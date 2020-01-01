Коэнзим Q10 в продуктах
Коэнзим Q10 или убихинон входит в состав клеток всех органов. Жирорастворимый компонент находится в основном в митохондриях клеток. Участвует в клеточном метаболизме, синтезе энергосодержащей АТФ кислоты, воспроизводстве энергии. Требуется всему организму, но особенно мозгу, сердцу и печени как поставщик энергии. Активно синтезируется в детском и юношеском возрасте. К 30 годам естественное воспроизводство его резко снижается.
Для устранения дефицита этого вещества необходимо включать в рацион продукты, содержащие коэнзим Q10
Энергия для поддержания жизненных процессов в живых тканях воспроизводится непрерывно. Одним органам требуется энергии много, другим меньше. Количество митохондрий определяет эту потребность. Мышцы, печень, нервные структуры мозга – основные потребители энергии. В нее преобразуются сахар и жир в результате биохимических реакций с участием кофермента Q10, витамина С, фолиевой кислоты, других витаминов и аминокислот. Способность убихинона тормозить окислительные процессы и связывать свободные радикалы создает антиоксидантное воздействие на мембраны клеток сохраняя их прочность. Отсутствие его вызывает гибель клеток, и может ускорить процессы старения.
При недостатке коэнзима Q10 нарушаются передача нервных импульсов, ритмичное сокращение мышцы сердца, человек быстро устает. Непрерывный процесс биохимических реакций в организме, в том числе синтез белковых структур требует энергетических затрат. Компенсировать их в полной мере может только с коэнзим.
Полезные влияния кофермента на здоровье человека проявляется в следующих случаях:
• восстанавливает работу сердца, останавливает деградацию его мышц;
• снижает последствия стресса, переохлаждения;
• стимулирует клетки печени;
• при повышенном холестерине защищает сосуды от образования бляшек и оказывает антиоксидантное действие;
• препятствует старению кожи, нервной ткани и мышечных волокон;
• нормализует состояние при гипертонии и вегетососудистой дистонии, хронической усталости;
• участвует в синтезе гормона мелатонина, влияющего на активность;
• способствует быстрому заживлению ран;
• повышает работоспособность, выносливость у спортсменов;
• укрепляет иммунитет, что особенно важно при лечении онкозаболеваний;
• помогает в борьбе с ожирением в комплексе с корректировкой питания и физическими нагрузками.
Начиная с 25 лет постепенно снижается выработка собственного вещества. К 70 годам она составляет всего 60% от требуемого количества. Поэтому пожилые люди быстро устают, у них развиваются заболевания сердечно-сосудистые заболевания, нарушается память и скорость реакций. Восполнить недостающий элемент можно двумя способами. Принимая БАД или ежедневно добавляя в рацион продукты, богатые этим веществом.
Продукты с высоким содержанием Коэнзима Q10
Можно увеличить потребление витамина, если выбрать продукты с повышенным его содержанием.
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