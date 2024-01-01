Апигенин его свойства и в каких продуктах его больше всего

Апигенин — природный антиоксидант обладающий антивоспалительными и антиканцерогенными свойствами.

Его особенно много в петрушке, сельдерее, лимоне.

Его химическая формула C₁₅H₁₀O₅

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Входящий в состав растения петрушки, антиоксидант апигенин улучшает формирование нейронов и укрепляет нейронную связь. Благодаря этому улучшается концентрация и память.

Позитивное действие апигенина основано на связывании с внутриклеточными эстрогеновыми рецепторами. Известно, что именно эта группа гормонов влияет на развитие, созревание, функцию и пластичность нервной системы. От действия эстрогенов зависит отсрочка начала таких психических и нейродегенеративных заболеваний, как шизофрения, депрессия, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Однако проблема в том, что использование методов терапии, основанных на эстрогенах, ограничено риском развития опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому исследователи уверены, что апигенин может стать эффективной и безопасной альтернативой применению эстрогенов при лечении нейродегенеративных болезней. А поскольку этот флавоноид в больших количествах присутствует в растительных пищевых продуктах, то можно с помощью диеты, богатой флавоноидами, улучшить функцию мозга.

Ряд исследователей рассматривают апигенин как лекарство против болезни Альцгеймера, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Anatomical Science International.

Апигенин также является очень сильным противораковым соединением. Он выгодно защищает от широкого спектра раковых заболеваний с высокой селективностью в отношении раковых клеток, в отличие от незлокачественных клеток.

Он также имеет очень высокий порог безопасности, и активные (противораковые) дозы можно получить, употребляя в пищу овощи и фрукты.

Чeм еще полeзна петрушка:

Петрyшка являeтся одним из лучших афродизиаков для мyжчин, зa что ее чaсто называют «зеленой виагрой». Эффект от приема нaступaeт уже на слeдующий дeнь;

Благодapя витаминам грyппы В и флавонoидам, употрeблениe отварa петрушки cнижaет давление;

Селен в составе петрушки противоcтоит рaковым прoцессaм;

Петрушкa cнижaeт урoвень caхаpа в крови;

Калия в петрyшке столькo, что eе oбязaтельно рекомендуют вcем, ктo страдaeт заболевaниями сеpдцa, почек и мoчeвогo пузыря – ведь калий выводит из организма излишки вoды и натрия.

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