Коэнзим Q10 в продуктах

Коэнзим Q10 или убихинон входит в состав клеток всех органов. Жирорастворимый компонент находится в основном в митохондриях клеток. Участвует в клеточном метаболизме, синтезе энергосодержащей АТФ кислоты, воспроизводстве энергии. Требуется всему организму, но особенно мозгу, сердцу и печени как поставщик энергии. Активно синтезируется в детском и юношеском возрасте. К 30 годам естественное воспроизводство его резко снижается.

Для устранения дефицита этого вещества необходимо включать в рацион продукты, содержащие коэнзим Q10

Энергия для поддержания жизненных процессов в живых тканях воспроизводится непрерывно. Одним органам требуется энергии много, другим меньше. Количество митохондрий определяет эту потребность. Мышцы, печень, нервные структуры мозга – основные потребители энергии. В нее преобразуются сахар и жир в результате биохимических реакций с участием кофермента Q10, витамина С, фолиевой кислоты, других витаминов и аминокислот. Способность убихинона тормозить окислительные процессы и связывать свободные радикалы создает антиоксидантное воздействие на мембраны клеток сохраняя их прочность. Отсутствие его вызывает гибель клеток, и может ускорить процессы старения.

При недостатке коэнзима Q10 нарушаются передача нервных импульсов, ритмичное сокращение мышцы сердца, человек быстро устает. Непрерывный процесс биохимических реакций в организме, в том числе синтез белковых структур требует энергетических затрат. Компенсировать их в полной мере может только с коэнзим.

Полезные влияния кофермента на здоровье человека проявляется в следующих случаях:

• восстанавливает работу сердца, останавливает деградацию его мышц;

• снижает последствия стресса, переохлаждения;

• стимулирует клетки печени;

• при повышенном холестерине защищает сосуды от образования бляшек и оказывает антиоксидантное действие;

• препятствует старению кожи, нервной ткани и мышечных волокон;

• нормализует состояние при гипертонии и вегетососудистой дистонии, хронической усталости;

• участвует в синтезе гормона мелатонина, влияющего на активность;

• способствует быстрому заживлению ран;

• повышает работоспособность, выносливость у спортсменов;

• укрепляет иммунитет, что особенно важно при лечении онкозаболеваний;

• помогает в борьбе с ожирением в комплексе с корректировкой питания и физическими нагрузками.

Начиная с 25 лет постепенно снижается выработка собственного вещества. К 70 годам она составляет всего 60% от требуемого количества. Поэтому пожилые люди быстро устают, у них развиваются заболевания сердечно-сосудистые заболевания, нарушается память и скорость реакций. Восполнить недостающий элемент можно двумя способами. Принимая БАД или ежедневно добавляя в рацион продукты, богатые этим веществом.

Продукты с высоким содержанием Коэнзима Q10

Можно увеличить потребление витамина, если выбрать продукты с повышенным его содержанием.

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.