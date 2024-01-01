Морковный суп пюре

Морковь 500 гр, имбирь 1 ст. л. (короче по вкусу), апельсиновый сок 100 гр.

Лук режем мелко, имбирь мелко- мелко ( можно выдавить через чеснокодавку)

Слегка пассируем на оливковом масле

Морковку режем по любому ( всё равно в блендер). Готовим на пару 30 мин.

Сливки добавляем вместе с соком и доводим до кипения.

Зелень по вкусу (Тимьян 2 ветки или сушёный тимьян 1 ч.л., есть дома)

Известный австрийский педиатр Эрнст Моро спас тысячи детей, накормив их самым простым морковным супом.

В то время была очень высокая детская смертность от диареи, которую врачи ещё не успели достаточно изучить. Педиатр Моро же стал кормить детей морковным супом, тем самым остановив смертность.

“Медицинское чудо” случилось из-за того, что в морковном супе образуются кислые полисахариды, которые препятствуют размножению вредных бактерий, тем самым останавливая даже самую острую диарею. Но имейте в виду, что в медицинских целях нужно готовить суп из моркови без сливок!