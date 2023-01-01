Ликопин в макробиотике
Являясь растительным пигментом, ликопин обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами. Замедляет старение клеток, активно противодействуя развитию ишемической болезни сердца. В достаточно больших количествах содержится во многих овощах и фруктах красного цвета.
C40H56 - его химическая формула.
Ликопин относится к группе каротиноидов, но в отличие от бета-каротина он не преобразуется в витамин А в организме человека. Ликопин выполняет другие, не менее важные функции.
Каротиноиды свое название получили от моркови, которая ими очень богата. Carota в переводе c латыни означает морковь. Известно порядка 700 каротиноидов.
Ликопин не только придает окраску растениям, но и защищает их от солнечного излучения и играет важную роль в обмене веществ.
Положительное действие ликопин оказывает на органы зрения. Но в отличие от других каротиноидов, он влияет не на сетчатку, а на хрусталик – в том числе, защищает его от УФ-лучей. Поэтому регулярное применение ликопина показано людям, которые часто загорают, живут в тропических широтах или за полярным кругом, любят горные лыжи. Ликопин будет полезен людям и старшего возраста: у них нередко развивается возрастное изменение хрусталика.
Ликопин нужен коже: он защищает ее от агрессивного УФ-излучения, снижает вероятность появления новообразований.
Но все-таки одна из важнейших функций ликопина в организме человека – поддержание нормальной работы репродуктивной системы женщин и мужчин.
Ликопин для мужчин
В чем заключается польза ликопина для мужчин? Его обнаруживают в сперме, где он нейтрализует свободные радикалы, не позволяя им разрушать сперматозоиды. Но основная же задача ликопина в организме мужчины – защита предстательной железы от перерождения клеток и тканей.
Прием ликопина способствует профилактике образования и замедлению роста доброкачественной гиперплазии предстательной железы, снижает риск рака простаты. Например, чтобы на 40% уменьшить вероятность развития этого заболевания, достаточно съедать каждую неделю по 10 средних томатов. Однако намного удобнее и эффективнее принимать ликопин в точной дозировке – с этим помогут антиоксидантные добавки (монопрепараты или комплексы с ликопином).
Обратите внимание, что для усвоения ликопина нужны жиры, поэтому рекомендуется принимать его вместе с пищей (почти во всех продуктах есть жиры – пусть и в небольшом количестве).
Ликопин широко используется и при лечении мужского бесплодия, которое вызвано сперматозоидами неправильного строения или низкой концентрацией сперматозоидов.
Ликопин для женщин
Для чего ликопин нужен организму женщины?
- Защищает ткани молочной железы от негативного воздействия свободных радикалов и снижает риск развития мастопатии, то есть разрастания тканей молочной железы. В группе риска по этой болезни находятся женщины с травмами груди, искусственным прерыванием беременности, генетической предрасположенностью. Прием ликопина уменьшает вероятность мастопатии, а также снижает риски перерождения тканей в злокачественные у женщин, у которых уже диагностирована мастопатия.
- Препятствует развитию рака шейки матки.
- У беременных женщин снижает риск развития такого серьезного осложнения беременности, как преэклампсия. Способствует профилактике гипоксии (кислородного голодания) плода.
В ликопине особенно нуждаются женщины старше 45 лет, так как антиоксидантная система организма истощается. Чтобы продолжать нормально функционировать, ей нужна помощь извне.
В соответствии с рекомендациями медиков, необходимо ежедневно взрослым употреблять от 5 до 10 мг данного вещества. Детям до 3 мг в день.