Миртилин (Myrtillin) - Название происходит от myrtillus (Черника) на латыни. Она являеться основным источником миртилина.

А само название myrtillus происходит от уменьшительного myrtus — «мирт», по сходству растения с маленьким миртом.

Миртилин основной антоциановый пигмент, обуславливающий как цвет, так и многие свойства плодов черники, представляет собой глюкозид (либо галактозид) дельфинидина и мальвидина.

Миртилин полезен для зрения.

Он укрепляет мелкие сосуды глаз, которые питают сетчатку. Вещества предотвращают повреждение тканей глаза свободными радикалами, поэтому офтальмологи рекомендуют миртилин.

Многочисленные фармакологические исследования показали, что из всех природных источников антоцианидинов именно черника является наиболее сильным регулятором функционального состояния сетчатки глаза.

Основные свойства миртилина:

Капилляропротекторное, выражающееся в т.ч. в стабилизации фосфолипазы эндотелиальных клеток;

Антиоксидантное;

Улучшение реологических свойств клеточной мембраны;

Ускорение регенерации родопсина (светочувствительного пигмента сетчатки, ответственного за чувствительность «приспособления» к изменениям интенсивности (яркости) света;

Улучшение микроциркуляции

Миртилин обладает выраженной антиоксидантной активностью, способствует укреплению стенки кровеносных сосудов, снижает проницаемость гемато–паренхиматозных барьеров, стимулирует процесс биосинтеза белка, способствует восстановлению коллагеновых волокон, обладает стимулирующим влиянием на репаративные процессы. Миртилин черники не только обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Они способствуют улучшению реологических свойств крови (снижают тонус сосудистой стенки и уменьшают тромбообразование, за счет предотвращения агрегации и склеивания тромбоцитов на поверхности эндотелия). Способствуют укреплению стенки кровеносных сосудов (эффект обусловлен способностью данных веществ влиять на регуляцию биосинтеза коллагена и мукополисахаридов, а также стабилизировать фосфолипиды эндотелиальных клеток, что способствуют структурной целостности артериальных стенок).



Миртилин черники способствуют стабилизации зрения при прогрессирующей миопии, диабетической и/или гипотензивной ретинопатии, полиневритах, связанных с сосудистой недостаточностью, замедляют развитие катаракты при совместном назначении с витамином Е.



Согласно данным ряда исследований, при применении продуктов из черники обеспечивается профилактика различных заболеваний зрительного анализатора, а также улучшается сумеречное зрение и адаптация к темноте.



Результатами экспериментальных и клинических исследований подтверждена способность антоцианов черники ускорять регенерацию светочувствительного пигмента родопсина, улучшать трофику сетчатки глаза, стимулировать микроциркуляцию сосудистых тканей, восстанавливать тканевые механизмы защиты сетчатки.



Наиболее выраженный положительный эффект при применении стандартизованного экстракта черники наблюдали у пациентов с воспалением сетчатки, при деструкции пигмента сетчатки и при гемералопии (куриная слепота).



Многочисленные клинические исследования показали, что стандартизованные экстракты черники эффективно помогают при различных нарушениях кровообращения, при варикозном заболевании вен, и других венозных и артериальных заболеваниях. Имеются фармакологические исследования, показывающие ингибирующее действие антоцианозидов черники на клетки человеческой лейкемии и карциномы.