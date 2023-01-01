Ликопин в макробиотике

Являясь растительным пигментом, ликопин обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами. Замедляет старение клеток, активно противодействуя развитию ишемической болезни сердца. В достаточно больших количествах содержится во многих овощах и фруктах красного цвета.

C40H56 - его химическая формула.

Ликопин относится к группе каротиноидов, но в отличие от бета-каротина он не преобразуется в витамин А в организме человека. Ликопин выполняет другие, не менее важные функции.

Каротиноиды свое название получили от моркови, которая ими очень богата. Carota в переводе c латыни означает морковь. Известно порядка 700 каротиноидов.

Ликопин не только придает окраску растениям, но и защищает их от солнечного излучения и играет важную роль в обмене веществ.

Положительное действие ликопин оказывает на органы зрения. Но в отличие от других каротиноидов, он влияет не на сетчатку, а на хрусталик – в том числе, защищает его от УФ-лучей. Поэтому регулярное применение ликопина показано людям, которые часто загорают, живут в тропических широтах или за полярным кругом, любят горные лыжи. Ликопин будет полезен людям и старшего возраста: у них нередко развивается возрастное изменение хрусталика.

Ликопин нужен коже: он защищает ее от агрессивного УФ-излучения, снижает вероятность появления новообразований.

Но все-таки одна из важнейших функций ликопина в организме человека – поддержание нормальной работы репродуктивной системы женщин и мужчин.

Ликопин для мужчин

В чем заключается польза ликопина для мужчин? Его обнаруживают в сперме, где он нейтрализует свободные радикалы, не позволяя им разрушать сперматозоиды. Но основная же задача ликопина в организме мужчины – защита предстательной железы от перерождения клеток и тканей.

Прием ликопина способствует профилактике образования и замедлению роста доброкачественной гиперплазии предстательной железы, снижает риск рака простаты. Например, чтобы на 40% уменьшить вероятность развития этого заболевания, достаточно съедать каждую неделю по 10 средних томатов. Однако намного удобнее и эффективнее принимать ликопин в точной дозировке – с этим помогут антиоксидантные добавки (монопрепараты или комплексы с ликопином).

Обратите внимание, что для усвоения ликопина нужны жиры, поэтому рекомендуется принимать его вместе с пищей (почти во всех продуктах есть жиры – пусть и в небольшом количестве).

Ликопин широко используется и при лечении мужского бесплодия, которое вызвано сперматозоидами неправильного строения или низкой концентрацией сперматозоидов.

Ликопин для женщин

Для чего ликопин нужен организму женщины?

Защищает ткани молочной железы от негативного воздействия свободных радикалов и снижает риск развития мастопатии, то есть разрастания тканей молочной железы. В группе риска по этой болезни находятся женщины с травмами груди, искусственным прерыванием беременности, генетической предрасположенностью. Прием ликопина уменьшает вероятность мастопатии, а также снижает риски перерождения тканей в злокачественные у женщин, у которых уже диагностирована мастопатия.

Препятствует развитию рака шейки матки.

У беременных женщин снижает риск развития такого серьезного осложнения беременности, как преэклампсия. Способствует профилактике гипоксии (кислородного голодания) плода.

В ликопине особенно нуждаются женщины старше 45 лет, так как антиоксидантная система организма истощается. Чтобы продолжать нормально функционировать, ей нужна помощь извне.

В соответствии с рекомендациями медиков, необходимо ежедневно взрослым употреблять от 5 до 10 мг данного вещества. Детям до 3 мг в день.