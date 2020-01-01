Ресвератрол в продуктах

Ресвератрол – это фитоалексин, то есть, растительный токсин. Он синтезируется определенной группой растений в момент стресса. Провоцирующим фактором может стать механическое повреждение растения или его поражение грибковой инфекцией. Получается, что растения вырабатывают это вещество в тот миг, когда находятся на волоске от гибели. И делают это, чтобы выжить.

Многие люди думают, что этот антиоксидант есть только в темном винограде и, соответственно, в вине.

Однако это не так. Он присутствует в чернике, ежевике, бруснике и прочих ягодах, фруктах и овощах. Есть это вещество даже в какао.

В каких продуктах содержится ресвератрол:

Здесь перечислю источники, в которых содержится наибольшее количество этого вещества.

Виноград и красное вино . Мускатный виноград обладает самой высокой концентрацией данного соединения. А все благодаря толстой кожице и множественным семенам, где сосредоточен ресвератрол. Красное вино получают из винограда. Поэтому неудивительно, что в этом популярном напитке вещество содержится в изобилии. А белое вино содержит намного меньше вещества, поскольку в процессе виноделия удаляется кожица винограда.

. Мускатный виноград обладает самой высокой концентрацией данного соединения. А все благодаря толстой кожице и множественным семенам, где сосредоточен ресвератрол. Красное вино получают из винограда. Поэтому неудивительно, что в этом популярном напитке вещество содержится в изобилии. А белое вино содержит намного меньше вещества, поскольку в процессе виноделия удаляется кожица винограда. Какао . Продукты, содержащие какао, богаты ресвератролом. Уровень этого вещества, обнаруженный в какао, занимает второе место среди известных источников после красного вина. Это подтверждает исследование, проведенное в 2008 г.

. Продукты, содержащие какао, богаты ресвератролом. Уровень этого вещества, обнаруженный в какао, занимает второе место среди известных источников после красного вина. Это подтверждает исследование, проведенное в 2008 г. Брусника . Находится практически во главе списка ягод, наполненных ресвератролом. В одном грамме таких сухофруктов находится 5,9 микрограмм антиоксиданта. А в одном грамме винограда содержится 6,5 мкг.

. Находится практически во главе списка ягод, наполненных ресвератролом. В одном грамме таких сухофруктов находится 5,9 микрограмм антиоксиданта. А в одном грамме винограда содержится 6,5 мкг. Черника . Показатель ресвератрола в этом продукте составляет меньше 10% от уровня винограда. Однако согласно одному исследованию, черника – это питательная ягода, насыщенная антиоксидантами. Она содержит зеаксантин, лютеин, клетчатку и галловую кислоту. Черника — источник витамина К, аскорбиновой кислоты и марганца.

. Показатель ресвератрола в этом продукте составляет меньше 10% от уровня винограда. Однако согласно одному исследованию, черника – это питательная ягода, насыщенная антиоксидантами. Она содержит зеаксантин, лютеин, клетчатку и галловую кислоту. Черника — источник витамина К, аскорбиновой кислоты и марганца. Арахисовое масло наполнено не только здоровыми жирами и белками. В нем содержится и немалая порция ресвератрола.

Содержание этого вещества в продуктах питания не так велико. Чтобы получить нужную дозировку, придется съесть или выпить немало :-)

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