагина и сахаров.)

Поэтому его много в продуктах, богатых крахмалом и прошедших высокотемпературную обработку, т. е в зажаренном, запечённом в духовке, приготовленном во фритюре или на гриле.

А вот когда вы варите, тушите, готовите на пароварке, акриламид не образуется. Дело в том, что все хрустящие тёмные поджарки и корочки, по сути, являются акриламидом.

Акриламид в основном содержится в таких продуктах, как картофель фри, чипсы, картофельные крокеты, печеный картофель, а также в печенье, крекерах, поджаренном хлебе и кофе, также он присутствует и в табачном дыме.

В среднем взрослые получают больше всего акриламида из чипсов и кофе и курения сигарет, а дети — из чипсов и печенья.

Исследователи обнаружили, что растворимый кофе содержит на 100% больше акриламида, чем свежеобжаренный кофе, в то время как заменители кофе содержат на 300% больше.

Вот среднее количество акриламида, которое они нашли в каждом типе кофе:

Свежий обжаренный кофе содержал около 179 микрограммов на килограмм (мкг/кг).

Растворимый кофе содержал 358 мкг/кг.

Заменители кофе содержали 818 мкг/кг.





Как избежать или сократить потребление акриламида

Единственный способ сократить воздействие акриламида — употреблять больше сырой растительной пищи или тушеных и вареных блюд.

По словам экспертов, не обязательно полностью отказываться от жареных или печеных блюд, достаточно соблюдать сбалансированную диету. Состоящую преимущественно из продуктов, подвергшихся минимальной обработке.

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